Поражает ли «Акира» сегодня так же, как в конце 1980-х? Почему именно аниме Кацухиро Отомо заложило основы популярности японской анимации на Западе? Как элементы боди-хоррора отражают травму ядерной бомбардировки 1945 года и одновременно служат метафорой взросления? И почему репутация аниме как детского жанра или произведений, несущих деструктивный посыл, неверна, а попытки в судебном порядке их запретить нелогичны?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовое аниме «Акира» и анализируют его визуальный стиль. О японских реалиях и том, чем отличаются аниме и манга «Акира», рассказывает преподавательница ВШЭ и основательница проекта «Мангалекторий» Юлия Магера.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов