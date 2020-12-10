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Культовое кино

Видео«Чужой»: что пошло не так

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Как эволюционировала франшиза «Чужой»? Метафорой чего выступает ксеноморф? Благодаря чему Эллен Рипли стала культовой героиней? И что пошло не так в кроссоверах со вселенной «Хищника» и перезапусках Ридли Скотта?

В этом видеоэссе разбираемся в сложной истории франшизы «Чужой», в создании которой принимали участие культовые режиссеры Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жёне.

Все фильмы франшизы «Чужой» можно посмотреть в специальной подборке на КиноПоиск HD

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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