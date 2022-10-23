«Человек-бензопила»: дерзкое аниме про демонов и подростковые желания

На Кинопоиске теперь можно посмотреть первый сезон «Человека-бензопилы» — аниме, которое стало одним из самых популярных японских проектов последних лет. Рассказываем, из чего оно состоит и почему привлекает к себе так много внимания.

Манга

Обложки манги «Человек-бензопила»

Своей популярности «Человек-бензопила» прежде всего обязан оригинальной манге Тацуки Фудзимото, выходившей в журнале Weekly Shōnen Jump. Первая часть печатного «Человека-бензопилы» появлялась в журнале с 2018 по 2020 год, а также выходила в формате отдельных томов-танкобонов. В ноябре 2022-го их тираж перевалил за 20 миллионов экземпляров, что делает «Человека-бензопилу» одним из самых продаваемых манга-тайтлов на данный момент. Но не самым, конечно — у той же «Атаки титанов» тираж выше 100 миллионов копий, а у ветеранов жанра вроде «Наруто» или «Ван-Пис» проданные тома исчисляются сотнями миллионов.

Мангу оценили профессионалы индустрии: «Человек-бензопила» получил премию «Сегакуган» за лучший сёнэн и два года подряд — премию «Харви» за лучшую мангу. При такой популярности, да еще и набирающей обороты с каждым годом, появление аниме было делом времени. В 2021 году студия MAPPA, известная по анимационным адаптациям той же «Атаки титанов» и «Магической битвы», выкатила первый трейлер аниме «Человек-бензопила».

Ненавязчивый разрыв шаблона

Сюжет здесь балансирует на грани классических историй и едкой пародии на шаблоны. Вроде бы всё как всегда: в начале перед зрителями предстает главный герой — одинокий юноша, обремененный сверхъестественными способностями весьма демонического происхождения. У него есть цель, а еще у него есть антагонист и друзья, с которыми он вместе проходит через трудности.

Герой «Человека-бензопилы» и правда одинокий юноша (еще бедный и очень голодный), рано лишившийся родителей и кое-как подрабатывающий охотником на демонов. Его зовут Дэндзи, и охотник он так себе: в первой же серии погибает от рук якудза. Пацана возвращает с того света его единственный друг — похожий на милую собачку демон-бензопила по имени Почита. Он вселяется в Дэндзи, наделяя того суперсилой, руками-бензопилами и шнурком-стартером, торчащим из груди. Такой демонической способности не стоит удивляться: в мире «Человека-бензопилы» демоны олицетворяют различные страхи людей. Здесь есть, например, демон-катана, демон-огнестрел, демон-змея, демон-нетопырь и даже демон-помидор с демоном-ангелом.

Дэндзи становится государственным охотником под началом загадочной и сексапильной девицы Макимы, в которую он, естественно, сразу же влюбляется. У Дэндзи есть сверхцель, и заключается она в том, чтобы вкусно поесть, потрогать женскую грудь, поцеловаться, ну а если совсем повезет, то и лишиться девственности. Плотские желания захватывают юношу намного сильнее, чем благородные порывы, что делает его более понятным: это просто импульсивный подросток в пубертатном периоде. Мотивируют эти цели его отлично: ради поцелуя или женской груди Дэндзи готов сражаться с демонами, разрезать свою плоть бензопилами и умирать по несколько раз за поединок.

Типичный троп «трио и сенсей» тоже раскрывается по-новому. Новоиспеченной подругой Дэндзи становится Пауэр — одержимая демоном крови девочка с рожками, которая практически сразу предает героя и заманивает в смертельную ловушку. Друг парня, Аки — флегматичный темноволосый охотник, постоянно курящий, почти не ценящий собственную жизнь и мстящий за погибшую семью (привет Саскэ Учихе из «Наруто»). Ну а сенсеем можно считать Кишибе — сильнейшего охотника, который к тому же жуткий алкоголик. Методы тренировки у него своеобразные: готовя Дэндзи и Пауэр к встречам со злом, он пару-тройку раз убивает их. Есть и злодей, с которым Дэндзи будет сражаться не на жизнь, а на смерть. После победы над ним не ждите пафосных диалогов, эпитафий или чего-то в этом духе: антагониста просто отпинают по яйцам.

Изобразительность

Отказавшись от геройского пафоса, Фудзимото наделил «Человека-бензопилу» циничным юмором, жестокостью и дебильно-подростковыми шуточками. Да, в «Человеке-бензопиле» есть место настоящему трагизму, но рядом с ним идут жуткий гротеск и адская деконструкция. Кровь льется рекой, отрубленные конечности разлетаются в разные стороны, с неба падают куски разрушенных зданий. Мясорубка происходящего работает на контрасте с хрупкостью обычной человеческой жизни — мотив, который оказывается к месту во всех новых фильмах о супергероях.

«Человек-бензопила» всячески подчеркивает преемственность с кино: чего стоит один опенинг с кучей отсылок на киноленты разной степени культовости — от «Криминального чтива» и «Техасской резни бензопилой» до «Проклятых» и «Тор: Любовь и гром». Любителям находить пасхалки, конечно, понравилось, и на YouTube можно встретить подробнейшие разборы аниме. Эндинги у него, кстати, тоже непростые: в каждой серии — новый, обыгрывающий события эпизода. Кинопараллели прослеживаются не только в постмодернистских отсылках, но также и в запоминающемся киноязыке. Здесь в экшен-сценах активно применяется компьютерная графика, при этом достаточно конвенциональная рисовка (почти не наблюдается больших глаз, кошачьих ушек и эмоций-капелек); часто встречаются нехарактерная для аниме композиция кадра и положение камеры — например, POV в одной из сцен. И, конечно, такая бескомпромиссность повествования не слишком свойственна ни аниме вообще, ни сёнэнам в особенности. Тут как в главном телехите последних лет — «Игре престолов»: если вы влюбились в одного из персонажей, то нет никакой гарантии, что он будет жив к началу следующей серии. Возникает ощущение, что студия MAPPA осознанно старается взять от современного кинематографа и стримингов все самое актуальное и показать свою анимированную версию.

Такой радикализм многим очень зашел, хотя не все фанаты его оценили: появилась петиция с требованием переснять аниме с другим режиссером. Подписей там пока немного — на момент написания материала меньше 3 000. Да и Фудзимото, автор оригинальной манги, экранизацией остался вполне доволен.

Что случилось в первом сезоне и чего ждать дальше

В заключительной серии первого сезона Дэндзи и компания побеждают своих врагов. Однако настоящий и главный антагонист — демон-огнестрел — еще даже не появился, хотя упоминался почти в каждой серии. Дэндзи, Пауэр и Аки понемногу находят общей язык и становятся командой. Аки теперь связан контрактом с демоном будущего. За свои услуги тот не попросил часть тела хозяина или что-то ценное — только возможность наблюдать за его будущим. По словам демона, оно ужасно, остается только держать за персонажа пальчики скрещенными.

В последних кадрах финального эпизода появляется новый женский персонаж, события следующей арки в манге тесно связаны именно с этой девушкой. Это не единственный намек на то, что ждет зрителей. В финале сезона фигурирует также загадочный сон маленького Дэндзи с дверью, которую нельзя открывать. Ну и, конечно, тем, кто хочет погадать, что будет дальше, стоит присмотреться к странному поведению Макимы: начальница Дэндзи явно знает куда больше, чем говорит.

Оригинальная манга продолжает выходить. На данный момент издано 207 глав, и история далека от завершения. Поэтому фанатские предположения о том, что будет в следующих сериях и сезонах, могут и подтверждаться, и рушиться.



Этот текст был опубликован в декабре 2022 года и обновлен в июле 2025-го в связи с выходом аниме на Кинопоиске.

Текст: Федор Шейд