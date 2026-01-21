От монстров у психотерапевта до косолапого маньяка: 10 новых комиксов на русском языке

В последние годы российская комикс-индустрия переживает трудные времена из-за ухода множества крупных издательств с территории России. Тем не менее продолжают выходить истории, заслуживающие внимания не только фанатов графических романов, но и широкого читателя. Рассказываем о новых комиксах, вышедших на русском языке в последние пару лет.

Денис Варков @dvarkov Руководитель игрового направления медиа Кинопоиска

Гарт Эннис, Дарик Робертсон

«Пацаны»

Издательство Fanzon



Практически одновременно с финалом сериала от Amazon Prime на русском языке вышел финальный омнибус комикса «Пацаны». Теперь вся серия издана в шести книгах, и зрители, недовольные финалом адаптации, могут узнать, как все было в оригинале. А отличий немало! Провокационный, грубый, чрезмерно откровенный комикс представляет альтернативные 2000-е, когда корпорация Vought International контролирует деятельность супергероев. Здесь все суперы — местные рок-звезды и знаменитости, и простые люди их не волнуют, поскольку власть развращает даже лучших из лучших. Но есть команда «Пацанов» — особый отряд ЦРУ, чья цель — вынести на публику самое грязное белье, чтобы проучить наиболее зазнавшихся героев.

Комикс был написан в другую эпоху: интернет тут играл меньшую роль, Хоумлендер был совершенно иным, а внешность Хьюи и вовсе списана с актера Саймона Пегга. А еще «Пацаны» — это любопытный срез эпохи 2000-х, в котором Гарт Эннис с пеной у рта критикует супергеройские штампы, бросается желчью в своих коллег и высмеивает американскую политику, корпорации и мигрантский вопрос в США. Fanzon обещает выпустить небольшой самостоятельный эпилог «Дорогая Бекки».

Брайан Тэлбот

«Гранвиль»

Издательство «Азбука»



Нуарный детектив, где все персонажи — антропоморфные животные (по духу близко к «Блэксэду»). Главные герои — детектив-инспектор Скотленд-Ярда ЛеБрок (барсук) и его помощник Ратци (крыса). Действие разворачивается в альтернативном историческом сеттинге Французской империи (с новой столицей Гранвиль), завоевавшей всю Европу, где Лондон тоже был покорен, но впоследствии вернул независимость, пусть и дорогой ценой.

Сюжет начинается с классических детективных загадок (самоубийство в закрытой комнате, побег местного Джека-потрошителя), но быстро перерастает в масштабные политические заговоры с угрозой для миллионов. Расследования приводят героев через роскошные отели, бордели и притоны к кабинетам высокопоставленных чиновников, а нуарная атмосфера дополняется элементами стимпанка и человекоподобными роботами. Ключевая особенность комикса — акцент на образах персонажей, где животные обличья и имена не случайны, отсылая к культурным, историческим и политическим аспектам. Тэлбот критикует европейскую политику, проводя параллели с реальными терактами, ксенофобией и правой риторикой, активно использует имена реальных политиков. При этом «Гранвиль» все же развлекательный, и читать его искренне весело.

Патрик Хорват, Хассан Отсман-Эльхау

«В лесной глуши, где нет ни души»

Издательство «Кроссовер»



Любопытный микс «Декстера» и «Зверополиса». В городке, где живут человекоподобные животные, всю жизнь провела медведица Саманта Стронг. Она всегда вежлива, мила и приветлива. Но никто не знает, что Саманта — серийная убийца. Раз в неделю она уезжает за пределы тихого городка, находит жертву, расчленяет ее и прячет останки в лесу. У Саманты есть правило: никогда не убивать дома. Но однажды кто-то совершает жестокое убийство у нее дома, и привычный уклад жизни меняется.

На русском языке вышло два тома, и второй даже ярче первого. На место противостояния двух серийных убийц приходит история в духе «Ганнибала»: Саманта вызывается помочь девушке, разыскивающей пропавшего брата. Вот только тот был одной из жертв медведицы-маньячки.

Поклонникам «Прекрасной тьмы» придется по душе заметный контраст между милейше нарисованными животными и жестокими и кровавыми убийствами, которые совершает Саманта. Этот диссонанс — одна из самых ярких черт комикса.

Жан Жиро

«Мёбиус. Избранное»

Издательство «Азбука»



Для комикс-индустрии Мёбиус — фигура эпохальная. Автор «Инкала» и «Герметического гаража» оказал столь сильное влияние на жанр научной фантастики, что его влияние ощущается и за пределами комиксов. Например, в «Дюне», «Чужом», «Бегущем по лезвию», «Пятом элементе» и многих других. «Избранное» — сборник избранных сюрреалистических и экспериментальных работ французского художника Жана Жиро.

Мёбиус миксует элементы вестерна с научной фантастикой, размышляет о месте человека во вселенной, экспериментирует со стилями (от газетной карикатуры до классических гравюр), а также исследует свои главные темы — критику жизни в социуме, расизм, опасность милитаризма и многое другое. Второй том тесно связан с майором Грубертом из «Герметического гаража». Это короткие истории, выполненные как гротескная сатира на космооперу.

Отдельный плюс сборников — авторские комментарии, добавляющие контекста, который часто нужен для понимания экспериментов Мёбиуса. Работы художника можно смело назвать классикой европейского комикса, которая ценна в первую очередь не сюжетом, а уникальной атмосферой, свободной фантазией и художественной смелостью.

Джеймс Элбон

«Деликатес»

Издательство «Бумкнига»



Братья Тюлип и Роуэн покидают родной дом, чтобы разобраться с неожиданным наследством. Дядя завещал им домик возле Лондона. Тюлип мечтает открыть ресторан, а Роуэн — выращивать овощи для кухни. Неожиданно на заднем дворе обнаруживаются причудливые грибы. Убедившись в съедобности, братья решают добавить их в еду, и новости о гастрономической новинке разлетаются мгновенно. Вот только у грибов есть жуткий секрет.

«Деликатес» умело жонглирует жанрами. Начинается он как классический кулинарный хаос, где повара маленького ресторанчика ничего не успевают, а управляющий пытается угодить всем и каждому. Но постепенно история меняется: загадочные грибы преображают жизнь братьев, и секрет деликатеса роднит комикс с «Парфюмером» Патрика Зюскинда. Люди сходят с ума от грибов, но причина этого обаяния формирует сразу несколько пластов для трактовки происходящего.

Матиас Арегу

«Некропес»

Издательство «Комильфо»



В центре «Некропса» два художника — Ханс и Джон. Ханс успешен, у него хорошая карьера. Джон, напротив, постоянно ищет оправдания творческим неудачам. Их многолетнее равновесие нарушает появление пса, который становится для Джона неожиданным источником вдохновения. Однако счастливый период обрывается трагедией: питомец погибает в автокатастрофе, после чего Джон замыкается в себе и перестает творить.

Основной фокус сюжета не на процессе создания искусства, а на творческой среде: конкуренция, соперничество, внутренняя поддержка и вера в себя, особенно в условиях отсутствия внешнего признания. Визуал комбинирует яркие и мрачные образы, а изображения персонажей вызывают неоднозначные впечатления. Это очень трогательный комикс, где отлично прописана эмоциональная привязанность человека к питомцу. «Некропес» — яркая и тонкая история о дружбе, которую трудно поддерживать, когда на первый план выходит конкуренция и неуверенность в своих силах и таланте.

Дэйв Сим

«Цереб»

Издательство Alpaca



«Цереб» Дэйва Сима начинался как шутка в 1977 году и превратился в эпос длиной в 300 выпусков, завершившийся в 2004 году. Главный герой — воинственный трубкозуб-мизантроп, который рубит руки в тавернах, не боится колдунов и цинично относится буквально ко всему вокруг. Создавался комикс практически в одиночку, и его автор наполнил историю огромным количеством всевозможных отсылок. Сим открыто иронизирует над фантастикой, фэнтези и современной поп-культурой, но даже в юмористическом ключе он выстраивает драматическую историю жизни Цереба.

На русском языке комикс издается неспешно, доступно два тома. В первом, например, Сим представляет пародию на героическое фэнтези 1970-х — Конана, Рыжую Соню, Элрика (из книг Майкла Муркока). Первый том очень показательный, потому что хорошо передает дух абсурдных приключений Цереба, которыми полна его жизнь. У комикса любопытный визуальный стиль. Он выполнен в черно-белом цвете, с обилием детальных фонов, выразительными лицами персонажей, а также минимализмом при изображении самого Цереба, заметно контрастирующего с другими персонажами.

Брехт Эванс

«Король-медуза»

Издательство «Бумкнига»



«Король-медуза» — история о мальчике, выросшем в изоляции под влиянием психически больного отца. Сюжет начинается с рождения героя: мать умирает при родах, младенец остается в хаотичном мире, где единственным ориентиром становится отец. Тот, не справившись с утратой, создает для сына параноидальную реальность. Они живут в доме-крепости, полностью изолированы от внешнего мира — без интернета, телевизора и общения с людьми. Отец убежден, что некие «управители» готовят захват мира, и воспитывает ребенка бойцом, учит лазать по деревьям, обращаться с оружием, не доверять никому.

Однажды отец исчезает, и мальчик остается один в искусственном мире, навязанном ему с юных лет. В отчаянной попытке спасти родителя он вступает в борьбу с вымышленными врагами. Ключевая тема графического романа — разрушительное влияние взрослого с психическим расстройством на уязвимого ребенка, где зло причиняется ненамеренно, но последствия оттого не менее трагичны. В отличие от «Пантеры», предыдущей работы автора, где абьюз был осознанным, здесь страдания рождаются из любви, перемешанной с безумием. Комикс многогранный, в нем сюрреализм соединяется с социальной критикой, что лишь подчеркивает трагичность героя, чье детство оказалось уничтожено. Визуальный стиль целиком работает на передачу хаоса и одиночества, добавляя акцентов в без того пронзительную историю.

Глаша Лаптева

«Клуб анонимных монстров»

Издательство «Комильфо»



Комикс отвечает на вопрос «А что если бы различные монстры собирались на психологическую сессию и поддерживали бы друг друга?». Чудовище Франкенштейна, Дракула, Садако, Баба-яга, Майкл Майерс делятся своими переживаниями, как на психологических тренингах. Казалось бы, столько неожиданных углов можно придумать, но Глаша Лаптева выбирает иной путь: она дает возможность одним глазком посмотреть на этот мир, не погрузиться глубоко в переживания героев, а лишь стать невольными зрителями происходящего, которые случайно забрели не туда.

Вышло уже две книжки этой истории. «Клуб анонимных монстров» — фактически зарисовки о том, как антигерои могли бы взаимодействовать, если бы в них было куда больше человечного, чем мы привыкли видеть. Сама мысль, что и у злодеев есть свои монстры, с которыми нужно справляться, не нова, однако она нестандартно подана и в удивительно минималистичном ярком рисунке. Лаптева в комиксе рисует общие правила этого мира, предлагая читателю самому додумывать, как эти психологические курсы возникли, кто еще из поп-культурных злодеев сюда заглядывал, каков итог «лечения» и способны ли монстры реально поговорить по душам.

Том Голд

«Физика для котов»

Издательство «Бумкнига»



Творчество шотландского иллюстратора Тома Голда всегда лаконично, а его юмор граничит с постмодерном. Автор сотрудничает с The New Yorker, The New York Times, The Guardian и New Scientist. Фирменный стиль художника — дружелюбные узнаваемые образы, минималистичные фоны и выразительные детали. Стрипы автора, построенные на столкновении высокой культуры и обыденности, изящном высмеивании литературных, научных или искусствоведческих клише, полны персонажей из книг, фильмов и видеоигр, помещенных в абсурдные ситуации. Юмор Голда не всегда прост, часто требует дополнительных знаний, но эти интеллектуальные шутки невероятно уморительны.

«Физика для котов» — уже пятый сборник стрипов, на этот раз с научным уклоном. В качестве героев стоит ждать роботов, элементарные частицы, пришельцев, ученых из различных областей науки и, конечно, искусственный интеллект — пожалуй, самый актуальный аспект нашей жизни в последние годы. Без котов и адронных коллайдеров тоже не обойдется.