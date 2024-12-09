Самые популярные киногерои года, кино из ТВ-эфира в записи, рекордсмены по отметкам «Буду смотреть» и другие новости Кинопоиска

На Кинопоиске каждый день случаются обновления. Какие-то вы замечаете, а часть из них происходят глубоко в коде сайта и остаются за кадром. Мы обновляем интерфейсы, внедряем новые функции и добавляем контент, а наши пользователи влияют на расклад сил в рейтингах топ-250, голосуют за самые ожидаемые проекты и ставят рекорды по количеству оценок на новые фильмы и сериалы.

В блоге команды мы регулярно рассказываем, как меняется и развивается платформа. Первый выпуск дайджеста новостей и обновлений вышел в ноябре, а в этом мы рассказываем, что произошло за последний месяц, и называем первых рекордсменов по итогам года.

Персоны года — тройка самых популярных актеров, актрис и режиссеров

Самый популярный актер года — Никита Кологривый. В 2024-м его карточку на Кинопоиске открывали больше всего.

Никита Кологривый

Последние несколько лет выдались для него особенно активными. В 2022 году он сыграл «мужчину-примата» Геру — одну из ведущих ролей в сериале «Два холма» — и второстепенную роль в сериале-драме «Жизнь по вызову». Но многие впервые увидели его в сериале «Слово пацана» в 2023 году. Там он грубый и жестокий бандит, нарушающий пацанские правила и везде преследующий личную выгоду.

В 2024 году Кологривый вновь ярче всего отметился в сериале. На этот раз в роли мечтательного продюсера Александра Шишинина в драме о становлении перестроечной поп-группы «Комбинация».

Повлияли на популярность карточки актера, конечно, и новости вокруг него.

Вслед за Кологривым в рейтинге популярности идет Джейсон Стэйтем. В этом году он исполнил главную роль в боевике «Пчеловод». Там он отправляется мстить кибермошенникам, которые довели его пожилую соседку до самоубийства. Отметим, что и в ноябре Никита Кологривый попал в топ самых популярных персон, заняв третье место по количеству визитов на свою карточку. Выше в минувшем месяце были только Маргарет Куолли из «Субстанции» и Юра Борисов из «Аноры», претендующие на награды мировых актерских премий.

Замыкает тройку Леонардо ДиКаприо, которому исполнилось 50 лет. В 2024 году у него не было крупных премьер, но в каталоге Кинопоиска доступны предыдущие проекты с участием актера. К примеру, «Что гложет Гилберта Грейпа», «Знаменитость» и «Остров проклятых».

Ана де Армас

Самая популярная актриса года — Ана де Армас. Ее многие знают по ролям в «Бегущем по лезвию 2049», байопике Мэрилин Монро «Блондинка», «Достать ножи» и «Не время умирать», но в этом году фанаты де Армас ждали релиза экшена «Балерина» по франшизе «Джон Уик». Там у девушки главная роль — профессиональной балерины и наемницы, которая охотится на убийц своей семьи. Изначально кинопрокат планировался на лето 2024 года, но из-за досъемок выход картины перенесли на следующий июнь.

На втором месте — Юлия Снигирь, звезда экранизации «Мастера и Маргариты» американского режиссера Михаила Локшина. Перед премьерой картины она дала большое интервью Кинопоиску и рассказала, каково сниматься в экранизации одного из самых известных произведений русской литературы.

Третье место заняла Маргарет Куолли, сыгравшая главную роль в боди-хорроре «Субстанция» вместе с Деми Мур (с Куолли Кинопоиск тоже поговорил).

Самый популярный режиссер года — Гай Ричи. И это вполне закономерно, ведь в этом году за его авторством вышел один из самых популярных фильмов на Кинопоиске — «Министерство неджентльменских дел». Если еще не смотрели, но соскучились по военным комедиям в духе «Бесславных ублюдков» и «Агентов А.Н.К.Л», то это готовая рекомендация для киновечера.

Вторым по популярности режиссером оказался Квентин Тарантино. И это притом что последний на сегодня фильм режиссера, «Однажды в... Голливуде», вышел уже больше пяти лет назад. Примерно с 2023 года Тарантино работал над своим десятым фильмом «Кинокритик», местом действия которого должен был стать Лос-Анджелес 1970-х. Но весной 2024 года режиссер объявил, что проект отменен, а он займется чем-то совершенно новым.

Хаяо Миадзаки — на третьем месте. Летом в подписке Кинопоиска появилось самое новое произведение режиссера — аниме «Мальчик и птица», получившее «Оскар» как лучший анимационный фильм. К слову, это вторая работа мастера, которую отметили наградой. Первой стали «Унесенные призраками».

Кетчапы: смотрим фильмы по ТВ в записи

Для начала объясним, что такое «кетчап». Спросим у Нейро и получим ответ, собранный с помощью YandexGPT: это технология, позволяющая смотреть телепередачи, фильмы или сериалы с помощью интернета через некоторое время после их выхода в телевизионный эфир.

В 2024 году, по подсчетам аналитиков, около 34% населения России смотрит ТВ-каналы через интернет. А среди подписчиков Плюса больше 5 миллионов человек включали телеканалы на Кинопоиске за ноябрь.

Кетчапы — это не только про ТВ-каналы, но и про возможность смотреть фильмы, которых нет в вашей подписке Плюса. Главное, следить за витриной онлайн-кинотеатра и успевать их ловить. Кетчапы доступны на платформах Smart TV, Android TV, Web, iOS. Вот как они устроены.

Фильм, вышедший в эфире телеканалов, которые можно смотреть на Кинопоиске, например «Киномикс», «Блокбастер» или «Киносемья», хранится от двух до семи дней после показа. Срок всегда разный и зависит от требований правообладателей и телеканала. Таким образом, мы расширяем библиотеку Кинопоиска и даем пользователям больший выбор контента.

Архив фильмов доступен в подборке «Кино из ТВ-эфира в записи». Ее можно найти на главной странице мобильной и десктоп-версии онлайн-кинотеатра и в приложении Кинопоиска на Smart TV. Еще за обновлением каталога можно следить по ссылке.

«Буду смотреть» и рекордсмены по ожидаемости

В июне мы обновили критерии ожидания для фильмов и сериалов на Кинопоиске, чтобы пользователям было удобнее следить за особо интересными для них премьерами. На страницах картин стало отображаться количество пользователей, которые добавили проект в свой список ожиданий через «Буду смотреть».

«Прометей»

Функция «Буду смотреть» — это самый удобный способ не пропустить ожидаемые фильмы и сериалы на Кинопоиске. Чтобы ей воспользоваться, достаточно перейти на карточку интересующего вас фильма или сериала и нажать соответствующую кнопку. Когда картина выйдет в прокат или появится в каталоге, сервис пришлет пуш-уведомление пользователю.

В 2024 году больше 13,5 миллиона пользователей Кинопоиска откладывали фильмы и сериалы в свои персональные списки «Буду смотреть», и за год дважды обновился рекорд ожидаемости. Первым проектом, набравшим миллион отметок «Буду смотреть», стал сериал «Игры», вышедший на Кинопоиске летом. Осенью новый рекорд установил сериал «Преступление и наказание» (1,6 миллиона отметок «Буду смотреть»), а третьим до миллионной отметки добрался сериал «Прометей», который появился на Кинопоиске 5 декабря. За день до премьеры у него было более 1,2 миллиона отметок «Буду смотреть». А вот какие проекты еще вызвали наибольший интерес, по данным за ноябрь:

Пробуем автоматическое включение субтитров

В ноябре мы рассказывали, как создаем тифлокомментарии. Это лаконичные описания персонажей, предметов или действий, которые помогают незрячим и слабовидящим пользователям понять происходящее на экране. Сейчас на Кинопоиске более 85 фильмов и сериалов доступно с аудиодескрипцией, в том числе новая экранизация «Преступления и наказания».

Кроме того, теперь в разделе «Специальные возможности» в Яндекс ID можно включить автоматические субтитры на Кинопоиске. После этого субтитры появятся во всех фильмах и сериалах, где доступна такая опция.

По умолчанию будут включаться стандартные субтитры, но при желании их можно переключить в настройках плеера на SDH-субтитры. Они предназначены для слабослышащих и неслышащих зрителей и воспроизводят не только устную речь, но и эмоции персонажей, настроение музыки, тексты песен и звуковые эффекты вроде погодных условий.

Такие субтитры Кинопоиск разрабатывает вместе со специалистами, чтобы их качество соответствовало стандартам инклюзии и доступности. А еще субтитры — это хороший способ выучить новые слова в иностранном языке.

Бонус: какие фильмы и сериалы дольше всех держались в топе Кинопоиска в 2023–2024 годах

«Беспринципные»

В онлайн-кинотеатре Кинопоиска есть свой топ-10. Это список фильмов и сериалов, которые собрали больше всего аудитории среди подписчиков Плюса за последние 30 дней. Рейтинг обновляется ежедневно. Под конец года мы решили изучить эту статистику интереса аудитории и рассказать про 10 проектов, которые дольше всего держались в топ-10 онлайн-кинотеатра за эти месяцы в течение 2023–2024 годов. Вот что получилось.

«Беспринципные» — 200 дней в топ-10. Премьера сериала состоялась в 2020 году, и за это время он стал одним из самых популярных шоу Кинопоиска. В марте 2024 года вышел четвертый сезон, с ним сериал провел 83 дня на первой позиции рейтинга.

«Папины дочки. Новые» — 123 дня в топ-10. Возвращение знаменитого сериала нулевых. Спустя годы после финала проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. Даша неожиданно сбегает из дома и оставляет Веника с четырьмя дочерьми. Теперь ему нужно не только найти общий язык с детьми, но и не выгореть на работе.

«Три кота» — 116 дней в топ-10. Главный детский хит — мультсериал о троице котят, которые обожают приключения. Они то решают снять собственный киношедевр, то задумывают подшутить над бабушкой или записаться на участие в конкурсе создания скульптур из снега. В августе сериал вошел в топ-10 и до сих его не покидает.

«Король и Шут» — 109 дней в топ-10. Самый популярный сериал на Кинопоиске в 2023 году о становлении главной панк-рок-группы нулевых. В 2025 году в кинотеатрах выйдет фильм, продолжающий сюжет сериала. В главных ролях — Константин Плотников и Влад Коноплёв.

«Контейнер» — 102 дня в топ-10. Российская драма из линейки Start Originals о суррогатной матери, которая переезжает в роскошный дом своих заказчиков, но быстро оказывается втянутой в череду криминальных и пугающих обстоятельств. В главных ролях — Филипп Янковский и Оксана Акиньшина.