Первый провал Кристофера Нолана? Собрали яростные реакции на трейлер «Одиссеи»

5 мая вышел первый расширенный трейлер «Одиссеи», и интернет снова превратился в кафедру античной филологии. Позитивных реакций, конечно, хватает, но грядущий эпик Нолана, кажется, собрал больше критики, чем любой другой исторический проект последних лет, и заметно больше, чем предыдущие работы режиссера. Зрители предъявляют претензии буквально к каждому кадру — от дизайна троянского коня и выбора актеров до языка, на котором говорят герои. Разбираемся, чем все недовольны.

Кастинг — плохой!

Мэтт Дэймон и Зендея

В феврале 2026 года популярное греческое издание Greek City Times выпустило заметку о том, что в «Одиссее» ни в одной из ключевых ролей нет актеров греческого происхождения. Авторы раскритиковали подход, при котором популярность каста оказывается важнее аутентичности. В соцсетях и на форумах эту тему тоже подхватили, отмечая, что в экранизации Гомера греков в принципе зовут редко, просто в случае «Одиссеи» это особенно заметно из-за масштаба, бюджета и глобального внимания к проекту.

Зрители называют Мэтта Дэймона хорошим актером, но считают, что его привычные экранные персонажи далеки от безжалостности и изворотливости гомеровского царя Итаки. В защиту Дэймона выступил сам Нолан в интервью Стивену Колберу: «Я просто счастлив, что у меня была возможность позвонить ему и сказать: „Как насчет Одиссея?“» Тому Холланду тоже досталось еще на этапе первых кадров в образе Телемаха. Его считают слишком миловидным для роли сына Одиссея.

Том Холланд

Самая токсичная часть кастингового скандала разворачивается вокруг расового вопроса, прежде всего из-за Лупиты Нионго. С конца 2025 года в сети ходили слухи, что она сыграет Елену Троянскую (студия это так и не подтвердила). Критики возмущались тем, что актриса не соответствует классическому описанию персонажа: Елену традиционно изображают с белой кожей и светлыми волосами. На общее восприятие, конечно, влияет и то, что в будущем блокбастере слишком много звезд, которые приелись зрителю — например, Зендея и Роберт Паттинсон. Обсуждения затронули и кастинг американца колумбийского происхождения Джона Легуизамо, которого многие тоже с трудом представляют в античной истории.

Все в ужасе от костюмов и акцента

Отдельные претензии касаются языка: большинство зрителей недовольны тем, что герои говорят на современном английском без попытки стилизации под архаичную речь или хотя бы более вневременную интонацию. Самым вирусным моментом трейлера стал диалог Паттинсона и Холланда: «Тоскуешь по папочке, которого ты даже не знал?» — «Мой папа возвращается домой».

Еще одна проблема — доспехи, оружие и дизайн кораблей, которые напоминают суда викингов. На кадрах и в трейлере можно увидеть кожаные доспехи гладиаторского типа, полированные стальные мечи. Бенни Сэфди особенно досталось: его Агамемнона превратили в Дарта Вейдера. По мнению коллективного интернет-комментатора, это не соответствует эпохе Троянской войны, то есть периоду микенской Греции (около 1600–1100 гг. до н. э.). Ожидания у зрителей другие: герои должны быть облачены в бронзовые доспехи дендрского типа, вооружены короткими бронзовыми мечами и прикрыты крупными щитами. При этом доспехи могли быть ярко окрашены и дополнены декоративными элементами вроде разноцветных кисточек.

Возмущение в сети вызвали штаны на героях. Древние греки их не носили, считая варварской одеждой. Также у галеры Одиссея отсутствует катвотер — характерная выступающая часть носа древнегреческих судов. Корабль выкрашен в черный, без ярких цветов, которые описывает Гомер в оригинале.

Иван Трифонов Telegram-канал into the streaming-verse Меня, как человека, у которого «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна были настольной книгой класса так до пятого, в трейлере смущает даже не сам факт современного английского. Никто не ждет от Нолана шекспировского ямба. Беда в конкретном социолекте последних 5–10 лет, заточенном под спортивные трибуны и Twitch-стримы. Да, «daddy» в английском с XVI века, но нынешнюю сленговую нагрузку слово получило через музыку и соцсети 2010-х. «Let’s go!», которое герой Дэймона кричит как боевой клич, в этом значении закрепилось примерно тогда же: Том Брэди, стримеры да спортивные хайлайты. Причем есть хорошие примеры. Тот же сериал «Рим» или «Троя» с «Гладиатором» нашли компромисс: современный английский без архаики и без маркеров интернета. Можно было сказать что-то вроде «You weep for a father you never knew» вместо «You're pining for a daddy that you didn't even know» — смысл сохраняется, кринж пропадает. К условному Ридли Скотту все это вопросов бы не вызвало. Нолан же как будто намеренно упрощает форму и целит в сторону аудитории подростковых блокбастеров, и пока все промо это подтверждают.

Трейлер не передает масштаба истории

Многие комментаторы пишут, что ждали от проекта куда большего размаха, но в ролике нет ни одного эпичного кадра — ни впечатляющих локаций, ни сцен, которые сразу бы давали почувствовать масштаб будущего путешествия. Троянский конь часто становится отдельной мишенью. Он напоминает юзерам грубую деревянную осадную конструкцию или даже недостроенный каркас, а не символический объект, вокруг которого строится одна из самых известных легенд Античности.

Отдельный пласт претензий связан с визуальной тональностью. Зрители отмечают, что трейлер выглядит слишком уныло, с преобладанием серо-холодной палитры, тумана и с почти полным отсутствием ярких акцентов. У многих это вызывает диссонанс: действие «Одиссеи» относится к эпохе позднего бронзового века, миру микенской Греции и средиземноморских пейзажей, которые традиционно ассоциируются с солнцем, насыщенными цветами и контрастами моря и камня.

Ну и куда же без этических скандалов. Еще до выхода первого трейлера фильм попал в международную правозащитную повестку: несколько дней съемок прошли в городе Дахла, на территории Западной Сахары, которую считают оккупированной Марокко. Sahara International Film Festival выступил с заявлением: «Дахла — оккупированный, милитаризованный город. Снимая „Одиссею“ здесь, Нолан и его команда — возможно, неосознанно — способствуют репрессиям против сахарского народа».

Ефим Гугнин Кинокритик, редактор «Т — Ж», Telegram-канал «Ефим Гугнит» Большинство претензий к этому трейлеру выглядит так, будто люди только вчера открыли для себя Кристофера Нолана. Да, было бы, наверное, интересно увидеть эксцентричную адаптацию «Одиссеи» с исторически верными цветастыми доспехами ахейцев, но это уже был бы чей-то другой фильм. Нолан же явно снимает то, что снимал все последние зрелые годы своей карьеры: холодный строгий эпик, одновременно гигантоманский и вроде бы неброский, со своей тихой, антиинстаграмной красотой. Трейлер вполне передает и масштаб замысла, и размах отдельных сет-писов. А больше делать и не нужно. Режиссер уже давно заслужил достаточный кредит доверия, чтобы можно было идти на его фильм, даже если его не пытались агрессивно продать через мемы в TikTok.

«Одиссея» все равно станет главным кинособытием года

Когда Нолан снимал предыдущие работы, споры обычно шли о звуке, монтаже, экспозиции или темпе. Но стоило ему взяться за Гомера, обсуждение сразу приобрело глобальный масштаб. На «Одиссею» набросились все: филологи, историки, политические активисты, фанаты актеров, IMAX-пуристы. У фильма слишком много аудиторий, каждая из которых считает себя причастной к этому блокбастеру.

В целом удивляться не приходится — многое сошлось в одной точке. Это и статус одного из самых ожидаемых фильмов года, и фигура Кристофера Нолана, которого сегодня стало модно не любить. Добавляется чувствительная тема репрезентации и то, что зрители стали гораздо требовательнее и обидчивее.

При этом интерес к фильму остается огромным. У Нолана по-прежнему достаточно преданной аудитории, чтобы уравновесить любой хейт, а спрос только подогревается масштабом обсуждений. Билеты на первые сеансы разлетелись моментально, а уже через несколько часов их перепродавали на eBay по 300–400 долларов. Подобный ажиотаж вокруг фильма — редкость, так что по уровню спроса это сравнимо разве что с желанием попасть на концерт Тейлор Свифт.

А как вам трейлер «Одиссеи»? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях! Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Кира Голубева (@mimiyellow)