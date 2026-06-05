Лайк, подписка, скример: как блогеры захватили голливудский хоррор

Среди всех поставщиков крипипаст лишь один бренд сумел устоять перед напором Голливуда — интернет-форум «Фонд SCP». Самая популярная библиотека фанатского хоррор-творчества существует с 2008 года. За это время компендиум страшных историй стал основой для десятков независимых короткометражек, сотен видеоигр и тысяч роликов на YouTube. Казалось бы, голливудским сценаристам остается только выбрать одну из страшилок «Фонда» да превратить ее в успешный фильм. Но основатели SCP предугадали жадность корпораций. Их проект работает по лицензии Creative Commons, позволяющей любому человеку зарабатывать деньги на использовании контента SCP. Потому киностудии и отказываются тратить деньги на экранизацию этих историй, так как все равно не смогут получить эксклюзивные права на культовых персонажей интернет-фольклора.