Почему хулиганский «Миротворец» Джеймса Ганна на самом деле драма об отношениях с отцом

«Семейный брак» (2019 — н. в.)

В этом выпуске ведущие советуют посмотреть «Семейный брак» — британский сериал-антологию о супругах, которые обмениваются колкостями перед психотерапией. Во втором сезоне в главных ролях — Брендан Глисон и Патриша Кларксон.

Сериал «Семейный брак» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.