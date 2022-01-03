Почему хулиганский «Миротворец» Джеймса Ганна на самом деле драма об отношениях с отцом

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Чем заставка «Миротворца» напоминает заставку аниме? Каким был образ главного героя Кристофера Смита в первом комиксе 1966 года? Где больше отсылок к военной политике США — в «Отряд самоубийц: Миссия навылет» или «Миротворце»? Какой герой в сериале олицетворяет зрительскую позицию? Что общего у Кристофера Смита и его напарницы Леоты Адебайо в отношении к родителям? Почему именно Джон Сина может стать следующим Шварценеггером? И поднимается ли тема про отношения Аквамена и рыб в комиксах?
Этот выпуск был записан 21 февраля. Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают сериал HBO Max «Миротворец» — ироничную комедию Джеймса Ганна о патриотичном антигерое, который убивает всех на своем пути и пытается поладить с отцом-расистом. Специальный гость — Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик». Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
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«Семейный брак» (2019 — н. в.)
В этом выпуске ведущие советуют посмотреть «Семейный брак» — британский сериал-антологию о супругах, которые обмениваются колкостями перед психотерапией. Во втором сезоне в главных ролях — Брендан Глисон и Патриша Кларксон.
Сериал «Семейный брак» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о «Караморе» — сериале Данилы Козловского про альтернативную историю царской России, где властвуют вампиры.
Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов
Фото: HBO Max / The Hollywood Archive / Legion-Media