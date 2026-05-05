Вышел новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала второй большой трейлер «Одиссеи». Его представил сам режиссер Кристофер Нолан в эфире вечернего шоу Стивена Колбера.

Роль Одиссея, царя Итаки, в экранизации эпической поэмы Гомера исполнил Мэтт Дэймон. Его супругу Пенелопу и сына Телемаха сыграли Энн Хэтэуэй и Том Холланд соответственно. Кроме того, в картине появятся Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея, Джон Бернтал, Лупита Нионго и многие другие.

Картину целиком сняли на пленочную камеру формата IMAX, созданную по заказу постановщика, а производственный бюджет фильма, по данным СМИ, составляет около 250 млн долларов. Таким образом, лента должна стать самой дорогой в карьере Нолана.

В зарубежный прокат «Одиссея» выйдет 17 июля.