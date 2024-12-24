100 популярных российских кинематографистов подводят итоги 2024 года

Фёдор Бондарчук, Сарик Андреасян, Юлиана Слащева и еще 97 продюсеров, режиссеров, сценаристов, операторов, композиторов, художников и актеров назвали главные фильмы, сериалы и слова 2024 года. Удивительно: «Трасса» и «Мастер и Маргарита» оказались в топах и по версии кинематографистов, и по версии редакции. В качестве бонуса мы предложили опрошенным написать зрителям и читателям Кинопоиска пожелание на 2025 год.
Чем запомнился год передовикам кинопроизводства
«Сейчас модно все оплевывать. Но, я думаю, отплюемся», — так начинал свой тост герой Ильи Иванова в великом «Доме под звездным небом», фильме, идеально ухватившем дух переломного 1990 года. Закончить 2024-й хочется такими же словами.
Год был непростым для индустрии, полным угрожающих знаков и апокалиптических ожиданий для экспертов и Telegram-каналов. Среди этих примет — вечная паника кинотеатров по поводу бокс-офиса, тревожная неразбериха с прокатками и резкий рост производственных издержек, замеченный, кажется, всеми (отсылаем вас к исследованию Кинопоиска о том, сколько зарабатывают российские кинематографисты).
Уходящий год запомнится не только словом «цензура», которое выучил даже Сарик Андреасян (после успеха «Онегина» и перепалки с Картозией ставший более великим, чем ужасным). Куда сильнее в памяти отпечатались проделки группы демонических личностей в сталинской Москве (тоже про искусство и власть), беспрецедентный по смелости сериал «Трасса» о круговороте насилия и — вот она сила искусства! — «Слово пацана», вообще-то вышедшее в конце 2023-го.
Первая адекватная экранизация «Мастера и Маргариты», свинцовый триллер о секс-трафике в глубинке и о коррупции, основанная на документальной фактуре история о напрасной юности целого поколения.
Если перечитать написанное выше еще раз, то фраза «не так уж мало» покажется слишком хлипкой характеристикой для 2024 года.
Может, все же прорыв?
В то же время все эти три события — странная аномалия. Российское кино в 2024-м погрузилось в сон. В этой дреме оно видит сказки, перекрытые яркими картинками из недавнего прошлого: сладкое предание о величии советского кино и ностальгическую басню о смешных и свободных 1990-х, которая местами превращается в лихо-бандитский кошмар. Дух прошлого давно будоражит фантазии россиян, но в 2024 году оно будто окончательно вытеснило современность (как минимум с экранов), в чем ему активно помогали бесконечные фильмы про фольклорных героев и чебурашек, в первую очередь продолжения «Последнего богатыря».
Поймать дух настоящего, описать здесь и сейчас — задача невозможная. Единственный вариант — мыслить настоящее прецедентами из прошлого. Кажется, что, отправившись по волнам памяти, наше кино, плавно перейдя бурные 1990-е, въезжает в 1980-е. Мы, конечно, хотели бы без всяких «казанских феноменов» и «Плюмбумов» прочувствовать это десятилетие с его теплым транзисторным вайбом каникул Петрова и Васечкина и московской весны, в которой Коля Герасимов нашел миелофон. Победу ностальгии подтверждает также успех фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед», прошедшего, правда, пониже кассовых ожиданий.
Можно было бы подумать, что внезапное внимание к булычевской вселенной означает окукливание в пыльных ошметках детства и сознательный отказ двигаться вперед. А можно и наоборот! Ведь одним фактом своего появления новая Алиса Селезнёва (Даша Верещагина) убеждает, что у нас есть не только прошлое, но и прекрасное далекое будущее.
Как мы считали
Аналитики Кинопоиска выгрузили список самых громких и обсуждаемых проектов за последние пару лет — фильмов и сериалов. После этого составили список кинематографистов в разных профессиях — продюсеров, сценаристов, режиссеров, художников, операторов, композиторов, актеров, — которые создавали эти проекты, и ранжировали всех людей в зависимости от популярности их сериалов и фильмов. Чем резонанснее проект, в котором участвовал человек, и чем больше проектов он сделал, тем индекс значения этой фигуры оказался выше для индустрии. Таким образом, мы получили списки самых популярных за последние два года актеров, режиссеров, продюсеров и сценаристов, операторов, композиторов, художников-постановщиков и художников по костюмам. Выделили людей из топ-20 и топ-30 в каждой профессии и получили список для итогового опроса.
Респондентов мы попросили:
- Назвать главный российский фильм и главный российский сериал 2024 года.
- Назвать три ключевых слова, которые лучше всего определили 2024 год в российском кино и сериалах.
- Написать короткое пожелание на 2025 год для кинозрителей.
Многие кинематографисты, оказавшиеся на верхних строчках исходной таблицы, по разным причинам не смогли принять участие в опросе, ссылаясь на дикую занятость, нежелание выделять одни проекты среди других и на нелюбовь к коллективным действиям. Многие сообщили, что не смотрят никакие российские фильмы и сериалы, кроме своих, и не считают себя компетентными кого-то оценивать. Некоторые заявили, что если говорить честно, то ответы нельзя будет опубликовать. Поэтому изначальный список сильно трансформировался. Всего мы обратились к 178 кинематографистам и получили ответы заветной сотни.
Кстати, мы не запрещали респондентам называть главными фильмы и сериалы, в создании которых они принимали участие. Одним из наиболее часто упоминаемых сериалов стал «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера которого состоялась в конце 2023 года и который не умещался в заданные рамки (мы просили называть проекты, вышедшие в этом году). Однако абсолютное большинство назвавших сериал Жоры Крыжовникова посмотрели его во время каникул в январе 2024-го и подчеркнули, что считают проект событием именно уходящего года. Этот факт подтверждают также данные Индекса Кинопоиск Pro: индекс интереса «Слово пацана» оставался самым высоким в 2024-м (почти 10 000 баллов, на втором месте — «Жизнь по вызову» с 6200 баллами).
Часть I
Список главных фильмов года
Эти фильмы 2024 года чаще всего называли участники опроса. 10 из 100 затруднились назвать главный фильм года. Если навести на фильм, можно увидеть имена проголосовавших.
Фильм
Количество голосов
«Мастер и Маргарита»
35
«Сто лет тому вперед»
16
«Майор Гром: Игра»
5
«Холоп 2»
4
«Воздух»
3
По два раза назвали следующие картины: «Лед 3», «Лунтик. Возвращение домой», «Огненный лис», «Пришелец», «Тур с „Иванушками“», «Онегин». По одному разу назвали «Бременских музыкантов», «Вечную зиму», «Каникулы», «Культурную комедию», «Летучий корабль», «Любовь Советского Союза», «Манюня: Приключения в деревне», «Небриллиантовую руку», «Невидимого моего», «Почему ты?», «Руки Вверх!», «Семь черных бумаг», «Снег в моем дворе», «Чуму».
Список главных сериалов года
Эти сериалы чаще всего называли участники опроса, при этом на втором месте оказался сериал конца 2023 года «Слово пацана». 8 из 100 затруднились назвать главный сериал. Если навести на название, можно увидеть имена проголосовавших.
Сериал
Количество голосов
«Трасса»
16
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
15
«Комбинация»
9
«Лихие»
9
«Последний богатырь. Наследие»
7
«Золотое дно»
3
«Она такая классная»
3
«Преступление и наказание»
3
По два раза назвали следующие сериалы: «ГДР», «Дино», «Игры», «Мамонты», «Юг». По одному разу назвали «Жизнь по вызову» (3-й сезон), «И снова здравствуйте)» (3-й сезон), «Императрицы», «Инспектор Гаврилов», «Калимба», «Молодежка. Новая смена», «Молот ведьм», «Неверные», «Невский», «Жуки» (4-й сезон), «Первый номер», «Подростки в космосе», «Праздники» (2-й сезон), «Прелесть», «Чистые», «Эль Русо».
Часть II
Главные слова, определившие 2024 год в кино и сериалах
Эти 25 слов наиболее часто фигурировали в опросе. Возле блоков в инфографике указано количество упоминаний. Мы учитывали слова во всех формах и однокоренные слова.
Мы не пытались проводить опрос по правилам серьезного социсследования, однако, даже учитывая, что это проект-прикол, кажется, получился правдоподобный слепок российской кинореальности. Сказка всех победила. В ответах часто мелькали 1990-е, бандиты и криминал. Многие жаловались на то, что всего стало больше и все подорожало. Упоминали голод — зрительский (Дмитрий Минаев) и сценарный (Сергей Попов). «Патриотизм», «страна» и «родина» упомянуты в ответах Тины Канделаки, Гавра Гордеева и Анастасии Уколовой.
Вот что получится, если скормить полученный материал искусственному интеллекту и попросить его сочинить короткий текст, используя также редкие слова из тех, что назвали кинематографисты:
«2024 год: между цензурой и поиском новых путей. Производится в основном два продукта — сказки и истории про 1990-е. Заметен рост бюджетов и технического качества, но мало оригинальных сценариев. Преобладает ностальгическая тематика как способ бегства от неопределенности будущего. Несмотря на количественный рост, остаются вопросы к результату. Кинематографисты демонстрируют искреннюю любовь к профессии и „чушпан“ смелых экспериментов. ИИ и новые технологии соседствуют с „беззубостью“, а „жирные запуски“ часто приводят к перепроизводству. Индустрия балансирует между зрительским голодом и перенасыщенностью, пытаясь найти собственный „скуф“ — уникальный голос в новой реальности».
Часть респондентов называли три слова. Например, Надежда Васильева сказала «Страх. Ненависть. Любовь», а Юлиана Слащева — «Поиск. Эксперимент. Успех». Некоторые отвечали фразами (Александр Косарим — «Комбинация ностальгии и современности», Александр Андрющенко — «Количество победило качество»). У части опрошенных слов получилось больше. Например, у Фёдора Бондарчука — «Слово пацана. Перегрев. ИИ», а у композитора Дмитрия Носкова — «Качество. Взгляд внутрь. Любовь к рассказам историй». У некоторых слов было меньше: Александр Войтинский назвал «сказку», хотя также предложил записать в главные слова заклинание «крибле-крабле-бумс»; мы засчитали только одну «сказку». Это же слово трижды повторил Игорь Толстунов, добавив ему три балла. А вот Сарик Андреасян трижды назвал «цензуру»; еще раз она возникла в формулировке его коллеги по К.Б.А. Гайка Асатряна — «Цензура и неопределенность будущего».
Также стоит отметить некоторые оригинальные ответы: «Все. Стало. Дороже» у Ивана Бурляева, «Зачем так много?» у Аркадия Водахова, «Одни и те же лица» у Никиты Волкова, «Все уже придумано» у Аскара Узабаева, «Сами от себя не ожидали» у Михаила Зубко и «Карты. Деньги. Два ствола» у Любови Львовой и Сергея Тарамаева.
Отплюемся и отстреляемся, а этот раздел закончим тремя словами Клима Шипенко — «Надежда. Мир. Свобода».
Часть III
Пожелания кинематографистов на 2025 год
Наведите на имя и фамилию кинематографиста и узнайте его пожелание на следующий год.
Маргарита Аблаева, художница-постановщица
Сарик Андреасян, режиссер, продюсер
Александр Андрющенко, режиссер, продюсер
Александр Архипов, сценарист
Гайк Асатрян, сценарист, продюсер
Варвара Белоус, звукорежиссер
Андрей Богатырёв, режиссер, сценарист
Фёдор Бондарчук, продюсер, режиссер, актер
Константин Бронзит, режиссер
Иван Бурляев, композитор
Сергей Бурунов, актер
Тимур Вайнштейн, продюсер
Надежда Васильева, художница по костюмам
Владислав Вдовин, звукорежиссер
Аркадий Водахов, продюсер
Александр Войтинский, режиссер
Никита Волков, актер
Антон Володькин, продюсер
Михаил Врубель, продюсер
Ольга Галинская, художница по костюмам
Алексей Герман-мл., режиссер, сценарист
Гавриил Гордеев, продюсер
Степан Гордеев, режиссер
Марк Горобец, режиссер
Алексей Гравицкий, сценарист
Дарья Грацевич, сценаристка, продюсер
Игорь Гринякин, оператор
Ольга Дибцева, актриса
Рубен Дишдишян, продюсер
Илья Ермолов, режиссер
Георгий Жеряков, композитор
Дмитрий Захаров, звукорежиссер
Андрей Золотарёв, сценарист
Вячеслав Зуб, сценарист
Михаил Зубко, сценарист
Лев Зулькарнаев, актер
Юлия Иванова, продюсер
Сергей Калужанов, сценарист
Сергей Кальварский, сценарист, продюсер
Тина Канделаки, продюсер
Роман Кантор, сценарист
Наталья Капустина, сценаристка, продюсер
Ольга Карасик, художница-постановщица
Олег Карпачев, композитор
Кирилл Кемниц, режиссер
Михаил Китаев, продюсер
Наталия Клибанова, продюсер
Макар Кожухов, продюсер
Слава Копейкин, актер
Ростислав Коренблит, звукорежиссер
Юрий Коробейников, оператор, режиссер
Александр Косарим, продюсер
Роман Котков, сценарист
Илья Куликов, сценарист, продюсер
Филипп Ламшин, звукорежиссер
Любовь Львова и Сергей Тарамаев, режиссеры, сценаристы
Валентина Ляпина, актриса
Иля Малахова, сценаристка
Александр Маркин, сценарист
Антон Маслов, режиссер
Дмитрий Минаев, сценарист
Владимир Мирзоев, режиссер
Аня Мирохина, режиссер, сценаристка, продюсер
Александр Носков, сценарист
Дмитрий Носков, композитор
Райан Оттер, композитор
Алексей Петренко, оператор
Александр Петров, актер
Валерия Подорожнова, сценаристка
Сергей Попов, режиссер
Алексей Розин, актер
Григорий Рудаков, оператор
Максим Рыбаков, продюсер
Алексей Самоделко, звукорежиссер
Владислав Саратовкин, композитор
Сергей Светлаков, сценарист, продюсер, актер
Сергей Сенцов, режиссер
Юлиана Слащева, продюсер
Арсений Смирнов, композитор
Данил Стеклов, актер
Анна Стрельникова, художница-постановщица
Галина Стрижевская, продюсер
Наталия Султанова, художница-постановщица
Игорь Толстунов, продюсер
Олег Трофим, режиссер
Алексей Троцюк, продюсер
Анатолий Тюриков, звукорежиссер
Аскар Узабаев, режиссер
Анна Уколова, актриса
Илья Учитель, режиссер
Дарья Фомина, художница по костюмам
Юрий Хмельницкий, режиссер
Марина Хрипунова, продюсер
Артём Цехановский, композитор
Егор Чичканов, сценарист, режиссер
Оксана Шевченко, художница по костюмам
Клим Шипенко, режиссер
Сергей Шичкин, художник по костюмам
Дарина Шмидт, сценаристка, режиссер
Над проектом работали
Шеф-редактор: Филипп Миронов
Арт-директор: Евгений Николаев
Тексты и опрос: Тимур Алиев
Тексты: Василий Корецкий
Иллюстрации: Павел Мишкин
Верстка: Диана Бабичева
Коммуникация: Анастасия Дулькина, Владислав Копысов