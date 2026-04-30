Что смотреть дома в майские: «Беспринципные 5», новый Pixar и спин-офф «Универа»

Жизнь Славика меняется, когда жена Оля объявляет себя ментором и собирает вокруг девушек, мечтающих раскрыть свою сексуальность. Валентина возвращается в Москву к своему генералу Хадякову, чтобы помогать ему развивать бизнес при помощи гадалок и прочих интересных знакомств. Вместе с ней в столицу переезжают театральный критик Георгий, получивший высокую должность, и его супруга Анна. Помилованный Хадяковым продюсер Сергей также возвращается из петербургской «ссылки», чтобы проворачивать аферы в компании новой партнерши Светы. Вера после расставания с Ромой отчаянно ищет свое счастье. Алёнка в попытках вырваться из-под давления мамы осваивает разнообразные способы дохода в большом городе. А «просто соседи» Юля и Паша мутят авантюры, в которых то и дело переходят дорогу друг другу. Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко и другие актеры вернулись к своим ролям.

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