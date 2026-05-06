«Зловещие мертвецы: Пекло» — членовредительский камбэк культовой хоррор-франшизы

В зарубежный прокат, а со следующей недели и в российский, выходит шестая часть франшизы «Зловещие мертвецы». Члены одной семьи, собравшиеся по печальному поводу в загородном доме, друг за другом превращаются в демонов-дедайтов. Фильм серьезен и жесток, как еще никогда в этой серии.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Уилл (Джордж Пуллар), хозяин клуба-ресторана и токсичный муж француженки Алис (Сухейла Якуб), устраивает сцену на дне рождения своего младшего брата, писателя-неудачника Джозефа (Хантер Духэн), стремительно уезжает в ночь и врезается в поджидающую его на неосвещенной дороге девушку-дедайта. Он сгорает заживо, но только после того, как в него проникает демоническая сущность. Вскоре семья Уилла — не очень расстроенная Алис, Джозеф с подругой (Люсиан Бьюкенен), родители (Тэнди Райт и Эролл Шанд) и бабушка без ноги и в деменции (Мод Дэвей) — собирается в обветшалом лесном доме, чтобы почтить память покойного. Поскольку тот не совсем мертв, родственники один за другим превращаются в демонов.

Мод Дэвей, Сухейла Якуб, Тэнди Райт и Хантер Духэн

«Пекло» начинается на том же озере, что и «Восстание зловещих мертвецов», но (как и тот фильм) имеет лишь весьма условное отношение к случившемуся прежде. Франшиза Сэма Рэйми после перезагрузки стала своего рода антологией, в которой пробуют силы молодые хоррор-таланты из разных стран. Вслед за авторами из Уругвая и Ирландии пришла очередь француза Себастьяна Ваничека. Ваничек, несмотря на умильную фамилию и внешность квотербека из НФЛ, — достойный выпускник самой отмороженной в последние десятилетия школы хоррора, и прославился фильмом «Паутина страха», в котором экзотические пауки терроризировали суровый парижский пригород, а арахнофобия служила метафорой ксенофобии.

Здесь тоже не обошлось без тяжеловесной метафоры: несчастная француженка, едва избавившись (и то, как выясняется, не до конца) от мужа-абьюзера, попадает в лапы его семейства, которое терпеть ее не может и не слишком это скрывает. Демоны, соответственно, не просто демоны, как когда-то в избушках Рэйми, а воплощения травмы, горя, домашнего насилия и всего прочего, как положено в 2026 году.

Грета ван ден Бринк

Мифология проговаривается скороговоркой в первые же секунды фильма, и формально все сноски проставлены: дед Уилла и Джозефа был ученым, который наткнулся на «Некрономикон» и, более того, нашел волшебный кинжал, которым можно убить дедайта. Собственно, из-за последнего те и нападают на невезучую семью. Но связанного со всей этой оккультной ерундой легкомысленного кэмпового настроения, которое доминирует даже в брутальном «Восстании» Ли Кронина, не осталось и в помине. Что сразу понятно уже на уровне цветокоррекции: все цвета, включая любимый красный, Ваничек безжалостно гасит. Ему тоже не совсем чуждо чувство юмора, судя по сквозной шутке про бабушку-расистку, но даже очевидно несерьезные в своей избыточности членовредительские гэги имеют угрюмый и несколько нездоровый, что ли, оттенок.

Плохо ли это? Кто-то наверняка скажет, что да. Фанат Эша Уильямса, пришедший похихикать среди кровавых фонтанчиков, может оказаться не готов к мясорубке в духе даже не Александра Ажа, а скорее Паскаля Ложье. С чувством разбитые головы, содранная кожа, вырванные глаза и пробитые барабанные перепонки, разнообразные ожоги (название совсем не случайно) и акробатические этюды а-ля «Изгоняющий дьявола» — все это оформлено обстоятельно и до определенной степени реалистично, в правильной пропорции компьютерных и практических эффектов. Не говоря уже о происшествии с собакой; как известно, многие сентиментальные зрители с удовольствием смотрят на мучения себе подобных, но проводят черту там, где затронуты домашние любимцы.

Хантер Духэн

В то же время последовательность и туповатый, но эффективный подход Ваничека по-своему производят впечатление. Пришли на фильм, который называется «Зловещие мертвецы» («Зловещие мертвецы горят», если быть точным), — получите. Актеры в основном соответствуют задаче: если молодежь (Духэн из «Уэнздей», Бьюкенен из «Ночного агента», Якуб, когда-то дебютировавшая на большом экране в «Экстазе» Гаспара Ноэ) честно пыхтит, то играющие родителей новозеландские артисты жгут напалмом. Особенно хороша Райт, которую мы знаем как заботливую маму Пэрл в одноименном фильме; здесь приверженность семейным ценностям снова придает ей определенную прискорбную близорукость. Патриарху зато есть где разгуляться как дедайту: он протыкает кое-кому лицо автомобильным подголовником, а самому себе трижды под разными углами стреляет в голову — по-видимому, потому что может.

Режиссер Ваничек тоже как будто периодически руководствуется этим принципом, но во всяком случае может он многое. И в разгар дачного сезона особенно полезно вспомнить: от поездки за город до превращения в демона — одно заклинание; штопор следует держать подальше от свекра, а бензопила всегда должна быть заправлена и лежать под рукой.