Самый дорогой фильм Нолана и новые IMAX-камеры. Собрали все, что известно об «Одиссее»

В августе 2025 года завершились съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана. Премьера блокбастера по мотивам легендарной поэмы Гомера намечена на июль 2026-го. Рассказываем, что уже известно о новом проекте культового режиссера.

Кто участвует в производстве фильма

«Одиссея» — первая работа Нолана после того, как «Оппенгеймер» произвел фурор на «Оскаре», победив в семи номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая работа оператора». Как и прежде, Нолан выступает в «Одиссее» режиссером, автором сценария и одним из исполнительных продюсеров. Официальный анонс обещает «мифический, насыщенный экшеном эпик, снятый по всему миру с помощью новейших технологий IMAX».

На первый взгляд, «Одиссея» покажется довольно странным проектом для постановщика, который всегда стремился к реализму даже в самых фантастических проектах. Но греческая мифология явно занимает особое место в его сердце, ведь еще в начале нулевых Нолан планировал снять «Трою» вместо Вольфганга Петерсена.

В производстве фильма Нолан по традиции полагается на своих давних соратников. Жена Эмма Томас выступает продюсером всех его фильмов, начиная с полнометражного дебюта «Преследование». Операторскую работу вновь выполнит Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»), а музыку напишет Людвиг Горанссон («Довод», «Оппенгеймер»).

Премьера «Одиссеи» намечена на 17 июля 2026 года.

Что известно о сюжете фильма

Съемки фильма

«Одиссея» — памятник античной культуры, ставший фундаментом большой части европейской литературы. Это вторая поэма Гомера, продолжающая сюжет «Илиады».

Кровопролитная десятилетняя Троянская война закончилась. Троя погибла, а ее защитники в большинстве своем пали на улицах и стенах обреченного города. Довольные греки, потоптавшись на руинах, отправляются домой. Но коварные боги спланировали войну так, чтобы в ней не осталось победителей. Они хотели, чтобы век героев закончился и началось время обычных людей. Когда объединенный греческий флот на всех парусах возвращался в Элладу, бог Посейдон вызвал могучий шторм, который потопил большинство кораблей, а оставшиеся разметал во всему миру. Немногим было суждено вернуться на родину. Царь Итаки Одиссей был одним из этих счастливчиков, но его путь домой занял еще 10 лет.

За это время герой столкнулся с циклопами и великанами-людоедами, сиренами и морскими чудовищами, богинями и волшебницами, спустился в царство мертвых, растерял всех спутников и 7 лет провел в плену у морской нимфы. А по возвращении на родной остров царю Итаки еще и пришлось отбивать свой дом, престол и жену от ретивых охотников за чужим богатством.

Что показали в тизере

Райан Херст и Том Холланд на съемках фильма

Хотя съемки «Одиссеи» завершились только в августе, еще в июле Universal показала минутный тизер фильма. Ролик предварял сеансы главного хита студии этого года — новой части «Мира Юрского периода». Предполагалось, что тизер будет крутиться лишь в кинотеатрах, но в тот же день видео утекло в интернет.

На первых кадрах мы видим темный океан. Чей-то голос (он похож на Роберта Паттинсона) говорит: «Тьма. Законы Зевса раздроблены на части. Я лишился короля, с тех пор как умер мой хозяин. Он знал, что эту войну невозможно выиграть. А затем каким-то образом он ее выиграл».

Далее повествование переключается на сцену в таверне. «Я хочу выяснить, что сталось с моим отцом», — спрашивает Телемах, сын Одиссея. «Кто знает истории об Одиссее? — громко отвечает некий странник, обращаясь ко всему помещению. — Ты? У тебя есть история? Кто-то говорит, что он богат. Кто-то — что беден. Кто-то говорит, что он погиб. Кто-то — что угодил в заключение. Но разве можно заточить такого человека, как твой отец?»

Затем камера переключается на бесчувственного Одиссея, дрейфующего по морю на куске древесины. Это явно случилось после того, как последний корабль царя Итаки угодил в водоворот и все его спутники погибли.

Кто кого играет в фильме

Мэтт Дэймон и Кристофер Нолан

Как и во многих предыдущих фильмах Нолана, «Одиссея» может похвастаться внушительным звездным кастом, но пока что студия раскрыла роли всего нескольких актеров.

Также в фильме снялись Энн Хэтэуэй, Миа Гот, Лупита Нионго, Джон Легуизамо, Эллиот Пэйдж, Логан Маршалл-Грин, Саманта Мортон, Бенни Сэфди, Химеш Патель и многие другие. Их роли пока неизвестны.

Что мы знаем еще

Бюджет блокбастера оценивается в 250 млн долларов. Таким образом, «Одиссея» станет самым дорогим фильмом в карьере Нолана.

«Одиссея» — первый фильм в мире, который будет полностью снят на 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX, причем ее создали специально по заказу Нолана. Она получилась легче и на 30% тише предыдущих моделей, так что, возможно, фирменные приглушенные диалоги режиссера останутся в прошлом. Пока что камеры доступны только Нолану, но в будущем IMAX планирует сдавать их в аренду и другим постановщикам.

Съемки фильма начались в феврале 2025 года, заняли 164 съемочных дня и подошли к концу 8 августа.

Натурные съемки «Одиссеи» проходили в Италии, Греции, Шотландии, Исландии, Марокко и Западной Сахаре.

Билеты на премьерные показы фильма (только в специальных кинотеатрах IMAX, оборудованных для показа 70-миллиметровых пленок) поступили в продажу за год до премьеры «Одиссеи». Большинство сеансов было распродано в считаные минуты.

Автор: Алексей Ионов

Фото: CIAOPIX / COBRA TEAM / BACKGRID / Legion-Media, Greek Boys / BACKGRID / Legion-Media