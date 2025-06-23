Сериалы августа: продолжение «Уэнсдэй», перезапуск «Миротворца» и приквел «Чужого»

Миротворец попадет в мир нового «Супермена», а Чужой прилетает на Землю. Уэнсдэй Аддамс продолжает учебу в «Неверморе», а семейство Хилл возвращается в родной Техас. Создатель «Короля Бо Джека» Рафаэль Боб-Ваксберг и Джейсон Момоа запускают оригинальные проекты про разборки в семье и на Гавайях, а российские кинематографисты — про трудности VIP-акушерок и извозчиков с суперсилами. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах августа.

Главные премьеры

Премьера: Apple TV+ — с 1 августа

Исторический эпик гавайцев Джейсона Момоа и Томаса Па’а Сиббетта о войнах между государственными образованиями на Гавайских островах в конце XVII века и их объединении в единое королевство под началом Камеамеа I. Сам Момоа сыграет воина из коренных гавайцев по имени Каиана, борца с колонизаторами. В сериале также появятся Клифф Кёртис и Темуэра Моррисон. Режиссером первых серий стал Джастин Чон («Голубой байу», «Дорога в тысячу ли»), а финал поставил сам Момоа, выступивший также в качестве соавтора сценария и продюсера. Главную музыкальную тему написал Ханс Циммер.

«Уэнсдэй», 1-я часть 2-го сезона

Премьера: Netflix — с 6 августа (премьера четырех серий)

Продолжение сериального спин-оффа про школьные приключения дочери семейства Аддамс в жуткой академии «Невермор». По сюжету Уэнсдэй (Дженна Ортега), унаследовавшая от матери способности ясновидящей, видит, как ее подруга-оборотень Энид (Эмма Майерс) погибает по ее вине. Продолжение сериала разделили на две части: первая выйдет 6 августа, вторая — 3 сентября. Мастер готики Тим Бёртон поставил первую, четвертую, седьмую и восьмую серии. Стив Бушеми сыграл нового директора школы, а Леди Гага — загадочную преподавательницу. Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен и Исаак Ордонес вернулись к ролям Аддамсов. Ортега в интервью Variety рассказала, что шоу откажется от любых потенциальных любовных интересов Уэнсдэй, а повествование даст больший крен в сторону хоррора.

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Премьера: Кинопоиск — с 7 августа

Извозчица Варвара (Юлия Топольницкая) в начале XIX века неожиданно получает драгоценные камни, дарующие нечеловеческие возможности. С их помощью она отправляется в наше время, где встречает своих далеких потомков — семью таксистов Баранкиных (Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман). Камни передают им сверхсилы: остановку времени, перевоплощение, чтение мыслей и огромную физическую мощь. По следам Варвары пускается бессмертный Велимир (Александр Мизёв), который мечтает завладеть волшебными камнями. Перед Баранкиными встает выбор — объединиться, чтобы отправить Варвару обратно в прошлое, или исчезнуть, как будто их никогда и не было. Режиссер Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия») обещает легкий и поучительный сериал для семейного просмотра.

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Премьера: Hulu — с 12 августа

Фантастический хоррор, действие которого разворачивается спустя 16 лет после событий «Чужой: Завет» и за два года до первой встречи ксеноморфа с Эллен Рипли в самом первом «Чужом». По сюжету научно-исследовательское судно «Мажино», перевозящее образцы не только ксеноморфов, но и других опасных существ, терпит крушение на Земле, где корабль исследуют робот с сознанием человека и группа солдат. Сидни Чендлер из «Шугара» сыграла главную героиню — гибрида по имени Уэнди, Тимоти Олифант — ее ментора-синтетика, а Алекс Лоутер из «Конца ***го мира» — солдата. В сериале представят Ютани (Сандра И Сенсиндивер), одну из ключевых руководительниц корпорации «Вэйланд-Ютани». Шоураннером и одним из режиссеров выступил автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули.

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Премьера: Okko — с 15 августа

8-серийная драма Анны Кузнецовой, создательницы одного из главных российских фильмов 2024 года — «Каникулы». Марина Александрова играет московскую VIP-акушерку, чья приверженность методу естественных родов угрожает сломать ей жизнь. У молодой пациентки (Даша Верещагина) ребенок рождается в тяжелом состоянии. Ее любовник — влиятельный бизнесмен (Пётр Буслов, режиссер «Бумера») — инициирует расследование, от результатов которого зависит судьба клиники и самой героини. Сценаристы — Елена Кондратьева, Светлана Штеба («Поехавшая») и Илья Маланин. Последний больше известен как актер, но в качестве сценариста он работал над «Просто представь, что мы знаем» Романа Волобуева. Жюри фестиваля «Пилот» признало «Дыши» лучшим сериалом в конкурсе, а также наградило сценаристов. «Взгляд на серьезные, порой непоправимые события в режиссерской оптике Кузнецовой задает захватывающий дыхание темп и превращает сюжет в пульсирующий нерв. А такие исходные в сочетании с ультравостребованным жанром медицинского процедурала — залог пристального зрительского внимания», — писал Кинопоиск о сериале.

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Премьера: HBO Max — с 21 августа

Мягкий ребут спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна про трогательно-туповатого супергероя-патриота Криса Смита (Джон Сина), известного как Миротворец. Действие сериала перенесут из закрытой киновселенной DCEU в новый мир DCU, который был представлен в «Супермене». Из многочисленных персонажей фильма в сериал перекочует Рик Флаг — старший в исполнении Фрэнка Грилло. Роберт Патрик (расист Огаст Смит, отец главного героя), Даниэль Брукс (Леота Адебайо), Фредди Строма (Эдриан Чейз, он же Линчеватель), Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт) и Стив Эйджи (Джон Экономос) вернутся к своим ролям. Кроме того, Ганн вновь придумал партию для актера-талисмана Майкла Рукера. По сюжету Миротворец находит портал в параллельный мир, где ему живется намного лучше. Ганн написал сценарии ко всем эпизодам, но поставил лишь пару.

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Премьера: Netflix — с 22 августа (премьера всех серий)

Новый комедийный мультсериал Рафаэля Боба-Ваксберга, создателя «Коня БоДжека». Анимацию снова доверили Лизе Ханауолт и студии ShadowMachine. Официальный синопсис не раскрывает деталей: «Комедия о многих годах из жизни одной семьи. Об общей истории, внутренних шутках и старых ранах. Если у вас когда-либо были мать, отец, сестра, брат, партнер или ребенок, то это шоу для вас. Кстати, позвоните кому-нибудь из них — это вас не убьет!» Коротенький тизер намекает, что в центре сюжета окажутся двое братьев и сестра, которые вечно ругаются друг с другом.

Российские сериалы

Премьера: Kion — c 1 августа

Сестры Ира, Оля и Маша (Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман) давно мечтают уехать из Нижнего Новгорода в Москву и рассчитывают на финансовую помощь матери — владелицы ювелирного бизнеса (Лариса Гузеева). Однако та, вместо того чтобы содержать взрослых дочерей, заводит себе любовника — массажиста на 20 лет моложе себя (Павел Деревянко). Сестры ставят себе задачей поломать его союз с родительницей, считая новоявленного члена семьи обычным аферистом и альфонсом. Режиссером сериала стала Маруся Трубникова, а креативными продюсерами — Александр Цыпкин и Аглая Смирнова («Актрисы», «Кеша должен умереть»). Сценарий написала Екатерина Богомолова, работавшая над «Беспринципными в Питере» и «Общагой». Авторы напоминают, что это не экранизация Чехова, а комедия о поиске счастья в любом возрасте, неуверенности в себе и балансе между материнскими обязанностями и личными желаниями. В касте также числятся Павел Воля и Жанна Эппле.

Премьера: СТС — с 18 августа

Семья Калачёвых живет скромно и экономно, а глава семьи, школьный учитель Ростик (Сергей Епишев), тщательно ведет учет расходов в блокноте и мечтает получить грант. Чтобы хоть как-то улучшить быт, они участвуют во всех конкурсах, эстафетах и лотереях, где можно выиграть полезные вещи. Неожиданно удача улыбается: Ростик выигрывает миллиард рублей. Казалось бы, теперь все проблемы позади, но с огромными деньгами в жизнь Калачёвых приходят и немалые трудности. Комедия Кирилла Васильева, автора «Инспектора Гаврилова» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров («Хищники»).

Премьера: Okko — с 21 августа

Продолжение мультсериала анимационной студии «Феникс». Студент Олежа погиб при таинственных обстоятельствах, потерял привычный облик призрака и оказался в странном лимбе. Пограничное пространство похоже на бескрайнюю белоснежную тайгу, где снег поднимается вверх, холод отсутствует, а границы между жизнью и смертью стерты. Зато там Олежа получает шанс заново пережить важнейшие моменты своей жизни. Несмотря на искаженное восприятие, он решает встретиться с живым другом Димой, который, возможно, не помнит о своем призрачном соседе.

Комедии

Премьера: Apple TV+ — с 6 августа

В продолжении комедийного сериала старые друзья Уилл и Сильвия (Сет Роген и Роуз Бирн), тяжело переживающие кризис среднего возраста, пытаются наладить отношения с супругами друг друга, чтобы не вызывать их ревность. Сет Роген возвращается на Apple TV+ после триумфа «Киностудии». Звездных камео здесь нет, зато смешному артисту вновь подобрали пестрый гардероб. Супруги Франческа Дельбанко и Николас Столлер («Друзья с колледжа», «Соседи. На тропе войны») по-прежнему занимают кресла шоураннеров.

Премьера: Амедиатека — с 13 августа

Культовое в Израиле шоу про четырех учеников религиозной школы, отказывающихся слепо подчиняться правилам и догмам. В третьем сезоне Гедалию, Авиноаму, Дову и Меиру предстоит спасти родную ультраортодоксальную ешиву от закрытия и наладить быт новых учеников, пока за ними пристально следит инспектор из министерства по делам религий. При этом личная жизнь друзей по-прежнему кипит, а знакомства с женщинами приводят к непредсказуемым результатам.

Подробнее о сериале:

Драмы

Премьера: USA Network — с 15 августа

Первая за семь лет экранизация писателя Джона Гришэма, чьи романы почти ежегодно переносили на экран в 1990-х (см. «Клиент», «Время убивать», «Фирма»). Молодой и амбициозный юрист, уволенный из престижной юридической фирмы, устраивается на работу в мелкую фирму, которая навязывает свои услуги людям, попавшим в несчастный случай. Вскоре ему предстоит столкнуться в суде с бывшим работодателем из-за смерти в результате неправомерных действий в больнице. Предыдущую версию «Благодетеля» в 1997-м поставил Фрэнсис Форд Коппола. На место Мэтта Дэймона и Джона Войта пришли Майло Каллахэн («Дюна: Пророчество») и Джон Слэттери («Мстители: Финал»). Судебной драмой занимались Майкл Ситцман («Северная страна») и Джейсон Ричман («Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»).

The Twisted Tale of Amanda Knox, мини-сериал

Премьера: Hulu — с 20 августа

Мини-сериал об американской студентке Аманде Нокс, которую в конце нулевых в Италии обвинили в убийстве соседки по квартире Мередит Керчер. Сначала девушку приговорили к 26 годам заключения, однако спустя годы она смогла доказать свою невиновность. Шоураннером выступила К. Й. Стейнберг («Это мы», «Сплетница»), а одной из исполнительных продюсеров — Моника Левински. История Нокс получила широкий общественный резонанс: про судебный процесс над девушкой сняли несколько игровых и документальных фильмов. Кроме того, дело Нокс вдохновило создателей триллеров «Лицо ангела» и «Тихий омут». В сериале главную роль сыграла Грэйс Ван Паттен («Девять совсем незнакомых людей», «Соври мне»).

Боевики и триллеры

Премьера: Amazon Prime Video — с 13 августа

Вслед за Джошем Холлоуэем («Дастер») собственным экшен-сериалом обзавелась еще одна звезда «Остаться в живых» — Дэниэл Дэ Ким. Его поклонников ждет шпионский боевик про отца и дочь с навыками наемников. Девушка-киллерша получает задание убрать бывшего оперативника секретной службы, но обнаруживает, что это ее собственный папа, которого она много лет считала погибшим. Теперь семейке придется вместе отстреливаться от серьезных людей, обмениваясь язвительными колкостями. В сериале также сыграли Рейна Хардести и Пайпер Перабо.

Премьера: Netflix — с 21 августа (премьера всех серий)

Политический триллер Мэтта Чармана, номинанта на «Оскар» за сценарий «Шпионского моста». Во время саммита с участием лидеров Великобритании и Франции злодеи похищают мужа британского премьер-министра и начинают шантажировать французского президента. Глав стран сыграли Сюранна Джоунс («Дежурство») и Жюли Дельпи (трилогия «Перед…»).

Премьера: Amazon Prime Video — с 27 августа

Приквел боевика ​​«Список смертников», подробнее рассказывающий об агенте Центра специальных операций ЦРУ и бывшем «морском котике» Бене Эдвардсе (Тейлор Китч) и его службе с Джеймсом Рисом (Крис Пратт). События будут происходить за годы до того, что показали в оригинале. Шоураннерами значатся Дэвид ДиДжилио и писатель Джек Карр, работавшие над первым «Списком смертников». Оригинальный сериал не впечатлил западную прессу, но стал хитом на Amazon Prime Video. По словам Карра, шоу снимали не для критиков, а рейтинги говорят сами за себя.

Сай-фай

Премьера: Apple TV+ — с 22 августа

Продолжение фантастики Саймона Кинберга (франшиза «Люди Икс») и Дэвида Вейла («Охотники») об инопланетном вторжении на Землю. В новом сезоне героям из разных уголков мира придется объединиться в одну команду, чтобы проникнуть на главный корабль пришельцев и уничтожить его. Голшифте Фарахани, Сиори Куцуна, Шамир Андерсон, Индия Браун, Энвер Гьокай и Шэйн Заза вернутся к своим ролям. Нового персонажа сыграет Эрика Александр из «Американского чтива». Создатели обещают показать больше верховных инопланетян.

Премьера: Amazon Prime Video — с 25 августа

Финал фантастической комедии от создателя американского «Офиса» и «Царя горы» Грега Дэниелса. Действие происходит в мире злых миллиардеров, ИИ и диджитал-клонов, где сознание умирающего человека можно переселить в цифровой мир. Третий сезон закончился на мощном клиффхэнгере: и оригинального Нейтана (Робби Амелл), и его копию (Робби Амелл) захватили злые техномиллиардеры, но выжил только один из них. Теперь зрители узнают, кто именно. Дэниелс напоминает, что побеждающая смерть любовь — всегда хорошая тема для мелодрамы.

Мелодрамы

Премьера: Starz — с 8 августа

Приквел исторической мелодрамы про медсестру, попавшую из 1945-го в 1743-й. Сериал расскажет про родителей Клэр Рэндалл, которые живут в Англии времен Первой мировой, и родителей Джейми Фрейзера из Шотландии XVIII века. Путешествие во времени вновь станет элементом сюжета. На главные роли взяли Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Джейми Роя («Гнездо кондора»), Гермиону Корфилд («Багровая отмель») и Джереми Ирвина («Боевой конь»). На втором плане также можно будет увидеть известных шотландских артистов Тони Кёррана и Питера Муллана. В основу шоу по-прежнему лягут произведения писательницы Дианы Гэблдон. Всего будет 10 эпизодов, второму сезону уже дали зеленый свет.

Премьера: Netflix — с 28 августа (премьера всех серий)

Продолжение подростковой мелодрамы про манхэттенскую школьницу Джеки (Никки Родригес), которой после гибели родителей пришлось переехать в колорадскую глушь к своим опекунам, воспитывающим семь сыновей и дочь. Второй сезон продолжит романтическую линию с участием интеллектуала Алекса (Эшби Джентри) и романтика Коула (Ноа ЛаЛонд). Подростковое шоу в духе сериала «То лето, когда я похорошела» снято по одноименному роману молодой американской писательницы Али Новак. Третий сезон уже в работе.

Анимация

Премьера: Hulu/Disney+ — 4 августа (премьера всех серий)

Анимационный ситком Грега Дэниелса («Офис») и Майка Джаджа («Бивис и Батт-Хед») про техасское семейство Хилл, их друзей, соседей, коллег и родственников возвращается после 15-летнего перерыва. Пегги и Хэнк приезжают в родной Арлен после долгих лет работы с пропаном в Саудовской Аравии. Город сильно изменился за время их отсутствия, но старые приятели Дэйл, Бумхауэр и Билл по-прежнему тянут пиво во дворе и попадают в неловкие ситуации. Повзрослевший сын Бобби тем временем наслаждается молодостью в Далласе с бывшими одноклассниками Конни, Джозефом и Чейн. Все звезды мультсериала вернутся к своим ролям. Джонни Хардвик (Дейл Элвин Гриббл) и Джонатан Джосс (Джон Красный Початок) умерли в период работы над шоу, но успели записать некоторое количество реплик.

Standing By, 1-й сезон

Премьера: Hulu — с 8 августа

Группа ангелов-хранителей усваивает важные уроки, наблюдая за своими запутавшимися подопечными и взаимодействуя друг с другом. Над поднебесным шоу работали Элли Панкив («Великая», «Черное зеркало») и Дэн Леви («Шиттс Крик»). В озвучивании сатирической анимационной комедии, помимо Леви, приняли участи Дэвид Теннант, Гленн Клоуз, Натали Паламидес, Поппи Лю и Самира Уайли.

Премьера: Disney+ — с 12 августа

Мультсериал для зрителей дошкольного возраста про персонажей Marvel для канала Disney Jr. Тони Старк спасает мир с друзьями — Железным Сердцем, Железным Халком, Железным Пауком, Вижном и другими. Среди злодеев — Поглотитель, Рой и Альтрон. Камео будут у Капитана Америка и Черной Пантеры. Никто из звезд франшизы не принимал участия в озвучании, но Марк Хоппус из группы Blink-182 написал специально для мультсериала песню «Totally Awesome».

Премьера: Amazon Prime Video — с 13 августа

Второй сезон неожиданного продолжения хулиганского мультфильма по сценарию Сета Рогена и Эвана Голдберга. На этот раз сосиску Фрэнка и его друзей изгоняют из Пищевой утопии, и герои попадают в воинственную страну Нью-Фудлэнд, где продукты смогли приручить людей (вы не хотите знать, как именно). Режиссер оригинала Конрад Вернон («Шрэк 2», «Монстры против пришельцев», дилогия про семейку Аддамс) по-прежнему в деле. Большая жратва говорит голосами Кристен Уиг, Эдварда Нортона, Майкла Сера и Марион Котийяр (француженке досталась роль зловещей горчицы).

Премьера: Disney+ — с 27 августа (премьера всех серий)

Анимационный сериал Marvel познакомит зрителей с особыми воинами африканского государства Ваканда, которые в разных временных эпохах путешествовали по миру в поисках артефактов из вибраниума. Мини-сериал из четырех эпизодов будет больше связан с мифологией фильмов, чем другие мультсериалы Marvel, где действие происходило в альтернативных мирах. За производство в ответе постановщик обеих «Черных Пантер» Райан Куглер. Анимация была вдохновлен работами художника Эрни Барнса и иллюстратора Дина Корнуэлла.

Дорамы

Премьера: MBC — с 1 августа

Южнокорейский ремейк одноименного канадского триллера. Уважаемая женщина-врач нелегально помогает смертельно больным пациентам уходить из жизни, чтобы помочь избавиться от боли. Однажды на нее открывают охоту амбициозный детектив. Главные роли исполнили Ли Бо-ён, Ли Мин-ги и Кан Ги-ён.

Премьера: Netflix — с 22 августа

1980-е годы. Эксцентричная и своенравная кинодива Чон Хи-ран (Ли Ха-ни из «Цветка, что распускается по ночам»), главная звезда корейского экрана, неожиданно сталкивается с молодой соперницей — танцовщицей и начинающей актрисой, получившей главную роль в фильме, где сама протагонистка играет лишь второстепенного персонажа. Разбираться с актрисами придется робкому режиссеру-новичку Квак Ин-у.

Премьера: KBS2, Disney+ — с 23 августа

Давным-давно 12 зодиакальных ангелов смогли спасти человечество от злых духов, запечатав их во вратах ада. В наше время защитникам во главе с ангелом-тигром Тэсаном вновь придется сразиться с армией тьмы, чтобы не дать миру погрузиться в хаос. Фэнтезийный экшен со звездой «Вечных» и «Криминального города» Ма Дон-соком.

Премьера: tvN — с 23 августа

Шеф-повар Ён Джи-ён (Лим Юн-а), специалистка по французской кухне, после победы в кулинарном конкурсе внезапно переносится во времена Чосона. Там ей предстоит готовить для капризного императора-тирана (Ли Чхэ-мин) с невероятно тонким вкусом. За постановку отвечал Чан Тхэ-ю, работавший над «Цветком, что распускается по ночам» и «Человек со звезды».

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов