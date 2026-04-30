Что смотреть дома в майские: «Беспринципные 5», новый Pixar и спин-офф «Универа»

«Беспринципные» ищут новые радости жизни в Москве, а Карибидис и Галустян едут в Индию. Домовенок Кузя защищает мир от Кощея, а Кузя из «Универа» становится главой колхоза. Братья Марио спасают Грибное королевство от очередной угрозы, а «Человека-бензопилу» ждет взрывная история любви. Авторы «Царевны-лягушки» и «Тещи» сняли сиквелы своих хитов, а создатели «Рапунцель» и «Трио из Бельвилля» возвращаются со свежими мультфильмами. Pixar приготовила трогательную историю про роботов-бобров, а Кирилл Соколов дебютировал в Голливуде со слэшером про свиней-сатанистов. Марк Эйдельштейн мечтает о космосе, а Данила Козловский играет в теннис. Кстати, о спорте — болельщиков ждут состязания в CS2, UFC, RDS GP, РПЛ, Серии А и Ла Лиге. Рассказываем о главных премьерах на российских и зарубежных стримингах в майские праздники.
Главные премьеры
Продолжение хитовой комедии о жителях Патриарших прудов
Где смотреть: Кинопоиск
Жизнь Славика меняется, когда жена Оля объявляет себя ментором и собирает вокруг девушек, мечтающих раскрыть свою сексуальность. Валентина возвращается в Москву к своему генералу Хадякову, чтобы помогать ему развивать бизнес при помощи гадалок и прочих интересных знакомств. Вместе с ней в столицу переезжают театральный критик Георгий, получивший высокую должность, и его супруга Анна. Помилованный Хадяковым продюсер Сергей также возвращается из петербургской «ссылки», чтобы проворачивать аферы в компании новой партнерши Светы. Вера после расставания с Ромой отчаянно ищет свое счастье. Алёнка в попытках вырваться из-под давления мамы осваивает разнообразные способы дохода в большом городе. А «просто соседи» Юля и Паша мутят авантюры, в которых то и дело переходят дорогу друг другу. Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко и другие актеры вернулись к своим ролям.
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Хранители очага дают отпор Кощею Охлобыстину
Где смотреть: Кинопоиск — с 7 мая
Продолжение семейной фэнтези-комедии от Кинокомпании братьев Андреасян. На этот раз Кузя (Сергей Бурунов) встречает девочку-домовенка Тихоню (Полина Гагарина), вместе с которой они берутся защитить мир от Кощея с лицом Ивана Охлобыстина. В актерском составе по-прежнему задействованы Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова и Олег Комаров. Режиссером вновь выступает Виктор Лакисов.
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Сначала — ромком, потом — токийская резня
Где смотреть: Кинопоиск — с 1 мая
Беспризорник Дэндзи, способный превращаться в несокрушимого Человека-бензопилу, знакомится с девушкой Резе, не подозревая, что за милым лицом скрывается коварный демон, которому нужно его сердце. Полнометражное продолжение хитового аниме-сериала о парне, сражающемся с демонами во имя вкусной еды и плотских утех. В основе «Истории Резе» лежит одноименная манга Тацуки Фудзимото. За создание полнометражного продолжения сериала отвечает студия MAPPA (финал «Атаки титанов»), режиссер Тацуя Ёсихара, работавший над первым сезоном тайтла и культовым «Черным клевером», и сценарист Хироси Сэко («Дандадан», «Гачиакута» и «Сага о Винланде»). Знаток аниме Евгений Белоусов обещает красочное и смешное безумие с морем ультранасилия, колыбельной на русском языке от советского демона и реверансами «Атаке титанов», «Старикам тут не место» и «Акульему торнадо».
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Другие новинки
Демис Карибидис и Михаил Галустян в комедии с индийским колоритом
Где смотреть: Кинопоиск — с 1 мая
Вероятно, самая масштабная комедия Марюса Вайсберга — с индийским колоритом и дуэтом Галустяна и Карибидиса. Популярные комики сыграли Рамаша и Шамара — разлученных в детстве братьев, которые выясняют обстоятельства смерти родителей. Расследование выводит их на виновника — главного мецената и покровителя города Хурмада. Съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В актерском составе, помимо Карибидиса и Галустяна, задействованы Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и пул актеров из Индии.
«Королек моей любви» доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
Продолжение сказки с Ляпиной, Метёлкиным и Кологривым
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 1 мая
Василисе удалось избавиться от проклятия Кощея, и она готовится к свадьбе с Иваном. Однако древнее зло из Тмутараканского царства похищает невесту прямо во время церемонии, и ее жениху, сестре Варе и друзьям приходится ее спасать. Звезды всех новых сказочных блокбастеров Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Александр Метёлкин («Летучий корабль») и Никита Кологривый («По щучьему велению») вернулись к своим ролям. Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова и Светлана Пермякова тоже на месте. В режиссерском кресле — по-прежнему монтажер «Последнего богатыря» Александр Амиров. Сценарий снова написали Василий Ровенский и Ольга Клемешева.
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Продолжение народной комедии — теперь с двумя Харламовыми (один лысый)
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, START, «Иви», «КИОН»
Виктор Суслов (Гарик Харламов) опять оказывается в центре семейных перипетий, но на этот раз не один, а в компании своего брата Тохи (тоже Харламов, но лысый). Новую тещу Вити сыграла Мария Аронова. Режиссером вновь выступил классик казахстанской комедии и лауреат Берлинале Аскар Узабаев. Каст усилили — теперь в нем Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и Катерина Ковальчук, жена Харламова.
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Британского гопника исправляют методом «Холопа» (почти)
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko
Супружеская пара похищает 19-летнего хулигана Томми и запирает его в своем доме, чтобы перевоспитать жестокими методами. Главные роли исполнили Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Мэнди») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссером триллера выступил Ян Комаса, номинант на «Оскар» за «Тело Христово». В продюсерах — польский классик Ежи Сколимовский и обладатель «Оскара» Джереми Томас. Критики оценили «На цепи» на 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. Обозреватели сравнивают кино с ранними фильмами Йоргоса Лантимоса и называют «отбитым».
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Эмоциональный дебют о мечтах и малой родине
Где смотреть: Кинопоиск, START, Wink — с 4 мая
Полнометражный дебют Антона Мамыкина, получивший главную награду фестиваля «Дух огня». Перспективный студент-ракетостроитель из Петербурга (Марк Эйдельштейн) узнаёт о беде в семье и отправляется в родной поселок, чтобы помочь страдающей от депрессии матери (Дарья Екамасова), чей дом утопает в песках. Поездка ставит под угрозу будущее парня. Эйдельштейн и Екамасова уже играли сына и маму в «Аноре». Производством этой картины занималась киностудия Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Бери да помни»). Съемки прошли в северном поселке Шойна на берегу Белого моря.
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Возвращение неунывающего домового в зрелище для всей семьи
Где смотреть: Кинопоиск
Городок Берг полон тайн и загадок: то вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка — детектив-домовой Финник. Он в совершенстве владеет уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города. Продолжение сериала про героев анимационного хита «Финник» о приключениях пушистого домового и его новой семьи.
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«Всё везде и сразу» в России 90-х
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 7 мая
Игорь — сын вечно отсутствующего дома отца-космонавта. На день рождения парню дарят собаку по кличке Лида, побывавшую за пределами Земли и имеющую необычную способность. В ночь, когда Игорь сбегает от мамы и отчима, собака вытаскивает 40-летнего Игоря из будущего. Так Игорь, его взрослая версия и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет, в котором может погибнуть отец. Поставил картину Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»), а снялись в ней Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков и Александра Бортич.
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Спортивная драма с Данилой Козловским и Полиной Гухман
Где смотреть: Wink
Режиссер Евгений Корчагин, в чьем послужном списке есть «ON и Она», «Война семей» и «Просто Михалыч», продолжает осваивать новые жанры. Талантливая 17-летняя теннисистка Катя (Гухман) вынуждена завязать со спортом из-за финансовых проблем в семье. Теперь она берется за ракетку, чтобы заработать в матчах с любителями из богатых семей. Однажды девушку замечает бывший теннисист Игорь Стрельников (Козловский), который как раз ищет одаренного ученика и решает сделать ставку на Катю. Второстепенные роли исполнили Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и Валентина Малыгина. Кинематографистов консультировали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Анастасия Пивоварова, бывшая вторая ракетка мира в юниорах до 18 лет. В камео — звезды спорта Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко и Екатерина Макарова.
Как Торнадо заработал свой первый миллион
Где смотреть: ТНТ — с 4 мая
Спин-офф «Универа», в котором покажут, как Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский) стал «пельменным королем». Во времена «Новой общаги» Кузя теряет надежду на руку и сердце Маши (Анна Хилькевич), поэтому уезжает в родное село Агаповка, где становится главой колхоза. О пути к успеху и насыщенной личной жизни он рассказывает, сидя перед камерой: о Кузе снимают фильм. Автор идеи — Антон Колбасов, работавший над «Папиными дочками», «Девушками с Макаровым» и «Интернами», а режиссер — Александр Назаров («Беляковы в отпуске»).
Новый мультфильм режиссера «Иллюзиониста» и «Трио из Бельвилля»
Где смотреть: Prime Video
Классик анимации Сильвен Шомэ привез на прошлогодний Каннский кинофестиваль анимационный байопик Марселя Паньоля. В 1959 году режиссеру и одному из величайших французских писателей XX века предлагают вести колонку с мемуарами для журнала Elle — и он погружается в воспоминания, где проводником выступает его детская версия. Ждем истории про радости взросления в начале ХХ века, включая знакомство со звуковым кино, а заодно и байки о работе в кинопроизводстве.
Голливудский дебют Кирилла Соколова с Зази Битц
Где смотреть: Prime Video
Всего лишь третий фильм режиссера ярких боевиков о семейных отношениях «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». Отсидев десять лет в тюрьме за убийство отца-абьюзера, Азия (Битц) устраивается горничной в отель «Вергилий», где надеется разыскать младшую сестру. Там ей приходится рубиться с сектантами из элиты, которые обрели бессмертие благодаря жертвоприношениям. Новую мясорубку Соколова спродюсировали Андрес и Барбара Мускетти, а премьера фильма состоялась на престижном фестивале SXSW. Злодеев играют Патриша Аркетт, Хизер Грэм и Том Фелтон. Марат Шабаев считает, что Соколов снял кровавый и местами очень изобретательный слэпстик, в котором стиль и аттракционы получились на высоком уровне. Тем временем американская критика отмечает вторичность оккультного боевика, женящего «Ребенка Розмари» с «Рейдом».
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Новый хит Pixar про бобров и людей
Где смотреть: Prime Video
Создатель «Всей правды о медведях» Дэниэл Чонг реализовал новую затею — еще и в стенах легендарной студии. 19-летняя Мэйбл Танака хочет спасти от уничтожения лесной пруд, который любила ее недавно скончавшаяся бабуля. Для этого ей нужно разыскать бобра, который возведет там плотину, тогда и остальные животные подтянутся. Как раз кстати девушка узнаёт о технологии, позволяющей переносить сознание в тело роботизированного животного. Обратившись бобрихой, она отправляется на поиски. Как пишет Кира Голубева, «это остроумное кино о сообществе, взаимопонимании, найденной семье и о том, что человечество не абсолютное зло».
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Остроумная чертовщина в маленьком городе
Где смотреть: Apple TV
Хоррор-комедия Кэти Дипполд («Парки и зоны отдыха», «Копы в юбках»). В центре сюжета — скептически настроенный мэр живописного островного городка Новой Англии Том Лофтис (Мэттью Риз), который игнорирует суеверия местных жителей. Вскоре выясняется, что очень зря: после того как мэр привлекает внимание туристов, старые страшилки внезапно начинают подтверждаться. Половину сезона снял Хиро Мурай, режиссер «Барри», «Атланты» и «Мистера и миссис Смит». Среди других постановщиков — звезды A24 Эндрю ДеЯнг («Дружба») и Тай Уэст («Икс», «Пэрл», «Максин XXX»).
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Оригинальный мультфильм режиссера «Рапунцель»
Где смотреть: Netflix — с 1 мая
В фантастическом мире Долины живут зеленая птица Айви, которая охотится на водоплавающего грызуна Олли. После контакта с загадочным растением они меняются телами и теперь должны научиться взаимодействовать, чтобы вернуть все как было. Голоса центральному дуэту подарили Джуно Темпл и оскароносный Майкл Б. Джордан, а за анимацию отвечает студия Skydance Animation, работавшая над «Удачей» и «Завороженными».
Что еще смотреть на Кинопоиске
Быт жителей разных стран и необычные маршруты для туристов.
Стартовал новый сезон шоу Яндекс Путешествий «Доедешь — напиши» с популярным блогером Никитой Тау. В первом выпуске Никита посещает Мурманск и Кировск: дегустирует морских ежей, катается на снегоходе, осматривает атомный ледокол «Ленин» и самый северный ботанический сад в России. А еще узнает, почему лыжники не любят сноубордистов и где находится дом с 35 подъездами.
Смотрите это шоу на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Ирландец Дэмиэн Маккарти знает толк в проклятых домах, где оказываются люди в тяжелом психологическом состоянии. Этой формулой можно описать все три его полных метра — в том числе новейший фильм ужасов про писателя в нехорошей гостинице. Многие ценители жанра обратили на него внимание как раз с «Медиума», где слабовидящий медиум Дарси (Кэролин Брэкен) пытается выяснить, что же стало с ее сестрой-близняшкой Дани. В комплекте жуткие видения, устрашающий деревянный манекен и пациенты лечебницы для душевнобольных, где работает супруг покойной Тед (Гвилим Ли). В нашем рейтинге всех-всех «Астралов» из российского проката «Медиум», идеально сочетающий детектив и хоррор, уступил лишь оригиналу Джеймса Вана.
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Пронзительная драма Алексея Германа с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко
Экранизация одноименной повести Константина Симонова, который сам адаптировал ее для киноэкрана и предложил снять молодому режиссеру, чей предыдущий фильм оказался на «полке». Конец 1942 года. Писатель Василий Николаевич Лопатин (Никулин) работает фронтовым корреспондентом и должен ехать из Москвы на Кавказ, но сначала по заданию редакции отправляется в Ташкент. Там он побывает на съемках фильма о Сталинградской битве, основанного на его заметках, навестит семью покойного сослуживца, влюбится в костюмершу Нину (Гурченко). Герман в присущей ему скрупулезности погрузился в материал и изучил архивы Симонова военных лет, чтобы избежать «фальшака войны на экране». Никулин поначалу отказывался от роли (претендовали Шукшин и Солоницын), но в итоге согласился и сыграл один из глубочайших образов в карьере. Опустошенный, подавленный, но способный еще радоваться мелочам жизни. Таков и сам фильм.
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Спорт
Киберспорт недели: BLAST Rivals
CS2 на родео-арене в Техасе
Кинопоиск начал показ BLAST — ведущего оператора киберспортивных турниров. Уже 2 и 3 мая в прямом эфире можно посмотреть плей-офф Rivals Spring 2026 в Форт-Уэрте. Лидеры мирового рейтинга CS2 Vitality и Natus Vincere и еще шесть приглашенных топ-команд играют за общий призовой фонд — 1 млн долларов.
Хоккей недели: полуфинал Кубка Гагарина
Осталось четыре претендента
В розыгрыше Кубка Гагарина остались четыре лучшие команды лиги прямо сейчас: «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» и действующий чемпион «Локомотив». Но для финала нужны только две: пятые игры полуфинальных серий пройдут 2 и 3 мая, дальнейшее расписание зависит от их результатов.
Все матчи одного из самых напряженных спортивных турниров в мире можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.
Единоборства недели: два турнира UFC
Опасный нокаутер в Австралии и чемпионский турнир в США
189 дней Джек Делла Маддалена был чемпионом в полусреднем весе UFC — пока не встретился с Исламом Махачевым. Новое испытание ждет его 2 мая в родном Перте — это Карлос Пратес, который нокаутировал 12 из 13 своих соперников. В главном карде турнира в Австралии также выступит тяжеловес Шамиль Газиев. Начало трансляции — в 01:00 по Москве.
У Хамзата Чимаева 9 боев в UFC, 7 бонусов и пояс чемпиона в полутяжелом весе. Эксцентричный экс-чемпион Шон Стрикленд попробует составить Хамзату конкуренцию 10 мая на номерном турнире в Ньюарке, где также выступят россияне Александр Волков, Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев.
Дрифт недели: RDS GP в Москве
Возвращение главной серии
2 и 3 мая на подмосковном автодроме Moscow Raceway соберутся лучшие пилоты Российской дрифт-серии, чтобы начать новый сезон Гран-при и продемонстрировать на треке искусство управляемого заноса. В этом сезоне в серию возвращаются легионеры, в командах происходят неожиданные изменения, а лучший дрифт должны обеспечить новые шины, изготовленные специально для RDS.
Российский футбол недели: решающие туры РПЛ
Чемпионская гонка близка к финалу
«Краснодар» на первом месте, «Зенит» преследует — формула не меняется почти весь сезон. Расстояние между соперниками минимальное, поэтому любая ошибка может стать последней. 2 мая «Зенит» встретится с ЦСКА, 3 мая «Краснодар» сыграет с «Акроном». Вторая серия майских праздников для претендентов не будет легче первой: 10 мая «Зенит» примет разыгравшийся «Сочи», а «Краснодар» 11 мая сыграет с «Динамо» в Москве.
Европейский футбол недели: матчи выходных
Коронация «Интера» и подготовка к «эль-класико»
«Интер» готов принять титул чемпиона заранее, но, чтобы это случилось, нужны неудачи «Наполи» и «Милана» в ближайшем туре. Даже если этого не произойдет, команда с отрывом в 10 очков, вероятнее всего, доведет дело до конца на следующей неделе. 3 мая миланцы сыграют с «Пармой», а 9 мая — с «Лацио».
У «Барселоны» и «Реала» остались дела только во внутреннем чемпионате. 3 мая каталонцы сыграют против «Осасуны», а «Реал» — против «Эспаньола». Но главный матч соперников состоится через неделю после этого. Третье в сезоне «эль-класико», самое известное футбольное противостояние в мире: для «Реала» — возможность завершить сезон на позитивной ноте, для «Барселоны» — возможность сделать больнее «Реалу».
Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Mattia Pistoia - Inter / Inter via Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Дмитрий Феоктистов / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, Кирилл Кухмарь / ТАСС