«Похищение»: детективный триллер с Тимофеем Трибунцевым в роли пассивно-агрессивного следователя

В онлайн-кинотеатре Okko с 24 июля стартует психологический триллер о поисках ребенка, похищенного из богатой (но не очень благополучной) семьи знаменитого дирижера. Рассказываем, как сериал «Похищение» ломает стереотипы и зрительские ожидания.

О чем это Молодой капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) ведет вольный образ жизни и отличается подчеркнуто рациональной манерой общения. Ее отношения с мужчинами остаются прохладными (если вообще продолжаются дольше одной ночи). Надоедливым ухажерам девушка предпочитает самокрутки, двойной эспрессо и классическую музыку. Такие приоритеты уже привели к разрыву героини с бойфрендом — тоже сотрудником органов по фамилии Людов (Дмитрий Куличков). Помятый жизнью Людов работает под началом сыщика Всеволода Косинского (Тимофей Трибунцев), известного необузданным нравом и садистским отношением к подчиненным. По иронии судьбы именно Аглаю Косинский выбирает в напарницы, расследуя исчезновение пятилетнего мальчика — внука знаменитого дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Оказывается, утром того же дня Мезенцева случайно совершила наезд на метавшуюся по дороге няню ребенка, которая после этого инцидента соглашается разговаривать только с Аглаей. Проблема в том, что сообщить ей особо нечего: няня избита неизвестными, и теперь у нее амнезия. Постепенно под подозрение попадают не только члены семьи Кречетова, но и родственники няни, особенно ее сводный брат Марат (Егор Кенжаметов), работающий водителем в доме дирижера. Распутывая цепь семейных интриг и взаимных обид Кречетовых, Аглая вынуждена мириться с неприемлемым подходом Косинского, давлением со стороны руководства (начальство мечтает избавиться от него). Вдобавок ко всему она узнаёт, что беременна.

Кто это сделал

Тимофей Трибунцев и Марина Васильева

Продюсерами сериала в уже привычном для Okko жанре психотриллера (см. «Аутсорс») стали Валерий Тодоровский, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Сценарий «Похищения» написала Ксении Кияшко («Жена полицейского», «Детка»), съемкой занимался Егор Кочубей («Гордость», «Полет»), монтажом — Владислав Каптур («Молодой человек», «Хардкор»). Художником сериала, богатого на говорящие детали вроде намертво вставленной в ухо Косинского гарнитуры, была Ирина Гражданкина («Золотое дно», «Родные»).

Постановкой занимался мастер на все руки Кирилл Плетнёв. Вам он, скорее всего, знаком по ролям в «Открытом браке» или «Хозяине». Но Плетнёв как режиссер уже снял «Офлайн», «Жги!» и «Настю». Успел он попробовать себя и в сценарном деле («Мой папа — вождь»), и в монтаже, и в продюсировании. Вероятно, такой богатый опыт и позволил ему сделать из каждого, даже второстепенного героя «Похищения» фактурного персонажа, интересного для актерской разработки.

Как это выглядит

Наталия Курдюбова и Риналь Мухаметов

«Похищение» постоянно переливается разными жанрами, чередуя в рамках одной сцены концентрированную детективную интригу с кладбищенским черным юмором. Благодаря сочетанию бодрого монтажа с цепляющими диалогами на первый план выдвигается даже не интрига, связанная с киднеппингом, а галерея объемных героев, которых этот кейс объединил (в первую очередь следователей). Клан Кречетовых более типичен. Их характеры и проблемы похожи на то, что мы видели в «Золотом дне» или «Престиже». А финт с похищением наследника и вовсе заставляет вспомнить завязку фильма «Все деньги мира». Аллюзий на классику жанра хватает и в других моментах: взаимно неприятное, но эффективное сотрудничество Мезенцевой и Косинского неизбежно напоминает химию Меглина и Стекловой из первых сезонов «Метода», а открывающие титры «Похищения» явно вдохновлены примером культового «Настоящего детектива» с прорастающими друг из друга фигурами. Асоциальные манеры Мезенцевой-Васильевой, кстати, удивительно перекликаются с ухватками только что продемонстрированной в «После Фишера. Инквизитор» девочкой-Маугли (Полина Гухман). Впрочем, по сравнению с Косинским-Трибунцевым, который обожает издевательски-презрительное обращение «котик», Аглая, сопереживающая всем и каждому, но пренебрегающая покупкой корма для собственного кота, кажется эталоном эмпатичности. Парадоксальная жанровая формула «Похищения» заключается в полном отсутствии опорных для наблюдателя персонажей: Трибунцев, Васильева и Куличков играют чуть ли не психопатов. Риналь Мухаметов появляется в неожиданной роли молодого отца с аддикцией, Артур Ваха откровенно издевается, изображая безмерную одухотворенность дирижера Кречетова.

Главным аттракционом первых эпизодов становятся переживания аморальной, как нам сперва показывают, Мезенцевой по поводу пропавшего мальчика (кажется, только ей и есть дело до него) и собственной беременности. Этот контраст наряду с остальными диссонансами экспозиции задает пульсирующий нерв и достоверность действию — что может быть правдоподобнее неопределенности человеческих судеб?

Вердикт

Артур Ваха и Марина Васильева

«Похищение» отлично справляется с дезориентацией зрителя, а значит, и постоянным повышением градуса интриги. Персонажи, от следователей до родственников, тут все как на подбор — неприятные, ненадежные и нестабильные. Такой набор героев обогащает детективную канву сюжета психологическими деталями, которые делают непредсказуемость происходящего убедительной. После успехов «Аутсорса» (с героями, которым по похожим причинам не хочется сопереживать) и «Встать на ноги» (с нарочито гуманистическим посылом) Okko заходят на территорию эксперимента на пересечении крайностей и, кажется, старается взять лучшее от двух полюсов. Единственное но: когда-то примерно такую же историю рассказали Звягинцев с Негиным.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)