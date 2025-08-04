«Балерина», «Баранкины и камни силы», «Акира»: главные премьеры Кинопоиска в августе

Фантастическая комедия про таксистов с суперсилами и «богатырская» анимация про коня Юлия. Жестокий спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас и культовый киберпанк, навсегда изменивший аниме. Годаровская классика времен новой волны и свежие телесные ужасы Дэвида Кроненберга. Британский полуанимационный хоррор в духе Яна Шванкмайера и лучший сиквел «Пилы». Семейная драма с Юлией Пересильд и кино для всей семьи от Михаила Галустяна. Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, английская Премьер-лига и российский футбол. Рассказываем о самых интересных релизах нашего онлайн-кинотеатра в августе.

Главное

Премьера: 7 августа

Извозчица Варвара (Юлия Топольницкая) в начале XIX века неожиданно получает драгоценные камни, дарующие нечеловеческие возможности. С их помощью она отправляется в наше время, где встречает своих далеких потомков — семью таксистов Баранкиных (Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман). Камни даруют им сверхсилы: остановку времени, перевоплощение, чтение мыслей и огромную физическую мощь. По следам Варвары пускается бессмертный Велимир (Александр Мизёв), который мечтает завладеть камнями силы. Перед Баранкиными встает выбор — объединиться, чтобы отправить Варвару обратно в прошлое, или исчезнуть, как будто их никогда и не было. Режиссер Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия») обещает легкий и поучительный сериал для семейного просмотра.

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Премьера: 7 августа

Культовый киберпанк Кацухиро Отомо, заложивший основы популярности японской анимации на Западе, отразивший через элементы боди-хоррора травму ядерной бомбардировки 1945 года и рассказавший о взрослении. События разворачиваются в Нео-Токио (так называется восстановленная столица Японии) спустя 31 год после начала Третьей мировой войны. Город погряз в коррупции, протестах и бандитизме. Однажды Тэцуо, член байкерской банды, сбивает ребенка, сбежавшего из секретной лаборатории. В результате аварии в Тэцуо пробуждаются телепатические навыки, которыми обладал Акира — мальчик, уничтоживший прежний Токио. В любви к «Акире» признавались Тайка Вайтити и Канье Уэст, а отсылки к нему можно найти в десятке голливудских фильмов — от «Матрицы» и «Темного города» до «Острова собак» Уэса Андерсона. Выходит отреставрированная версия аниме в 4K.

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Премьера: 10 августа

Продолжение семейных приключений «Артек. Большое путешествие», над которым работали продюсер Михаил Галустян и режиссерский тандем Карена Захарова и Армена Ананикяна («Баба-яга спасает Новый год»). По сюжету высокомерный мальчик Митя Неверовский, потомок легендарного генерал-лейтенанта, и инфантильный Птичкин переносятся из лагеря то в 1925-й, то в 1812-й, где рискуют нарушить ход истории и стереть себя из настоящего времени.

Премьера: 22 августа

Три анимационные новеллы из франшизы «Три богатыря». На этот раз витязям предстоит встретить по высшему разряду заморского царя Василевса (Александр Боярский), разоблачить мошенников-самозванцев, выдающих себя за послов, вернуть коню Юлию (Дмитрий Высоцкий) способность разговаривать, а князя (Сергей Маковецкий) превратить обратно из комара в человека. Над мультфильмом снова работали анимационная студия «Мельница», кинокомпания СТВ и режиссер Екатерина Салабай.

Премьера: 22 августа

Позитивная сотрудница загса Катерина (Юлия Пересильд), чей муж уже 5 лет находится в коме, неожиданно встречает новую любовь. Тяга к Георгию (Владимир Вдовиченков) заставляет ее задуматься о том, чтобы двигаться дальше. Врачи не делают обнадеживающих прогнозов, да и дети перестали верить в чудо. Добрая семейная драма, получившая главный приз в конкурсной программе ММКФ «Русские премьеры». Фильм поставил Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Последний богатырь. Наследие», «Поехавшая») по сценарию своей жены Марии. Музыку к мелодраме написала Даша Чаруша.

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Премьера: 25 августа

Скучающие приятели-киноманы Артур и Франц (Сами Фре и Клод Брассёр) знакомятся на курсах английского с Одиль (Анна Карина). Вместе троица, погрузившаяся в водоворот дружбы, флирта и ревности, решает украсть крупную сумму денег из особняка тети девушки. Когда в дело вмешивается дядя Артура, легкая авантюра превращается в опасное предприятие. Драматичный нуар Жан-Люка Годара, который стал одним из знаковых фильмов французской новой волны. Сам режиссер описывал кино как смесь из «Алисы в Стране чудес» и Франца Кафки. Отсылки к «Банде аутсайдеров» можно обнаружить в «Мечтателях», «Маньяке» и «Криминальном чтиве». К слову, в честь оригинального названия ленты — Bande à part — Квентин Тарантино назвал свою кинокомпанию A Band Apart.

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Премьера: август

Спин-офф «Джона Уика». Действие разворачивается между третьей и четвертой частями франшизы. Ева Макарро (Ана де Армас) благодаря управляющему отелем «Континенталь» Уинстону Скотту (Иэн Макшейн) попадает в балетную школу «Русска рома» — одной из двенадцати организаций, представители которых занимают места за Высоким столом. Обучившись искусству убивать, Ева отправляется мстить убийце своего отца. Она не боится ни гнева Высокого стола, ни знаменитого киллера по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз). Помимо Макшейна и Ривза, к своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик. Новых героев сыграли Гэбриел Бирн и Норман Ридус. Снимать боевик еще в 2022-м начинал Лен Уайзман («Другой мир», «Вспомнить всё»), но в 2024-м все заново переделывал создатель уикианы Чад Стахелски.

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Премьера: август

Элегантная и душераздирающая сай-фай-драма Дэвида Кроненберга о похоронном бизнесе будущего, год добиравшаяся из Канн до российского проката. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский классик осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский назвал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс.

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Фантастика и хорроры

Премьера: 1 августа

Отдаленное будущее. Европейская миссия на Марс «Улисс 1» готовится колонизировать Красную планету. Правда, астронавты из Старого Света окажутся здесь не первыми. Их опередили коллеги из NASA, оставившие загадочное видеопредостережение «Не приземляйтесь». На Марсе и правда творится что-то неладное: граждан США нигде нет, зато обнаруживается советский космонавт Владимир Комаров (Арбен Байрактарай), погибший на борту «Союза-1» в 1967 году.

Интригующий французский сай-фай довольно емко описал режиссер Жюльен Лякомб («Кошмар за стеной»), перечисливший среди референсов прозу Азимова, «Остаться в живых», «Космическую одиссею» и «Чужого».

Премьера: 1 августа

Безумный кукольный мультфильм, созданный в одиночку дизайнером интерьеров Такахидэ Хори. Через тысячи лет от сегодняшнего дня люди достигли такого прогресса, что обрели бессмертие, но потеряли человеческий облик и способность к размножению. Зато его внезапно обрели андроиды, живущие в мусорных катакомбах, куда и отправляется доброволец Партон, чтобы изучить жизнь роботов. Исходная короткометражка очень полюбилась Гильермо дель Торо.

Премьера: 1 августа

Девушка-аниматор, которую годами донимала властная мать, начинает сходить с ума, когда герои ее жуткого мультфильма берутся преследовать ее в реальной жизни. Британский хоррор Роберта Моргана, снятый с использованием техники покадровой анимации и вдохновленный работами Яна Шванкмайера и братьев Куэй. Главную роль сыграла Эшлинг Франчози (Лианна Старк из «Игры престолов»). «Виртуозный», «странный», «перверсивный», «тревожный» — такими эпитетами наградили фильм довольные критики. Его также отметили призами на Fantastic Fest и фестивале фантастики в Ситжесе. Впрочем, зрительские рейтинги намекают, что это зрелище не для всех. Stopmotion (так называется кино в оригинале) — полнометражный дебют Моргана, но, чтобы почувствовать жуткую стилистику режиссера, посмотрите на YouTube его трехминутного «Кота с человеческими руками».

Премьера: 1 августа

Психологический хоррор, в котором дебютантка Оливия Уэст Ллойд исследует, что происходит после завершения традиционного сюжета слэшера. Выжив после ужасающего похищения, Мэг пытается вернуться к нормальной жизни в загородном доме семьи мужа на полуострове Кейп-Код. Когда женщина сталкивается со странностями в поведении родственников и мрачным прошлым городка, она начинает терять связь с реальностью. Меланхоличный фильм показали на фестивале «Трайбека», а его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 93%.

Премьера: 15 августа

Третий хоррор Илая Крэйга, автора «Маленького зла» и культовых «Убойных каникул». В основу слэшера лег роман Адама Чезаре «Клоун в кукурузном поле», а сюжет заставляет вспомнить о «Крике» и «Дне благодарения». Фильм рассказывает про захолустный городок на Среднем Западе, который терроризируют нехорошие люди в костюмах клоуна Френдо — талисмана фабрики кукурузного сиропа «Бейпен».

Премьера: 22 августа

Новая версия (а вовсе не возвращение) популярной викторианской страшилки, снятая британским хоррормейкером Стивеном М. Смитом («Призрак монахини из Борли»). В Лондоне XIX века орудует цирюльник-убийца Суини Тодд (Терри Бёрд из «Книжного магазина Блэка»), который во время бритья тайком убивает влиятельных и зловредных клиентов. Заметать следы ему помогает миссис Ловетт (Джо Дайсон), придумавшая использовать трупы как начинку для пирожков.

Премьера: 29 августа

Спустя два года после мировой премьеры до российского проката допилила десятая часть хоррор-франшизы про нравоучительного любителя пыток и квестов по прозвищу Конструктор. История хронологически располагается между первой и второй частями и рассказывает о том, как онкобольной Джон Крамер (Тобин Белл) мстит врачам-шарлатанам, которые обещали ему чудесное исцеление в мексиканском лечебном центре. «Пила X» вернула франшизе успех после провальной «Спирали» и заработала лучшую критику за всю историю серии. Однако в будущем «Пилу» все же ждет ребут.

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Боевики и триллеры

Премьера: 1 августа

Первая драматическая роль Антона Лапенко и полнометражный дебют Максима Кулагина, который громко заявил о себе 10 лет назад, сняв короткометражного «Угонщика» с многообещающим артистом Александром Петровым. От отечественного «Драйва» режиссер пришел к размышлению о маскулинности в духе классической ленты Сэма Пекинпы. В психологическом триллере Лапенко сыграл тихого предпринимателя Глеба, который сталкивается с хамством пьяного соседа по даче. Поначалу он не дает отпор обидчику, но размышления о том, правильно ли он поступил, становятся спусковым крючком трагедии. Игру Лапенко отметили призом на «Горький Fest» в 2022-м, там же фильм получил награды за режиссуру, драматургию и изобразительное решение. А на фестивале «Одна шестая» «По-мужски» признали лучшим российским игровым дебютом.

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Премьера: 1 августа

Гоночный экшен с логотипом Lada в титрах. Молодой парень Леша попадает в мир гонок, когда находит в заброшенном гараже семейную реликвию — «Жигули» деда-гонщика. Популярный блогер Шкурный предлагает Леше проиграть гонку в прямом эфире и получить за это денежный приз, однако юный дрифтер решает сделать ставку на себя. Российский «Форсаж» сняла Наталия Ахметова-Калёнова, автор семейной комедии «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Оператором выступил Сергей Астахов («Брат», «Брат 2»). Главные роли сыграли Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Софья Аржаных и Сергей Шакуров.

Смотрите этот фильм на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Премьера: 7 августа

Британский триллер о выживании, памяти и человеческой психике, не связанный с франшизой «Открытое море» (это кино не про акул!). После неудачной попытки пересечь Атлантику на гребной лодке Меган выбрасывает на берег. Она единственная, кого находят живой. Пока полиция пытается восстановить события, Меган мучительно вспоминает, что произошло с остальными членами команды. Воспоминания уносят ее обратно на борт, в замкнутое пространство, где амбиции, страх и недоверие постепенно разрушали команду.

Премьера: 14 августа

Южнокорейский неонуар о тетради смерти — романе, где описаны убийства, которые произойдут в реальности. У бывшего бандита Пэ Мин-тхэ (Ха Джон-у из «Служанки») умирает брат, и он отправляется на поиски правды. В его запутанном расследовании он сталкивается с писателем, чей вымысел стал реальностью, с полицией и бандой, в которой раньше состоял. Писателя сыграл Ким Нам-гиль («Чрезвычайная ситуация»), а Хо Сон-тхэ, известный по роли преступника в «Игре кальмара», — детектива.

Премьера: 21 августа

Кыргызстанский триллер о сексуализированном насилии, похожий на корейскую «Осатаневшую» и недавний казахстанский хоррор-хит «Дастур». Жылдыз регулярно подвергается нападкам со стороны свекрови, но настоящий ад начнется, когда зимой девушку изнасилуют незнакомцы на улице. Родные будут осуждать, полиция — разводить руками, так что Жылдыз придется вершить правосудие самой. И не только над насильниками. В ролях — Суйун Оролбек кызы, Назира Мамбетова («Земля Санникова») и Куралбек Чокоев («Идентификация»).

Драмы

Премьера: 1 августа

Авиаторская драма Сарика Андреасяна про пилота Дамира Юсупова (Егор Бероев), который в 2019-м сумел успешно совершить аварийную посадку под Жуковским после столкновения самолета со стаей чаек. Фильм получился не таким драматичным и многогранным, как «Чудо на Гудзоне», зато в нем показали некоторые реальные истории пассажиров. В самолете можно увидеть Полину Максимову, Гранта Тохатяна, Лизу Моряк, Марка Богатырёва, Михаила Тарабукина и Дмитрия Колчина.

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Премьера: 1 августа

Душевная и остроумная дорама о двух адвокатессах, специализирующихся на разводах. Чха Ын-гён в профессии уже 17 лет и слывет одной из крутейших специалисток. Правда, за время самоотверженной работы она не заметила, как развалился ее брак. Вдобавок у нее появляется молодая коллега-идеалистка Хан Ю-ри, которой не по душе прагматизм старой школы. Главные роли исполнили Чан На-ра («Проклятая недвижимость») и Нам Джи-хён («Приходите в ресторан ведьмы»), а постановщицей выступила Ким Га-рам, известная по мелодраме «Я знаю, но…».

Премьера: 18 августа

Драма марокканского режиссера Набиля Аюша («Всё, чего хочет Лола»), чья премьера состоялась на Каннском кинофестивале. 35‑летняя Туда — певица и исполнительница берберских танцев, которая перебивается выступлениями в кабаках, чтобы прокормить себя и слабослышащего сына Ясина. В надежде на лучшую участь она перебирается в Касабланку и начинает покорять большой город. В главной роли — Нисрин Эрради («Черные сердца»).

Премьера: август

Остросюжетный турецкий хит от режиссеров «Совершенно другого» (Озлем Гюнхан) и «Любви 101» (Умут Арал). Талантливый математик Девран вырос в бедном районе Стамбула, где его воспитывали мама и бабушка, когда из семьи ушел отец. Годы спустя у него появляется возможность отомстить родителю, и гений должен понять, нужно ли тратить на это блестящий ум и как далеко он готов зайти. В главной роли — Арас Булут Ийнемли («Чукур»), а его отца и возлюбленную сыграли Угур Полат («Правосудие») и Ахсен Эролу («Ворон»).

Комедии и семейное кино

Премьера: 1 августа

Режиссер «Казахов против пришельцев» и «Бизнеса по-казахски в Корее» Ален Ниязбеков снял комедию о непростом знакомстве с родителями, точнее, с отцом возлюбленной. Толеген работает на мебельной фабрике, где им постоянно помыкает начальник Темирбек. Отношения станут еще напряженнее, когда босс узнает, что нерадивый сотрудник намерен жениться на его дочери Аружан. В главных ролях — Куаныш Жылжаксынов («Каникулы в Таиланде»), Адильжан Шомбалов («Coco & Janbo») и Аделина Ералиева («Бул Махаббат! (Из Гонконга с любовью!)»).

Премьера: 8 августа

Новая экранизация чешской сказки Карела Яромира Эрбена. Королевский оруженосец Йиржик нарушает приказ короля и пробует на вкус мясо волшебной змеи, обретая способность понимать язык животных. В наказание Йиржика вместе с давним другом Штепаном и псом Штистеком отправляют в опасное путешествие на поиски загадочной принцессы Златовласки.

Премьера: 30 августа

Нравоучительная комедия в духе «Холопа» с Павлом Прилучным. Режиссером выступил Алексей Пиманов («Человек и закон», «Крым»), а сценарий написали братья Пресняковы, сочинившие знаковый фильм нулевых «Изображая жертву». Их новая работа — история о сыне олигарха, который заключает пари, что сможет совмещать управление банком и работу личного водителя капризной актрисы (Ольга Погодина).

Премьера: август

Медицинская комедия от сценаристов «Подслушано в Рыбинске» (Иван Баранов), «Ворониных» (Сергей Нежданов) и «Улетного экипажа» (Эмиль Аскеров). Водитель скорой помощи Костя (Денис Васильев) старается жить на полную катушку и в итоге оказывается по уши в долгах. Тогда он решает сбежать из Москвы и оказывается в местечке на юге страны, где как раз ждут знахаря Христофора Сергеевича. Молодой человек получает шанс исправить финансовое положение, но и попотеть придется тоже. В сериале также снялись Катерина Ковальчук, Николай Фоменко, Светлана Пермякова и Павел Рассомахин.

Аниме и анимация

Премьера: 1 августа

Продолжение китайского фэнтези-хита по мотивам маньхуа Чжан Вэя, также написавшего «Трон, отмеченный богом». Основанный 10 000 лет назад выдающийся клан Тан переживает кризис. Невиданный талант Юйхао Хо, обладающий даром Глаза духа, поступает в академию «Шрэк» и решает вместе с товарищами возродить былое величие организации, соединив магию и новейшие технологии. Анимацией, как и раньше, занимается студия Sparkly Key Animation Studio («Пожиратель звезд», «Легенда Фуяо»).

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Премьера: 1 августа

Сравнительно новая работа двукратного участника Берлинале Лю Цзяня, который в 2017-м показывал на фестивале «Хорошего дня», а в 2023-м как раз «Школу искусств». Фестивальная анимация не всегда добирается до зрителей, особенно китайская, так что случай, можно сказать, уникальный. Обычная весна 1994-го, молодые ребята неторопливо ищут себя в стенах учебного заведения и в разговорах друг с другом. Для наглядности эту работу Цзяна сравнивают с кино Ричарда Линклейтера, который наснимал немало ретро о юности («Отрочество», «Каждому свое»), в том числе прибегая к мультипликационным техникам («Аполлон-10½»).

Премьера: 1 августа

Экранизация киберпанк-манги Масамунэ Сиро, которую тот написал незадолго до работы над «Призраком в доспехах». Высококлассная воительница Дюна Ньют оказывается в городе Олимпе, чей покой защищает специальный отряд биороботов. Среди них и ее возлюбленный Бриарей, с которым они не виделись несколько лет. Девушка соглашается войти в киберполицию мегаполиса, еще не подозревая, какие тайны там скрываются. Первая часть полнометражной дилогии, являющейся компиляцией одноименного сериала.

Премьера: 1 августа

Вторая половина похождений Дюны и Бриарея, которые пытаются раскрыть тайну «яблочного зернышка» и не допустить бойню с участием Фронта освобождения человечества и загадочной террористической ячейки, возглавляемой Алкидом, пропавшим без вести 20 лет назад. В сюжетах и мифологии франшизы много отсылок к двенадцати подвигам Геракла. За 3D-анимацию отвечали мастера студии Production I.G («Призрак в доспехах», «Психопаспорт», «Небесные скитальцы»).

Премьера: 1 августа

Приключенческий мультфильм, который откроет череду коллабораций китайской студии Gold Valley Films («Мулан. Новая легенда») и индийской Toonz Media Group («Росомаха и Люди Икс. Начало»). Маленькая Эмма — единственная девочка в поселении говорящих лам. Ей нравится местная жизнь, но, повзрослев, она начинает ощущать себя чужой. Тогда девочка отправляется с черепашонком Ньютоном и волком-ученым Эдвардом на остров, где живет народ миниатюрных людей. Главную роль озвучила звезда ленты «Не одна дома» Милана Хаметова.

Спорт

«Пари с Ларионовым»

Премьера: 6 августа

Легендарный игрок и тренер запускает эксклюзивный подкаст на Кинопоиске. Это первый случай в нашем спорте, когда действующий босс хоккейного клуба делает свой медиапроект. В гости к тренеру СКА придут знаменитые спортсмены, тренеры и спортивные функционеры.

«Спартак» — «Зенит»

Премьера: 16 августа

Главное противостояние в российском футболе, которое нельзя пропускать. Встречаются самые популярные команды страны, усилившие свой состав с прицелом на чемпионскую борьбу.

UFC 319: Дю Плесси — Чимаев

Премьера: 17 августа

Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе и один из самых ожидаемых боев этого лета. Хамзат Чимаев — доминирующий боец, который долго и упорно идет к чемпионскому титулу. Его соперник — человек-мем Дрикус Дю Плесси, которого высмеивают в социальных сетях за слабую технику, но он продолжает бить уважаемых чемпионов и впервые в карьере сам будет защищать чемпионский пояс.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Премьера: 17 августа

Культовое противостояние грандов Английской Премьер-лиги. Англичане придумали футбол, а потом придумали противостояние МЮ и «Арсенала». И да, «Арсенал» собирается забрать чемпионский титул Премьер-лиги. В этом году точно получится!

Автор: Михаил Моркин, Егор Параскун

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, Michael Regan / Getty Images