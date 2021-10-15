В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовое аниме «Акира» и анализируют его визуальный стиль. О японских реалиях и том, чем отличаются аниме и манга «Акира», рассказывает преподавательница ВШЭ и основательница проекта «Мангалекторий» Юлия Магера.

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