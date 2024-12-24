A-а-а-а — 2024: лучшие хорроры года по версии Станислава Зельвенского

На новогодних каникулах Станислав Зельвенский традиционно подводит итоги года в хорроре и перечисляет чертову дюжину приглянувшихся ему фильмов в этом жанре (из которых всего три оказались американскими и целых четыре — канадскими). Фильмы расположены в алфавитном порядке.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
За кретинским и серийным прокатным названием скрывается умный и оригинальный, несмотря на множество культурных отсылок, ирландский хоррор «Диковина». После того как жену психиатра кто-то (предположительно, пациент мужа) убивает в их новом доме, сестра-близнец покойной, незрячая, но ясновидящая, начинает собственное расследование. До одури страшная сцена в самом начале, первостатейный деревянный манекен в середине и без вопросов лучший в жанре за год финальный кадр.
Участник каннского конкурса и датский кандидат на «Оскар». На исходе Первой мировой в Копенгагене молодая жена солдата, сперва не подающего никаких вестей, а потом вернувшегося изуродованным, беременеет от другого и знакомится с женщиной, которая обещает решить ее проблемы с младенцем. Жуткая (притом вольно основанная на реальных событиях) сказка про раны общественные и частные. Единственный шаг режиссера фон Хорна («Красотка») навстречу слабонервному зрителю — решение перевести экспрессионистское изображение в ч/б.
Две юные мормонские миссионерки себе на беду стучатся в дверь к живущему на отшибе мужчине (Хью Грант), который обещает им черничный пирог, а вместо этого начинает компостировать мозги своими соображениями о религии. Как вообще свойственно хоррор-клиентам A24, «Еретик» не так умен и великолепен, каким явно кажется самому себе. Но смотреть не скучно, а то, что Хью Грант в своей нынешней брюзгливой фазе наконец дозрел до роли злодея в хорроре, просто обязано быть отмечено и восславлено.
Леденящий кровь, хотя фактически бескровный квебекский триллер. Героиня, модель и знатный игрок в онлайн-покер настолько, по-видимому, удручена окружающей тупостью и собственной неспособностью чувствовать, что слишком глубоко погружается в громкий процесс злодея, который изуверски убил трех юных девушек перед веб-камерой на потеху садистам-миллионерам. Неторопливый, искусно поставленный фильм заглядывает в бездны дарк-веба и человеческой души и выносит неприятный вердикт всеобщему увлечению тру-краймом.
Несовершенный, но запоминающийся канадский слэшер: «медленное кино» про инфернального маньяка в маске пожарного, который выпускает кишки отдыхающим в лесной глуши. Особенность фильма в том, что, в отличие от «Пятницы, 13-го» и ее бесчисленных наследников, маньяка мы видим не в момент нападений, а почти все время. Его рутина оказывается скучноватой (он просто шатается, сопя, среди сосенок), но по-своему медитативной, а редкие встречи с людьми оформлены с мясницкой фантазией.
Одной ужасной ночью молодые французы по очереди заражаются необычным вирусом. Малобюджетный зомби-апокалипсис — эффектная новая работа режиссера Давида Моро (автора нашумевшего когда-то хоррора «Они»), который, вдохновившись немецкой «Викторией», снял весь фильм одним кадром. Благодаря этому ощущение бэд-трипа, адски накрывающего героев (которые параллельно употребляют запрещенные вещества), передается зрителю в почти нетронутом виде и прямом эфире.
Австралийский мокьюментари, видимо, позаимствовавший идею у легендарного британского фильма Ghostwatch: мы как будто бы смотрим телепередачу, которую постепенно оккупируют силы зла. В данном случае речь идет о ток-шоу, которое выходит на Хеллоуин 1977 года, — с морально неустойчивым ведущим (бенефис Давида Дастмалчяна) и его эксцентричными гостями, среди которых девочка, одержимая демоном. Прекрасно сделано и как ретростилизация, и как сатира, а под конец еще и довольно страшно.
Самый кассовый корейский фильм минувшего года (не в жанре хоррора, а вообще). Команда узких специалистов по обращению с духами во главе с мастером фэншуй (убедительный, как всегда, Чхве Мин-щик) раскапывает могилу, портящую жизнь богатой семье. Выясняется, что корни проклятия уходят в период японской оккупации и что-то угрожающее спрятано в гигантском гробу. Даже если абстрагироваться от пышных националистических метафор, посмотреть есть на что.
Драма, в которой Дэвид Кроненберг осмысляет опыт собственного вдовства. Венсан Кассель играет бизнесмена, разработавшего саван, который транслирует видео из-под земли. Когда кто-то оскверняет кладбище, где похоронена его жена, ему начинают повсюду мерещиться заговоры. Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах: заведомо обреченная попытка расшифровать смерть. Кино подчеркнуто элегантное и в то же время по-настоящему душераздирающее.
Ирландец Лоркан Финнеган («Вивариум») отправился в Австралию, чтобы снять фильм в духе «Опасного пробуждения» и других жемчужин Ozploitation (с элементами «Пловца» с Ланкастером). Герой, которого играет Николас Кейдж, возвращается в родной прибрежный городок, чтобы выкупить дедушкин дом и показать сыну, как кататься на доске, но местные серферы его унижают и прогоняют — и он тогда остается ночевать на парковке, постепенно теряя связь с реальностью. Психоделический би-муви про токсичную маскулинность с тем Кейджем, которого мы знаем и любим: он покрашен в блондина и ест крысу. Фильм пока только катался по фестивалям, но в 2025 году наверняка станет доступен.
Весьма неожиданная глава в фильмографии канадского живого классика Гая Мэддина (и его регулярных в последнее время сорежиссеров братьев Джонсон): хоррор-комедия со звездами про саммит «Большой семерки». Лидеры свободного мира, собравшиеся в германском шато, вдруг обнаруживают, что наступил апокалипсис, и бродят по лесу, где агрессивно мастурбируют ожившие «болотные люди». Кейт Бланшетт в роли Ангелы Меркель, Алисия Викандер верхом на гигантском мозге, красивые туманы и миллион однотипных, но очень смешных шуток на национальной почве. Чистое счастье: «Не смотрите наверх» встречает ленинградский некрореализм.
Агент ФБР (Майка Монро) против бледного мужчины на службе у Марка Болана и Сатаны (Николас Кейдж). Детская комната, украшенная пентаграммами, оккультная фантазия на темы популярных триллеров 90-х от «Молчания ягнят» до Финчера. Парадоксальный хит проката (в том числе российского): прорыв к широкой публике Осгуда Перкинса, сына звезды «Психо» и автора негромких живописных хорроров. Здесь он воспользовался плодами изобретательного маркетинга, но не поступился принципами, сделав кино озорное и узорное.
Тот самый редкий случай, когда сиквел значительно превосходит оригинал. Новые приключения улыбчивых галлюцинаций, которые за неделю доводят жертву до самоубийства, вышли увлекательнее, изобретательнее и попросту страшнее, чем в первый раз. Теперь героиня — поп-звезда (первоклассная роль Наоми Скотт), которая пытается вернуться на сцену. Соображения автора о душевных травмах не бог весть какие интересные, но преследующие героиню кошмары (в том числе с участием сына Джека Николсона) — отменные.
Иллюстратор: Александр Черепанов