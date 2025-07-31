Что смотреть дома: «Человек-бензопила», «Букины 2» и «28 лет спустя»

Зомби и Букины возвращаются. Японский подросток берется за бензопилу, а Антон Лапенко — за пистолет. Джейсон Момоа борется с колонизаторами в эпике о Гавайях, а Сергей Гилёв пересаживает органы в медицинском триллере. А еще спорт — футбольный матч «Динамо» с «Краснодаром» и ток-шоу «Пари с Ларионовым». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Родня недели: «Букины», 2-й сезон

Продолжение культового ситкома о жителях двухэтажной квартиры

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier, Okko

Продолжение сериала «Счастливы вместе». Семейство Букиных возвращается в свою двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. Гена (Виктор Логинов) впервые задумывается о здоровье, а Даша (Наталья Бочкарёва) находит новое хобби. Когда Рома (Александр Якин) перебирается в родительскую квартиру вместе с беременной женой Зоей (Альбина Кабалина), всем становится сложно жить. Одним из главных героев станет сосед-аферист Толик Полено (Павел Савинков). Светы Букиной в ситкоме не будет. Второй сезон поставил Шабан Муслимов, работавший над оригинальным шоу. По словам создателей, продолжение отойдет от трагикомедийного тона первого сезона и станет ближе к «Счастливы вместе».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Аниме недели: «Человек-бензопила», сериал

Японский хит о том, как пацан умер, но его все равно заставили ходить на работу

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Культовый аниме-сериал студии MAPPA — запредельно жестокая и циничная экранизация манги Тацуки Фудзимото, которая способна порадовать богатой мифологией и сюжетными поворотами. Дэндзи мечтает о простой жизни — поесть, поспать и обнять девушку. Но вместо этого он расплачивается за долги отца, убивая демонов по заказу якудза. Его напарник — милый демон Почита с бензопилой в голове. После смертельной схватки они сливаются в одно существо, и Дэндзи попадает в правительственный отряд по охоте на демонов. Новая жизнь — это шанс исполнить даже самые скромные мечты.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о сериале:

Эмоциональная драма юности с Хлоей Севиньи и Класом Бангом на вторых ролях

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Kion, Okko

Экранизация одноименного дебютного романа Франсуазы Саган и ремейк фильма Отто Премингера 1958 года. С мелодраматичной историей взросления в режиссуре дебютировала канадская писательница Дурга Чю-Бозе. Юная Сесиль и ее овдовевший отец Раймон приезжают на Лазурный Берег, где дочь проводит время с местным парнем, а ее папа — с новой возлюбленной. Однако идиллия нарушается с приездом Анны, давней подруги родителей Сесиль. Главные роли сыграли Севиньи, Банг, Лили Макинерни и Наиля Арзун.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Китайский анимационный хит о «Шрэке» и его учениках

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви» — с 1 августа

Продолжение китайского фэнтези-хита по мотивам маньхуа Чжан Вэя, также написавшего «Трон, отмеченный богом». Основанный 10 000 лет назад выдающийся клан Тан переживает кризис. Невиданный талант Юйхао Хо, обладающий даром Глаза духа, поступает в академию «Шрэк» и решает вместе с товарищами возродить былое величие организации, соединив магию и новейшие технологии. Анимацией, как и раньше, занимается студия Sparkly Key Animation Studio («Пожиратель звезд», «Легенда Фуяо»).

Смотрите этот сериал и всю франшизу «Боевой континент» на Кинопоиске в Плюсе.

Исторический проект Джейсона Момоа о сражениях на Гавайях

Где смотреть: Apple TV+

Исторический эпик гавайцев Джейсона Момоа и Томаса Па’а Сиббетта о войнах между государственными образованиями на Гавайских островах в конце XVII века и их объединении в единое королевство под началом Камеамеа I. Сам Момоа сыграет воина из коренных гавайцев по имени Каиана, борца с колонизаторами. В сериале также появятся Клифф Кёртис и Темуэра Моррисон. Режиссером первых серий стал Джастин Чон («Голубой байу», «Дорога в тысячу ли»), а финал поставил сам Момоа, выступивший также в качестве соавтора сценария и продюсера. Главную музыкальную тему написал Ханс Циммер.

Дэнни Бойл и Алекс Гарленд вновь оживляют поджанр хоррора

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

Третья часть зомби-альманаха, созданного четверть века назад режиссером «На игле» Бойлом и сценаристом Гарлендом. К 2030 году вирус ярости удалось локализовать в Великобритании, страна оказалась изолирована. 12-летний Спайк — мальчик с острова Линдисфарн, который не слышал ни о смартфонах, ни о психотерапевтах. Узнав, что на большой земле есть доктор, который, возможно, сможет вылечить маму, он отправляется с ней «на прием» через леса, кишащие зомби. В главной роли — Элфи Уильямс, его родителей сыграли Джоди Комер и Аарон Тейлор-Джонсон, а врача Рэйф Файнс. Возвращение Бойла к зомби-хоррору очень тепло встретили зрители, а критики даже называют его главным аттракционом года. «Это не зомби вашего дедушки», — считает Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Беспринципные недели: «Циники», сериал

Любовь-ненависть с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой

Где смотреть: Okko

Драмеди от команды, работавшей над комедией «Нежность». Креативным продюсером выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей. Джамал (Ильясов) переезжает в Москву из Казани, чтобы скрыться от отца бывшей девушки. В столице авантюрист, ловелас и циник устраивается на работу в известную школу отношений «Эгоисты», где мгновенно создает проблемы для лучшего специалиста заведения ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Иванова). При каждом удобном случае она пытается доказать директору Валерии Шаминой (Исакова), что новичок ― проходимец и мошенник. Однако вскоре циничные герои начинают испытывать настоящие чувства. В актерском составе — Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев и Юлия Топольницкая.

Почка недели: «Хирург», сериал

Мир подпольных операций глазами авторов «Золотого дна» и «ЮЗЗЗ»

Где смотреть: «Иви», START

Криминальный триллер про нелегальный мир черной трансплантологии и цену человеческой жизни. В центре сюжета — престижная клиника, под видом которой скрывается подпольная точка по пересадке органов. Среди героев — идущий на сделку с совестью хирург-трансплантолог (Сергей Гилёв), влюбленная в него аспирантка (Марина Ворожищева) и журналистка со смертельным диагнозом (Анна Завтур). За режиссуру отвечал автор «Золотого дна» Илья Ермолов, а за сценарий — создатель «ЮЗЗЗ» Стас Иванов и его соавтор по «Чайкам» Василий Клепацкий. В сериале также сыграли Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Ростислав Бершауэр и Мария Мацель. На фестивале «Пилот» проект победил в блоке «Самый ожидаемый сериал».

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Перспектива»

Космический триллер с Софи Тэтчер и Педро Паскалем (он играет не отца!)

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — коллаборация звезд «Шершней» и «Одних из нас».

Это лето проходит под знаком Паскаля («Материалистка», «Фантастическая четверка», «Эддингтон»), а Тэтчер бодро начала год с «Компаньоном» и уже снимается в «Ее личном аду» Николаса Виндинга Рефна и втором сезоне «Мистера и миссис Смит». Полюбоваться обоими сразу можно в остросюжетном сай-фае, где дочь летит с отцом на ядовитую планету за редкими драгоценностями, а в итоге вынуждена выживать почти в одиночку. Инди-режиссер Джей Дюпласс сыграл папу героини Тэтчер, а Паскаль — хитроумного конкурента, с которым девушка заключает ситуативный союз.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Паскале и Тэтчер:

Новозеландский фильм ужасов, впечатливший Стивена Кинга

Пережив инсульт, бывший судья (первая за пять лет роль Джеффри Раша) попадает в уединенный пансион, где вступает в схватку с пожилым психопатом (Джон Литгоу, будущий Альбус Дамблдор), который сводит с ума постояльцев с помощью детской куклы по имени Дженни Пен (в оригинале кино называется «Правление Дженни Пен»). Психологический хоррор из Новой Зеландии, снятый Джеймсом Эшкрофтом по рассказу Оуэна Маршалла (их предыдущая совместная работа — триллер «Жестокая расплата»). На кинофестивале в Ситжесе Раш и Литгоу разделили между собой награду за лучшую мужскую роль, а Стивен Кинг назвал «Обитель смерти» одним из лучших фильмов года.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

«Соломенные псы» у нас дома

Первая драматическая роль Антона Лапенко и полнометражный дебют Максима Кулагина, который громко заявил о себе 10 лет назад, сняв короткометражного «Угонщика» с многообещающим артистом Александром Петровым. От отечественного «Драйва» режиссер пришел к размышлению о маскулинности в духе классической ленты Сэма Пекинпы. В психологическом триллере Лапенко сыграл тихого предпринимателя Глеба, который сталкивается с хамством пьяного соседа по даче. Поначалу он не дает отпор обидчику, но размышления о том, правильно ли он поступил, становятся спусковым крючком трагедии. Игру Лапенко отметили призом на «Горький Fest» в 2022-м, там же фильм получил награды за режиссуру, драматургию и изобразительное решение. А на фестивале «Одна шестая» «По-мужски» признали лучшим российским игровым дебютом.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 1 августа.

Подробнее о фильме:

Пародия на классику сай-фая с Лесли Нильсеном

В зарубежных кинотеатрах можно достать «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон — мягкий ребут классической пародии братьев Цукер и Джима Абрахамса на фильмы о полицейских, детективах и спецагентах (от «Джеймса Бонда» до «Коломбо»). В начале нулевых звезда пародийных комедий Лесли Нильсен (1926–2010) добрался и до научной фантастики. Его пристав Дикс отправляется на Луну, чтобы раскрыть межгалактический заговор с возможной подменой руководителя США. Досталось «Вспомнить всё», «Космической одиссее» и «Терминатору».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее об оригинальном «Голом пистолете»:

Марс недели: «Миссии», сериал

Французский триллер о близких контактах третьей степени

Отдаленное будущее. Европейская миссия на Марс «Улисс 1» готовится колонизировать Красную планету. Правда, астронавты из Старого Света окажутся здесь не первыми. Их опередили коллеги из NASA, оставившие загадочное видеопредостережение «Не приземляйтесь». На Марсе и правда творится что-то неладное: граждан США нигде нет, зато обнаруживается советский космонавт Владимир Комаров (Арбен Байрактарай), погибший на борту «Союза-1» в 1967 году. Интригующий французский сай-фай довольно емко описал режиссер Жюльен Лякомб («Кошмар за стеной»), перечисливший среди референсов прозу Азимова, «Остаться в живых», «Космическую одиссею» и «Чужого».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Фильм-катастрофа по реальным событиям

Авиаторская драма Сарика Андреасяна про пилота Дамира Юсупова (Егор Бероев), который в 2019-м сумел успешно совершить аварийную посадку под Жуковским после столкновения самолета со стаей чаек. Фильм получился не таким драматичным и многогранным, как «Чудо на Гудзоне», зато в нем показали некоторые реальные истории пассажиров. В самолете можно увидеть Полину Максимову, Гранта Тохатяна, Лизу Моряк, Марка Богатырёва, Михаила Тарабукина и Дмитрия Колчина.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 1 августа.

Подробнее о фильме:

Спорт

Подкаст недели: «Пари с Ларионовым»

Честное ток-шоу с легендой хоккея

Игорь Ларионов — один из самых знаковых спортсменов СССР. Он доминировал с «Красной машиной» на Олимпиадах, покорял НХЛ в составе «Русской пятерки», занимался виноделием, ресторанами и получил уважительное прозвище Профессор. Теперь он пробует себя в уникальном формате: действующий главный тренер клуба КХЛ раз в неделю приглашает к себе известных спортсменов и говорит с ними про мечты, бремя славы, человеческие слабости и увлечения, которые скрыты от взглядов болельщиков. Первый выпуск уже доступен на Кинопоиске в Плюсе.

Футбол недели: «Краснодар» против «Динамо»

Новый ремейк чемпионского матча

Сезон РПЛ в разгаре. Про чемпионскую гонку говорить рано, но уже есть матчи, которые нельзя пропустить. «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин, он намерен научить амбициозный клуб побеждать. «Краснодар» — действующий чемпион, и первый титул в истории клуб забрал в мае после матча против «Динамо». Столкновение амбиций и звезд — уже в эту субботу в 20:30.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Persona Stars / 038 / «Легион-Медиа», Михаил Синицын / ТАСС