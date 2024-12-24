A-а-а-а — 2024: лучшие хорроры года по версии Станислава Зельвенского

Ирландец Лоркан Финнеган («Вивариум») отправился в Австралию, чтобы снять фильм в духе «Опасного пробуждения» и других жемчужин Ozploitation (с элементами «Пловца» с Ланкастером). Герой, которого играет Николас Кейдж, возвращается в родной прибрежный городок, чтобы выкупить дедушкин дом и показать сыну, как кататься на доске, но местные серферы его унижают и прогоняют — и он тогда остается ночевать на парковке, постепенно теряя связь с реальностью. Психоделический би-муви про токсичную маскулинность с тем Кейджем, которого мы знаем и любим: он покрашен в блондина и ест крысу. Фильм пока только катался по фестивалям, но в 2025 году наверняка станет доступен.