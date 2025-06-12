Больше хоррора, извращений и Леди Гага: чего ждать от второго сезона «Уэнсдэй» — сериала-блокбастера Netflix

На прошедшем в начале июня мероприятии Tudum стриминг Netflix анонсировал дату премьеры второго сезона «Уэнсдэй». Долгожданное продолжение одного из главных хитов платформы выйдет двумя частями: первые четыре эпизода — 6 августа, вторые — 3 сентября. Собрали в этом материале все, что известно о сезоне.

Что будет в продолжении

Дженна Ортега

«Уэнсдэй» — один из главных хитов Netflix, который посмотрели 341,2 миллиона раз за первую неделю. Сериал занял первое место в 83 странах, сравняв рекорд с «Очень странными делами 4». И неудивительно, что стриминг продлил «Уэнсдэй» на второй сезон спустя всего два месяца после премьеры первого — в январе 2023 года. К этому моменту шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар заявили, что расписали сюжетные арки ключевых персонажей на три-четыре сезона. При этом непосредственная работа над продолжением началась лишь весной 2023 года и вскоре встала на паузу из-за забастовки Гильдии сценаристов.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега в интервью Variety рассказала, что во втором сезоне шоу откажется от любых потенциальных любовных интересов Уэнсдэй, а повествование даст больший крен в сторону хоррора. «Мы будем еще смелее и мрачнее», — пообещала актриса.

«Новый сезон будет масштабнее и извращеннее, чем вы можете себе представить», — добавила Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая мать Уэнсдэй.

«Во втором сезоне будет все то, за что зрители полюбили первый сезон, — только мы всё умножили на два», — подытожил Хантер Духэн. В первом сезоне ему досталась роль Тайлера, как раз одного из потенциальных симпатизантов Уэнсдэй, в финале оказавшегося антагонистом. Судя по трейлеру второго сезона, Тайлера и Уэнсдэй ждет новая встреча — и совсем не романтическая.

Подробности сезона держатся в строгом секрете. Трейлер дает понять, что продолжение расскажет о втором годе обучения Уэнсдэй в академии «Невермор» — первой школе, куда девушка возвращается с охотой. В этом году обучение в академии начнет и младший брат Уэнсдэй, Пагсли (Исаак Ордонес), так что Мортиша и Гомес (Луис Гусман) решают приехать к детям.

«Твоя семья живет в школе вместе с тобой, — смеется исполнительный продюсер и один из режиссеров Тим Бёртон. — Ничего хуже и представить нельзя, не так ли?»

Разумеется, проблемы Уэнсдэй не ограничатся только семьей — стоит ждать новых тайн и преступлений. «Там, где творятся хаос и убийства, вы обязательно найдете Аддамсов», — обещает героиня в трейлере. И похоже, новые секреты вновь будут связаны с прошлым семьи. «У каждой семьи есть свои тайны, Уэнсдэй, — говорит ей мама. — И некоторые из этих тайн могут иметь смертельные последствия». Не стоит забывать, что в конце первого сезона у Уэнсдэй появился сталкер, а ее неудавшийся бойфренд Тайлер явно не намерен оставаться за решеткой.

Показанный на Tudum шестиминутный отрывок из первой серии второго сезона свидетельствует, что, прежде чем Уэнсдэй вернется в «Невермор», нам расскажут, чем она занималась на каникулах. Среди ее занятий — охота на серийного убийцу, сыгранного звездой «Шестого чувства» Хейли Джоэлом Осментом.

Кто участвует в создании сериала

Авторы «Уэнсдэй» Альфред Гоф и Майлз Миллар («Тайны Смолвиля», «В пустыне смерти» и «Хроники Шаннары») продолжат работу над вторым сезоном. Они сохранили за собой функции шоураннеров и написали сценарии к трем из восьми эпизодов. Из других авторов в сценарную комнату вернулись Мэтт Ламберт и Кайла Элперт, компанию им составили новички Джеймс Мадежски, Эрика Васкес, Сиена Баттерфилд, Валентина Гарза («Убийства в одном здании») и Лорен Отеро.

Вернулся во втором сезоне упомянутый выше Тим Бёртон («Битлджус Битлджус», «Чарли и шоколадная фабрика»), который был исполнительным продюсером и поставил четыре из восьми эпизодов первого. Бёртон сохранил за собой должность продюсера и опять снял четыре серии — первую, четвертую, седьмую и восьмую. Два других режиссера — Пако Кабесас («Детективное агентство Дирка Джентли») и Анджела Робинсон («Настоящая кровь»).

Кто из персонажей появится в сезоне

Кристина Риччи и Гвендолин Кристи не появятся во втором сезоне, их персонажи не пережили события первого. А Перси Хайнс Уайт (Ксавьер) был освобожден от своей роли, после того как актера обвинили в сексуализированных домогательствах. В итоге его персонажа просто вычеркнули из сценария.

Что дальше

Netflix пока что не продлил «Уэнсдэй», но анонс продолжения кажется делом времени, учитывая популярность шоу. Тем более что стриминг намерен развивать вселенную Аддамсов и уже запустил в разработку спин-офф про дядюшку Фестера.

Автор: Алексей Ионов