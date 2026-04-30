Мартин Макдона, Вернер Херцог и Дэнни Бойл: программа 83-го Венецианского кинофестиваля

Стала известна программа 83-го Венецианского фестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года. Председателем жюри станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол («Невеста!», «Незнакомая дочь», «Секретарша»). Ее коллеги, которые будут судить основной конкурс, — режиссеры Джонни То, Каутер Бен Ханья, Шарбану Садат и Ксавье Джанноли, композитор Дэниэл Блумберг и киновед Франческо Касетти.

Фильмом открытия в этом году станет новая работа Дэнни Бойла «Чернила». Закроет смотр историческая драма Джованни Веронези Dio Ride. Почетную награду фестиваля в 2026-м получат актриса Эллен Бёрстин и актер и кинематографист Джордж Клуни.

Основной конкурс

«Чернила»



В 1969 году медиамагнат Руперт Мердок (Гай Пирс) приобретает британскую газету The Sun. Вместе с амбициозным редактором Ларри Лэмбом (Джек О’Коннелл) он превращает издание в самый влиятельный таблоид страны, навсегда меняя облик британской журналистики и мировых СМИ. Биографическую драму снял Дэнни Бойл по пьесе Джеймса Грэма 2017 года. В фильме также снялись Клэр Фой и Кристофер Фулфорд. Это первая работа Бойла, попавшая в основной конкурс Венецианского кинофестиваля.

«Дикая лошадь»

Новая черная комедия от автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури». События происходят в начале 1970-х. Двух агентов ЦРУ, Криса (Джон Малкович) и Ли (Сэм Рокуэлл), отправляют из столицы Чили, где они готовили государственный переворот, на остров Пасхи. Там Крис решает написать мемуары и заводит дружбу с двумя студентками, что ставит секретную миссию под угрозу. В актерский состав вошли Стив Бушеми, который сыграл начальника Криса и Ли, Паркер Поузи, Том Уэйтс. В зарубежный прокат «Дикая лошадь» выйдет 6 ноября.

«Прайм-тайм»

Игровой дебют документалиста Ланса Оппенгейма («Мир спермы», «Что-то вроде рая»). В 2006 году ведущий Крис Хансен (Роберт Паттинсон) запускает телепрограмму To Catch a Predator, ставшую одним из самых громких проектов в истории криминальной журналистики. Фильм рассказывает об истоках шоу, в котором ведущий разоблачал мужчин, пытавшихся вступить в контакт с несовершеннолетними, и исследует границы между расследованием, сенсацией и телевизионным зрелищем. Вместе с Паттинсоном в картине сыграли Скайлер Гизондо, Анна Фэрис, Мерритт Уивер, Джонатан Липники, Мэттью Мехер и Фиби Бриджерс. Проектом занимается студия А24.

«Чертов ублюдок»

Новая драма Вернера Херцога и его постоянного оператора Петера Цайтлингера. Джин (Кейт Мара) и Джоан Холбрук (Руни Мара) — две сестры, оторванные от мира. Они настолько близки, что говорят в унисон, любят одного мужчину и мечтают об одном — найти не существующую на картах страну, ради которой они готовы вырыть туннель в горном хребте. Сестры Мара впервые играют в одном фильме. С ними рядом Орландо Блум в образе любовника и Донал Глисон в роли социального работника, помогающего героиням адаптироваться в социуме. «Чертов ублюдок» — заключительный акт «оперного триптиха» режиссера (куда входят «Фицкарральдо» 1982 года и «Человек-гризли» 2005-го), в котором он изучает одержимости людей, их взаимосвязь с природой и окружающей действительностью.

«Компания»

Действие фильма происходит зимней ночью в 1975 году. Таинственная женщина по имени Эвелин неожиданно появляется на праздничном вечере и рассказывает историю Тома — пожилого отшельника, который более 20 лет назад спас актрису, попавшую в снежную бурю в Колорадо. Чтобы скоротать время, актриса рассказывает другую историю о фермерской паре, приютившей проблемного молодого странника на фоне серии жестоких убийств, охвативших Дикий Запад. Фильм описывает, как размышление о горе, мести, прощении и даже небольшие проявления доброты способны исцелять глубокие душевные раны. В ленте снялись Ник Нолти, Бен Мендельсон, Скут Макнэри, Аделаида Клеменс, Кейли Кауэн, Сидни Чендлер, Индиана Аффлек и Аттикус Аффлек.



«Дау»

210-минутная историческая драма о жизни выдающегося советского физика Льва Ландау (Теодор Курентзис), вдохновленная судьбами ученых, работавших над созданием атомной бомбы. Действие охватывает период с 1928 по 1968 год и разворачивается в закрытом научном институте, где герои живут в атмосфере контроля, привилегий и постоянного наблюдения. Фильм создавался более двух десятилетий и объединяет материалы съемок 2008–2011 и 2024 годов.

Автор «Магазинных воришек» экранизировал мангу Тацуки Фудзимото. Фудзино — талантливая и целеустремленная школьница, уверенная в своих способностях мангаки, а замкнутая Киомото почти не выходит из дома, полностью посвящая себя рисованию. Объединенные общей страстью к манге, две девушки из небольшого города на протяжении 13 лет идут к своей мечте стать профессиональными мангаками.

«Возможная любовь»

Первый фильм южнокорейского постановщика со времен фестивального хита «Пылающий». История двух супружеских пар — уволенного с работы мужчины и его жены, а также документалистки и ее супруга. Их пути пересекаются во время съемок фильма. Совместная работа заставляет героев столкнуться с различиями в их образе жизни и скрытыми желаниями.

«Немного света» (A Bit of Light)

После ареста и закрытия его медицинской практики иранский врач теряет веру в будущее и решает покончить с собой. Однако последний день, проведенный рядом с семьей, заставляет его усомниться в своем решении. Два года назад иранец Али Асгари участвовал в каннском «Особом взгляде» с фильмом «Земные стихии».

«Возвращение в Буэнос-Айрес»

Мариано Герра, итальянский врач, возвращается в Буэнос-Айрес, чтобы дать показания на процессе против бывших военнослужащих аргентинской военной диктатуры, которые похитили его 33 года назад. Возвращение заставляет его столкнуться с тяжестью выживания и чувством вины выжившего. Марко Бекис уже был в Венеции 25 лет назад с фильмом «Брат и сестра».

«Хороший маленький солдат» (Un bon petit soldat)

Фильм француза Стефана Бризе («(Не)бывшие», «Закон рынка») рассказывает про Карлу — успешную руководительницу, которая становится менеджером по персоналу крупной корпорации и оказывается между требованиями бизнеса и заботой о сотрудниках. Расследуя случай токсичного управления, она сталкивается с последствиями компромиссов, способными разрушить ее карьеру и личную жизнь. В главных ролях — Альба Рорвахер, Венсан Линдон, Дэвид Талбот и Шариф Андура.

Il fuoco che ti porti dentro

Итальянский режиссер Эдоардо Де Анджелис («Команданте») рассказывает историю Антонио, который построил в Милане успешную карьеру и семью вдали от своей матери Анджелы — эксцентричной, противоречивой и неугомонной женщины, приезжающей к нему на Рождество. Праздничный ужин превращается в эмоциональное и жесткое противостояние, возвращающее старые обиды и непонимание. Эта встреча становится для матери и сына шансом пересмотреть свои отношения и заново открыть любовь, которая все эти годы оставалась между ними.

«Неизвестная женщина» (Woman Unknown)

Мари — молодая няня и горничная, готовящаяся выйти замуж за своего работодателя, богатого вдовца Кристиана. Однако она скрывает тайну из прошлого: во время Второй мировой войны у нее были отношения с немецким солдатом. Когда старые связи вновь выходят наружу, Мари приходится бороться за сохранение своего нового статуса и жизни в послевоенном хаосе. Датско-египетская постановщица Май эль-Туки известна по фильму «Королева сердец» и сериалу «Корона».

A Place to Heal

Новая работа француза Седрика Кана («С днем рождения», «Замечательная жизнь») рассказывает о 17-летней Люсии, которую полиция доставляет в психиатрическое отделение для подростков, где она уже не раз проходила лечение. Там она встречает свою подругу Элоизу, находящуюся в клинике долгое время, а также Ясмин, Камилию, Улисса и Андре — каждого со своей сложной историей. Хрупкое равновесие между пациентами нарушает появление загадочного Энцо.

«Это случится ночью»

Новая работа Нанни Моретти — первая полнометражная картина режиссера, в которой он не исполняет главную роль. Четыре жильца одного дома в израильском городе сталкиваются с личными проблемами и эмоциональной пустотой. Их судьбы переплетаются, пока герои ищут близость, смысл и возможность начать все заново. В главных ролях — Луи Гаррель, Жазмин Тринка и Анджела Финоккьяро.

The Echo Chamber

История любви, в которой границы между присутствием и отсутствием, заботой и зависимостью, желанием и контролем постепенно стираются. Лео и Энн преследуют друг друга, пытаются приблизиться и вновь отдаляются не в силах ни расстаться, ни освободиться. Сквозь пространство их дома звучит голос Авы, соединяющий прошлое и настоящее и раскрывающий то, что остается после любви. В главных ролях — Лука Маринелли, Алисия Викандер и Сьюзен Сарандон.

Un peu avant minuit

Накануне расставания с партнершей 49-летний Лео узнает о смерти биологического отца, которого никогда не знал. Перед поездкой в Италию за наследством он проводит несколько дней в Париже, где встречи с призраками прошлого и разговоры с дочерью заставляют его переосмыслить свою жизнь и отношения с женщинами. В главных ролях — Мельвиль Пупо, Кьяра Мастроянни и Голшифте Фарахани.

«Спираль» (L'estranea)

Во время бури мать приезжает к своей дочери, чтобы признаться во лжи, которая подрывает основы их семьи и постепенно разрушает их отношения. Итальянский триллер снял Паоло Стрипполи, чей хоррор «Долина улыбок» идет сейчас в российских кинотеатрах.

«Мистер Нельсон, вы убивали людей?»

Фильм Синъи Цукамото основан на воспоминаниях ветерана войны во Вьетнаме Аллена Нельсона. Через его историю режиссер исследует травмы тех, кто сам оказался участником войны, показывая пережитые на фронте зверства и тяжелые последствия посттравматического стрессового расстройства, с которыми герой сталкивается после возвращения домой. Цукамото — автор легендарного авангардного фильма «Тэцуо, железный человек». В новой картине сыграли Родни Хикс и Джеффри Раш.

«Бункер»

Новая работа режиссера драм «Отец» и «Сын» Флориана Зеллера. Архитектор соглашается на сомнительный с моральной точки зрения проект — строительство убежища для миллиардера-технофила. Это заставляет его жену пересмотреть их брак после 17 лет вместе. Драма-триллер исследует, как тревоги современного мира, страхи и этические дилеммы начинают разрушать отношения пары. Главные роли в психологическом триллере исполнили Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Стивен Грэм, Пол Дано и Патрик Шварценеггер.

Вне конкурса

Fiction

Dio Ride (реж. Джованни Веронези)

Nessun Dolore (реж. Джанни Амелио)

Let Us Through, Dear Ancestors (реж. Лав Диаз)

«Отец Джо» (реж. Бартелеми Гроссманн)

Scherzetto (реж. Марио Мартоне)

Place to Be (реж. Корнел Мундруцо)

No Paradise If You Are Killed By a Woman (реж. Халкафт Мустафа)

Arrested Memory (реж. Сабу)

Un Bon Avocat (реж. Тристан Сегела)

«Юпитер» (реж. Alexandre Smia)

«Основы философии» (реж. Пол Шредер)



Non-fiction

Be Brave (реж. Франческо Карроззини)

«Биография Хорхе Луис Борхеса» (реж. Мариано Льинас)ё

Boatbuilders (реж. Люк Лоренцен)

Burgundy (реж. Майкл Дуэк и Грегори Кершоу)

Citizen Osama (реж. Ахамед Хассуна)

Dust (реж. Цай Минлян)

Everest: The Other Side (реж. Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели)

Holy Wood Dust (реж. Виктор Косаковский)

From Inside Out — The Architecture of Peter Zumthor (реж. Вим Вендерс)

Imperium (реж. Сергей Лозница)

Letters from the Silenced Country (реж. Андрей Кутило)

«Маск» (реж. Алекс Гибни)

My Undesirable Friends: Part II — Exile (реж. Джулия Локтев)

Oasis: Don't Look Back in Anger (реж. Дилан Саузерн, Уилл Лавлис)

The Road to Jericho (реж. Амос Гитай)

Queer Edward II (реж. Theo Rollason)

Union Town (реж. Барбара Коппл)

What Love Builds (реж. Рассел Кроу)

Shumei: The Living Legacy of Kabuki (реж. Такаси Миике)

Секция «Горизонты»

La ragazza con la Leica

Yak Mai (The Burning Giants)

Cudze rzeczy (What belongs to others)

Una Storia

La città dei vivi

Moragheb (Falling House)

Too Much Sugar

The Difficult Bride

La Maison Du Vent

I figli della scimmia

A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra

Oase (Oasis)

Until the Day Ends

La Moula

Lovers in the Blue Night

Un détour par Diane

The Color of the Sun

Eklipse

Huangyan Shenghuo (Big Little Things)

В программе «Кино о кино» покажут новую главу «Киногида извращенца» Софи Файнс и Славоя Жижека, а также документальные фильмы о Бернардо Бертолуччи, композиторе Нино Роте и культовом японском режиссере Сэйдзюне Судзуки. Кроме того, в различные секции смотра вошли короткометражные режиссерские работы Сирши Ронан (Paper Plane) и Мэгги Джилленхол (Flesh Impact).