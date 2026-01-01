Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Какие любимые франшизы возвращаются в 2026-м? Можно ли сказать, что это будет год Тимоти Шаламе? Почему «Одиссея» Кристофера Нолана станет главным фильмом 2026-го? И, казалось бы, при чем тут «Броненосец „Потемкин“»?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают самые ожидаемые фильмы 2026 года: «Одиссея», «Отец мать сестра брат», «Президентский торт», «Марти Великолепный», «Невеста!», «Шум времени», «Счастлив, когда ты нет», «Здесь был Юра», «День разоблачения», «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Дюна: Часть третья», «Человек-паук: Совершенно новый день», «Нарния», «Супергёрл», «Грозовой перевал», «Дьявол носит Prada 2», «Приключения Клиффа Бута», «Возвращение в Сайлент Хилл», «Я иду искать 2: Вот и я», «Они идут за тобой», «Улица Флауэрвейл», «Диггер», «Клара и солнце», «Фейерверки днем», «Картины дружеских связей».
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
У меня самый ожидаемый фильм года — «Одиссея» Кристофера Нолана. Я не понимаю, каким образом он может не стать главным фильмом года. Нолан после «Оскаров» и миллиардных сборов «Оппенгеймера» находится на пике творческих сил. Все голливудские звезды снимаются у него в главном эпосе в истории мировой культуры. Мне кажется, круче было бы только, если бы Нолан снял Библию. Вот это был бы номер! Но в целом у Нолана сейчас понятный карьерный трек: он обратился к античной истории, к жанру пеплума. И, как и все современные американские режиссеры, он пытается по стопам Стэнли Кубрика испробовать себя в разных жанрах одновременно, делая авторское кино и при этом массовое. Теперь ждем эквивалент «Лолиты» и нолановский хоррор.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
«Марти Великолепный» — это фильм, который в целом меня бы не заинтересовал, если бы не фигуры режиссера и главного артиста. Это спортивная драма, и к этому жанру я отношусь максимально равнодушно. Но режиссер тут — Джош Сэфди, а главную роль играет Тимоти Шаламе. И это очень интересно. Мне нравится, что делает Шаламе. У него совершенно непредсказуемая карьера в том смысле, что он выбирает очень разные роли. Он артист, который умеет перевоплощаться. Что там будет? Я знаю только, что в основе лежит судьба конкретного спортсмена. Этот фильм — почти кот в мешке для меня, но какие-то дырки в этом мешке есть, и что-то там виднеется.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А какие у вас самые ожидаемые фильмы года?