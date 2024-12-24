100 популярных российских кинематографистов подводят итоги 2024 года

«Сейчас модно все оплевывать. Но, я думаю, отплюемся», — так начинал свой тост герой Ильи Иванова в великом «Доме под звездным небом», фильме, идеально ухватившем дух переломного 1990 года. Закончить 2024-й хочется такими же словами.

Год был непростым для индустрии, полным угрожающих знаков и апокалиптических ожиданий для экспертов и Telegram-каналов. Среди этих примет — вечная паника кинотеатров по поводу бокс-офиса, тревожная неразбериха с прокатками и резкий рост производственных издержек, замеченный, кажется, всеми (отсылаем вас к исследованию Кинопоиска о том, сколько зарабатывают российские кинематографисты).

Уходящий год запомнится не только словом «цензура», которое выучил даже Сарик Андреасян (после успеха «Онегина» и перепалки с Картозией ставший более великим, чем ужасным). Куда сильнее в памяти отпечатались проделки группы демонических личностей в сталинской Москве (тоже про искусство и власть), беспрецедентный по смелости сериал «Трасса» о круговороте насилия и — вот она сила искусства! — «Слово пацана», вообще-то вышедшее в конце 2023-го.