Кишки, супергерои и Дональд Трамп. Почему финал «Пацанов» не закрепил достоинства сериала

Завершился пятый сезон «Пацанов» — самой шумной супергеройской сатиры на современных стримингах. В соцсетях десятки мемов про Хоумлендера, поклонники сошлись в непримиримой битве в сети X, а Amazon Prime тем временем готовит сериал-приквел, который вернет фанатов в эту вселенную уже в начале 2027-го. Но получилось ли уйти на высокой ноте?

Денис Варков @dvarkov Куратор игрового направления медиа Кинопоиска

«Пацаны» — экранизация одноименного комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. Эннис сделал максимально едкую сатиру на Marvel и DC и во многих аспектах истории глумился над популярными персонажами — Суперменом, Бэтменом, Чудо-женщиной, Людьми Икс. В самых ярких и токсичных шутках чувствовалась его обида в адрес «большой двойки». Шоураннер адаптации Эрик Крипке перенес историю из нулевых в 2020-е. Супергерои стали не кинозвездами, а блогерами и стримерами. В то же время адаптация сохранила главное — корпоративный дух Vought International, научившейся продавать обывателям что угодно, любой прокол суперов (во вселенной сериала так зовут всех, кто обладает способностями), любой самый абсурдный политический ход. Главное, чтобы в соцсетях показали, как искренне за это болеет главный герой Америки — Хоумлендер (Энтони Старр).

Но что скрыто от глаз общества, так это социопатия великого супергероя. Выращенный в изоляции, он научился пародировать человека, но так и не стал им. По сути, «Пацаны» — хроника его падения, где с каждым сезоном Хоумлендер все больше опускается в бездну, теряя связь с реальностью. И подталкивает его к этому Билли Бутчер (Карл Урбан). Бывший оперативник ЦРУ одержим местью за гибель жены и готов идти по головам — людей и суперов, — чтобы добраться до Хоумлендера.

Томер Капон, Лас Алонсо, Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара

«Пацаны» строятся по одинаковой схеме: Бутчер и команда придумывают план, как победить врага; по пути погибают случайные люди с обеих сторон, план проваливается в момент кульминации, но команде чудом удается выжить, чтобы перегруппироваться и придумать новый план. И так. Каждый. Сезон.

Пятый не исключение. Градус абсурда на уровне: Хоумлендер объявил себя новым мессией и основал Демократическую церковь Америки, всех несогласных согнал в лагеря, а своего супера-отца, объявленного врагом США, пробудил из криозаморозки и добавил в «Семерку». Пацаны же вооружены вирусом, опасным только для суперов.

Пятый сезон продолжает традицию и представляет целый парад камео. Это и необязательные гостевые появления вроде Сэмюэла Л. Джексона, озвучившего акулу-молота, или вечера в покер, где засветились Сет Роген, Уилл Форте, Кристофер Минц-Плассе и Кумэйл Нанджиани (сыграли они самих себя). А есть и метакамео: в пятом сезоне присутствует эпизод, где ненадолго воссоединяются Дженсен Эклз, Джаред Падалеки и Миша Коллинз, звезды сериала «Сверхъестественное». Шоураннер Эрик Крипке привел в «Пацанов» множество актеров из своего прошлого проекта, но конкретно это камео поклонники ждали несколько сезонов.

Миша Коллинз, Энтони Старр, Дженсен Эклс и Джаред Падалеки

Пятый сезон финальный, но он очень много времени тратит на подготовку приквела «Восхождение корпорации Vought». На первый план выводится Солдатик (Дженсен Эклз) — супергерой прошлого, дебютировавший в третьем сезоне. Бутчер пытался использовать его, чтобы убить Хоумлендера, но не срослось — Солдатик слишком своенравен. В новом сезоне герой из 1950-х становится неожиданным союзником Хоумлендера. Все из-за дел минувших: Солдатик не признает в Хоумлендере сына, но из теплых чувств к своей возлюбленной, героине-нацистке Грозе (Солдатик знал ее как Либерти), он помогает Хоумлендеру улучшить свои способности. Гроза верила, что суперы способны раскрыть свой потенциал, стать суперлюдьми в буквальном смысле, и Хоумлендер, сильнейший из живущих, может стать еще лучше, если получит апгрейд. Буквально станет лучшей версией себя. Получившие сыворотку живут почти вечно и не стареют — этого и жаждет герой, решивший стать новым богом во плоти.

Чтобы весь этот контекст работал, сложным и запутанным отношениям Хоумлендера и его отца уделяют много времени. Например, вводят героев из прошлого Солдатика (они вернутся в сериале-приквеле). А линии «Пацанов» тем временем уходят на второй план. Фанаты готовы были простить сериалу почти все, но даже Бутчер в новом сезоне получил меньше экранного времени, хотя его конфликт с Хоумлендером — основа.

Особенно это удивляет на фоне заметной трансформации Бутчера. Во всех предыдущих сезонах любые его закидоны команда прощала, списывая на импульсивный характер своего лидера, но в финале четвертого сезона он переплюнул себя и буквально примирился со своей темной стороной (в сериале это обыграли метафорически — через мутировавший внутри Бутчера рак). Казалось бы, отличный контекст для внутреннего конфликта команды, который привел бы ее туда же, где герои были в комиксе. Но нет! Эрик Крипке и команда сценаристов просто делают вид, что «Пацаны» способны из раза в раз прощать Бутчера. Он как пьяный уснувший дядюшка на семейном празднике, которого предпочитают не будить, чтобы не портил всем настроение.

Карл Урбан

Траектория эволюции характера Хоумлендера тоже вызывает вопросы. Сценаристы смело приравнивают супера-диктатора к действующему президенту США Дональду Трампу. Вот он критикует нейросети в прямом эфире, утверждая, что все гадости про него в интернете распространяют враги Америки в лице Старлайт, бывшей участницы «Семерки», ставшей для Vought козой отпущения. Вот он требует запретить мемы с ним. А вот требует, чтобы в США отказались от любых заменителей молока, «чтобы матери кормили детей только настоящим». Но как бы сценаристы ни старались, им не удается опередить реальность, она все равно оказывается абсурднее любых их фантазий. Хоумлендер критикует нейросети — Трамп постит генеративные картинки в своем аккаунте в X. Лидер «Семерки» получает золотую статую при жизни — у Трампа такая уже есть. Хоумлендер решает, что он бог на земле, а Трамп уже разместил нейрослоп, где он новый мессия на земле Америки.

И параллельно со всем этим авторы пытаются закрыть два десятка сюжетных линий. Кому-то везет больше — например, Зажигалке в исполнении Вэлори Керри. Ее героиня за два сезона проходит путь от нишевой республиканской блогерши до главного рупора Хоумлендера. Именно она придумывает идею Демократической церкви Америки и ежедневно лжет тысячам граждан. Но ей в этом новом светлом будущем с запахом нацизма нет места, потому что сама она не верит (или, правильнее сказать, не верует) в собственную пропаганду.

Вэлори Керри

А еще авторы вынуждены вписать в сюжет героев спин-оффа. Так, под самый конец появляются персонажи из подросткового «Поколения „Ви“» (недавно закрытого). И если вы не смотрели его, будет непонятно, почему в последней серии на первый план выходит героиня Мари Маро (Джаз Синклер), ни разу не появлявшаяся в «Пацанах». Тех крошечных секунд представления, что ей уделяют, не хватает ни для прощания с фанатами, ни для нормального внедрения в сюжет.

А вот за что сериал точно хочется похвалить, так это за потрясающую промокампанию. Маркетологи Amazon Prime еще в первом сезоне придумали простую, но невероятно работающую идею — отдать продвижение сериала в соцсетях корпорации Vought. Так, в отдельном X рассказывают об успехах «Семерки», делятся постерами готовящихся фильмов с участием суперов, а на YouTube-канале — трейлерами вымышленных картин и фрагментами новостей из вселенной «Пацанов». А самое главное, обычные люди радостно этому подыгрывают в комментариях.

«Отец рассказывал, как в детстве к ним приходил Солдатик и рассказывал о борьбе с коммунизмом».

«Хоумлендер позвал меня и еще 30 человек на закрытую встречу с верными друзьями Америки».

«Я отстоял ночь, но первым купил билеты на премьеру „Расцвета Семерки“».

Таких комментариев очень много, и люди продолжают потворствовать создателям «Пацанов», даже несмотря на общее недовольство аудитории финальным сезоном.

Становится грустно, что сериал, начинавшийся на фоне заката киновселенной Marvel с ее «Мстители: Финал», был громким постмодернистским вызовом, попыткой перевернуть супергероику с ног на голову и посмотреть, а не устало ли общество от супергероев. И всего за 6 лет этот во многом новаторский проект стал тем, что когда-то критиковал. Целой вселенной со спин-оффами (ее даже прозвали VCU — Vought Cinematic Universe), лором и осторожными ретконами.

Кровища, правда, осталась, которой немерено, и ей тщательно пытаются закрасить все пробелы в сценарии. Но за висящими кишками все же видно, что ничего большего авторы предложить не могут. Революция закончилась, как это часто бывает, реставрацией. Вот только нового золотого века кинокомиксов не случилось. Бунтари, пытавшиеся переосмыслить супергероев на экране, в итоге стали лишь пародией на самих себя.