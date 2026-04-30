«Мортал Комбат 2»: в Земном царстве снова 1995-й

В мировой прокат вышел «Мортал Комбат 2» — продолжение популярного в ковид фантастического боевика по мотивам знаменитых видеоигр. На арене примерно те же плюс Китана и Джонни Кейдж. Значительных отличий от первого фильма не замечено.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Злодеи из Внешнего мира собираются поработить Землю (Земное царство, как здесь принято выражаться), для чего им нужно выиграть турнир по магическим единоборствам. В сборной Земли, которую собрал бог грома Рейден (Танадобу Асано), не хватает одного человека. Выбор отчего-то падает на Джонни Кейджа (Карл Урбан), отставную звезду каратешных боевиков.

Первый (после перезагрузки) «Мортал Комбат» пять лет назад запомнился главным образом тем, что это был фильм про турнир «Мортал Комбат», где самого турнира не было — вместо этого плохие всю дорогу пытались сжулить и перебить хороших по одному. Лента тем не менее имела большой успех на HBO Max и у пиратов (в меньшей степени в театральном прокате, но тут стоит винить ковид), и «Уорнеры» наняли на продолжение того же австралийского рекламщика Саймона Маккуойда. Пауза перед третьим фильмом (который торжественно анонсируется в финале), вероятно, будет уже не такая качаловская. Не совсем понятно, на что тут тратить несколько лет, да и артисты не молодеют.

Все выжившие в первом фильме в сборе. Равно как и некоторые из погибших — во Внешнем мире удачно нашелся некромант (под готическим гримом можно разглядеть израсходованный впустую талант прекрасного австралийского артиста Дэймона Херримана). Самое громкое прибавление, понятно, Джонни Кейдж, но на главную героиню второй части больше тянет принцесса Китана (Аделин Рудольф) с ее веерами. Уроженка места под названием Эдения, в прологе фильма она наблюдает смерть отца и становится приемной дочерью его убийцы, императора Внешнего мира Шао Кана (бодибилдер Мартин Форд), здоровяка с молотом и в нелепой серебристой маске с рогами. Иначе говоря, он как бы Танос, а она как бы Гамора. Более того, у нее тоже есть названая сестра с гладким черепом (Тати Габриэль). Не будем углубляться в то, кто хороший, кто плохой, тем более что бойцы из обоих лагерей склонны время от времени перебегать к врагу.

Аделин Рудольф

Турнир на этот раз имеет место, в небе даже зажигается по пять огоньков с каждой стороны, как в серии пенальти. Но поскольку нет ни публики, ни судей, ни четких правил, большой разницы с первым фильмом тоже нет: сражается кто попало и где попало. Хореография в основном оставляет желать лучшего, но, во всяком случае, оправдывает взрослый рейтинг оторванными конечностями и размозженными головами. Наши противники опять норовят смухлевать, используя амулет, дающий неуязвимость. Земляне отстают по части боевой магии, но хорошо подготовлены физически и знают много шуток. Не стоит забывать, что каждая схватка наполовину состоит из пауз, в которые соперники обмениваются уничижительными репликами либо фирменными фразами из компьютерной игры.

Странно говорить про фильм, где на кону судьба Земли, что в нем низкие ставки, но в случае «Мортал Комбат» это именно так: даже если полюбившийся герой погибнет, скорее всего, это временно. Что как раз отражает логику компьютерной игры, но в кино все же действуют другие правила. К тому же с таким трусливым подходом к третьей-четвертой сериям в кадре станет тесновато. Сейчас, правда, такой проблемы нет — наоборот, свежих лиц с обеих сторон хотелось бы побольше. Не обязательно впадать в крайности, как в первой части, где героев атаковал какой-то мерцающий крокодил. Но как-то глупо, что Шао Кану, например, приходится драться раз пять; он не только финальный босс, но и начальный босс, и серединный босс.

Мартин Форд и Луди Линь

До воскрешения сквернослова Кано за юмор в основном отвечает Кейдж. Героя нам представляют через забавный фрагмент боевика а-ля конец 1980-х, где он раскидывает врагов под Scorpions, и в дальнейшем он много ноет и занимается поп-культурным неймдроппингом. Урбан, конечно, серьезное усиление для каста, где есть явные проблемы с харизмой. Но обманываться тоже не стоит: Кейдж далеко не Бутчер, и остроумие сценариста более-менее исчерпывается упоминанием всуе Дамблдора и Пеннивайза. Еще есть затянутая реприза, в которой Джонни сталкивается с чрезвычайно зубастыми гуманоидами. Она сделана под явным впечатлением от фильмов Джеймса Ганна, но трагически не дотягивает до оригинала.

Поклонники файтингов едва ли посчитают все это совсем пустой тратой денег — в конце концов, драк хватает. И, наверное, стиль диалогов и художественное оформление сцен (хочется сказать — уровней) обладают определенным ностальгическим кабельно-телевизионным обаянием. Однако по крайней мере на большом экране «Мортал Комбат» смотрится странновато, словно в Земном царстве на дворе опять 1995-й.