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Крупным планом

ПодкастПочему «Акира» — культовое аниме

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Поражает ли «Акира» сегодня так же, как в конце 1980-х? Почему именно аниме Кацухиро Отомо заложило основы популярности японской анимации на Западе? Как элементы боди-хоррора отражают травму ядерной бомбардировки 1945 года и одновременно служат метафорой взросления? И почему репутация аниме как детского жанра или произведений, несущих деструктивный посыл, неверна, а попытки в судебном порядке их запретить нелогичны?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовое аниме «Акира» и анализируют его визуальный стиль. О японских реалиях и том, чем отличаются аниме и манга «Акира», рассказывает преподавательница ВШЭ и основательница проекта «Мангалекторий» Юлия Магера.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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