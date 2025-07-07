«Баранкины и камни силы» — комедия о супертаксистах: сюжет, трейлер, детали съемок

7 августа на Кинопоиске выйдет сериал «Баранкины и камни силы» — комедия о семье таксистов, внезапно овладевших суперспособностями. Это новая работа Миши Полякова, режиссера картины «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Путешествия во времени, камни силы и семейные приключения — показываем трейлер и рассказываем, что еще известно о сериале.

О чем это

На улицы современной Москвы из 1804 года телепортируется Варвара (Юлия Топольницкая) — первая в истории города извозчица, с которой начался род Баранкиных. Сегодня это обычная московская семья, старшие представители которой продолжают дело предков, работая в такси. Встреча с родственницей из далекого прошлого дарит семейству суперспособности, заключенные в камнях, каждому свою. Теперь они могут перевоплощаться, останавливать время, читать мысли и применять немыслимую физическую силу.

Но у любого дара есть обратная сторона. И по следам Варвары уже идет таинственный и бессмертный Велимир (Александр Мизев), который мечтает завладеть камнями силы. Перед Баранкиными встает выбор: объединиться, чтобы отправить Варвару обратно в прошлое, или исчезнуть, как будто их никогда и не было.

Юлия Топольницкая

Кто работал над сериалом

Режиссер «Баранкиных» — Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»), продюсеры — Михаэль Шлихт («Сталинград», «72 метра»), Дмитрий Пристансков («Летчик»), Полина Шлихт («Наступит лето»), Василий Юдачев, Дарья Капля («Этерна», «Беспринципные»), Ольга Филипук («Этерна», «Триггер»), креативные продюсеры и сценаристы — Андрей Федяй («Король и Шут»), Виктор Митрофанов («На страже пляжа»), Алексей Алексеев. Исполнительный продюсер — Анна Бочкарёва. Производство — Monumental Vision, «Оптимисты», Плюс Студия.

Кто главные герои

Дмитрий Журавлёв,Марина Доможирова, Мирон Проворов, Полина Гухман, Андрей Федорцов

Варвара (Юлия Топольницкая) — острая на язык извозчица из XIX века и основательница рода потомственных таксистов, которой жизненно необходимо вернуться в свое время.

Велимир (Александр Мизёв) — таинственный владелец камней силы, который гонится за Варварой, чтобы вернуть их.

Батя (Андрей Федорцов) — патриарх современной династии Баранкиных, работает в такси и ностальгирует по былым временам.

Лёша Баранкин (Дмитрий Журавлёв) — санитар скорой помощи, старший сын в современной семье Баранкиных.

Люда (Марина Доможирова) — жена Лёши, которая отчаянно хочет изменить их жизнь.

Гоша Баранкин (Кузьма Сапрыкин) — средний сын, работает в корпорации и пытается построить карьеру, несмотря на взбалмошного босса (Илья Соболев).

Малая (Полина Гухман) — младшая сестра в семье Баранкиных, студентка музыкального училища.

Что еще о Баранкиных рассказывает команда

Полина Гухман

Миша Поляков

режиссер

Я люблю мультижанровость и не считаю, что в комедии должно быть смешным абсолютно всё. Мне почему-то кажется, что такой подход давно не работает и что сегодняшнего зрителя надо все время удивлять и водить за нос. В «Баранкиных» поднимаются серьезнейшие темы: это и история ответственности за близких и любимых, и история доверия, и очень много всего еще. Но также в нашем сериале очень много юмора и драйва. Это легкий и в то же время поучительный сериал, который хорошо подходит для семейного просмотра.

Андрей Федяй

креативный продюсер

Мы ставили перед собой несколько задач, одна из них — создать семейное кино, которое понравится и подросткам, и родителям. Многие мои друзья, не киношники, периодически звонят мне и спрашивают: «Что посмотреть?» Они ищут нечто такое, смешное и доброе, что можно посмотреть даже с детьми. Даже в выходной. И мы пошли навстречу этому запросу. Ну и, кроме того, историей Баранкиных мы хотели сказать, что такси — это по любви!

Анна Бочкарёва

исполнительный продюсер

Это сериал про доброту, который создавался в любви! И это видно на экране. Я уверена, что Баранкины привлекут зрителя своей похожестью на него.

Когда премьера

Сериал «Баранкины и камни силы» выйдет на Кинопоиске 7 августа.

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