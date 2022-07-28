Любить, быть и думать. Кинопоиск исследовал популярные слова в названиях российских фильмов и сериалов с 1990-х годов

У какого фильма самое длинное название? А какие слова используются чаще всего? Рассказываем, что нам удалось узнать.
Кинопоиск проанализировал названия полнометражных картин, телефильмов и сериалов, которые производились в России в 1991 — 2022 годах и фигурируют в нашей базе — всего порядка 10 тысяч тайтлов. Мы пытались определить, какие слова используются чаще всего, какие могут быть закономерности, связанные с жанрами и названиями, а также хотели доказать или оспорить предположение о том, что для современного российского кино лаконичные названия «Бык» или «Дурак» куда характернее, чем «Кто-нибудь видел мою девчонку?» или «Капитан Волконогов бежал». Для исследования мы также расспросили представителей онлайн-сервисов, продюсеров и режиссеров о том, как названия влияют на успех проектов. Некоторые рассекретили нам рабочие версии названий их фильмов и сериалов.
У кого названия длиннее — у фильмов или сериалов
Примерно одинаково: и в полных метрах, и в сериалах в названии чаще всего используется два слова (это 34% от всех фильмов и 37% от сериалов). Второе место занимают названия из одного слова (32% фильмов и 27% сериалов). Интересно, что с 1991 года есть только два шоу с названием, где больше 10 слов (о них ниже).
Лучше длинное или короткое?
Михаил Китаев
Продюсер, руководитель Плюс Студии
Кажется, яркое, короткое и звучное название легче воспринимается и лучше запоминается. Как примеры — «Брат», «Челюсти», «Сталинград», «Эйфория», «Терминатор», «Титаник», «Бэмби». Но это не обязательное условие, так как длинные и сложные названия благодаря определенным ассоциациям лучше передают смысл сюжета, хорошо работают на зрителя и отлично запоминаются. Например, «Москва слезам не верит», «Вечное сияние чистого разума», «Человек с бульвара Капуцинов», «Пролетая над гнездом кукушки».
Фильмы с самым длинным названием
«Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора»
Это цикл исторических телефильмов, снятых автором «Гардемаринов» Светланой Дружининой. Другие части — тоже рекордсмены: «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора» и «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!» и так далее.
«Ля Комедия 2, или Совсем другая история с элементами большого искусства»
Мюзикл с «Квартетом И» по мотивам пьесы классика французского театра Эжена Лабиша «Милейший Селимар». В ней, чтобы спастись от банкротства, Селимар женится на глуповатой дальней родственнице.
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Последний фильм Леонида Гайдая, в котором агенты КГБ и ЦРУ (Дмитрий Харатьян и Келли МакГрилл) следят за порядком, чтобы главы США и СССР провели переговоры.
«Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке»
Комедия 2005 года, вдохновленная чеховским рассказом. Здесь действие перенесено в современность, а главный герой Аркадий Беликов (Александр Семчев) — оперный певец, переехавший из столицы в провинцию учить детей пению.
«Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь»
Комедия про Санкт-Петербург 1990-х. Из-за наркоторговца Капитана актриса, диджей, бизнесмен и владелица клуба связываются с криминальным миром.
Фильмы с самым коротким названием — в один символ
«Я»
Драма с Артуром Смольяниновым и Оксаной Акиньшиной, в которой главный герой, чтобы откосить от армии, оказывается в районной психбольнице.
«4»
Парадоксальный и все еще скандально смотрящийся фильм Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина.
«#»
Триллер про группу школьников, которые оказываются на территории безлюдного пионерского лагеря. Вскоре некоторые дети начинают бесследно исчезать.
Сериалы с самым длинным названием
«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»
Предстоящий комедийный сериал онлайн-кинотеатра Okko по сценарию Александра Цыпкина уже в топе по количеству слов в названии. В нем Елена Лядова снялась в роли адвоката, которая ищет непродолжительные отношения. Ее отбор проходят технократ-педант (Антон Филиппенко) и бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко).
«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса»
Семейный телеситком о 38-летней матери-одиночке (Наталия Медведева), у которой трое детей, два бывших мужа, сварливая свекровь и сосед-воздыхатель.
«Даша Васильева 2. Любительница частного сыска: Дама с коготками»
Сериал снят по романам Дарьи Донцовой. Лариса Удовиченко играет миллионершу, которая помогает знакомым, замешанным в криминальных историях.
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя»
Продолжение сериала о четырех подругах, ищущих любовь в большом городе.
«Назад к счастью, или Кто найдет синюю птицу»
Комедия про карьеристку Машу, которая летит в Париж на сделку с крупным клиентом, но его уводят у нее из-под носа. Расстроенная Маша во время прогулки по городу покупает странные часы. Оказывается, они принадлежат французскому Деду Морозу, который в обмен на них готов исполнить любое желание.
Почему вы выбрали название из 12 слов?!
Гавриил Гордеев
Продюсер по оригинальному контенту Okko
«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» с точки зрения маркетинга удобно тем, что это сразу и название, и теглайн, и синопсис. Это максимально информативно, хоть и длинно. На витрине платформы длинное название заметно, оно будет цеплять. Иногда название сериала звучит коротко, но не до конца понятно, о чем проект. В любой маркетинговой коммуникации необходимо додумывать теглайн или слоган. Например, у сериала «Измены» броское название, но на плакате использовали теглайн «Невероятная история молодой женщины, у которой был муж и трое любовников». Здесь есть интрига, крючок — сразу понятно, про что это.
Александр Цыпкин
Писатель и сценарист
Длинное название всегда становится либо суперуспешным, либо провалом. Не бывает относительно хороших длинных названий. Мне кажется, в проекте «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» была найдена правильная интонация, а самое важное, что название полностью отражает то, о чем сериал. Более того, зритель заинтересован найти ответ. Именно похожесть на запросы в поисковых системах — залог успеха. Посмотрим, как отреагируют зрители.
Сериалы с самым коротким названием — в два символа
«СК»
Процедурал про трех следователей, у которых есть реальные прототипы, работавшие в Следственном комитете. Описываемые дела тоже не выдуманы.
«13»
Детективный телесериал, главные герои которого — сотрудники газеты «13». Они пишут о сверхъестественных вещах и пытаются разобраться в их природе.
Какие тенденции можно выделить?
Названия становятся более лаконичными. У фильмов, которые производились после 2012 года, средняя длина названий была на 11% короче, чем в 2000-е, и на 13% короче, чем в 1990-е. Это происходит и с сериалами. В 2000-х названия шоу были на 7% длиннее, а в 1990-х — на 4%.
Как изменились названия российских проектов с 1990-х?
Евгений Никишов
Продюсер, режиссер
Не думаю, что время определяет какие-то тенденции. В 1990-х и 2000-х были и отличные короткие названия, такие как «Вор», «Брат», «Мусульманин», и длинные («Особенности национальной охоты», «Приходи на меня посмотреть»). При этом сейчас, конечно, довольно сложно себе представить кино с таким поэтическим названием, как «Воспитание жестокости у женщин и собак», например. Или каким-нибудь диким типа фильма Никиты Джигурды «Супермен поневоле, или Эротический мутант».
Какие слова самые популярные?
Самое востребованное слово — простое и емкое «я». Оно встречается в названиях 140 фильмов в базе Кинопоиска (например, «Я худею», «Как я стал русским»). Еще в пятерке самых популярных слов — «любовь» (123), «день» (70), «жизнь» (64), «мой» (60). А вот в сериалах в лидеры выбралась «любовь» (141), обогнав «я» (93). Помимо слов «жизнь» (79) и «мой» (56), в сериальный топ-5 вошло «счастье» (59).
Мы проследили, как в зависимости от эпохи менялись популярные слова в названиях фильмов среди разных частей речи. Выяснилось, что «любовь» была самым популярным существительным в каждое из трех десятилетий. В 1990-е в топ-3 также входили «смерть» и «день», в 2000-е — «жизнь» и «день». А в 2010-х они поменялись местами: на втором месте был «день», а на третьем — «жизнь».
Из прилагательных в 2010-х чаще встречается «последний», следующие по популярности — «новый» и «белый». Два предыдущих десятилетия первое место занимал «русский». В 1990-х также были распространены прилагательные «черный» и «хороший», в 2000-х — «первый» и «последний».
Популярные глаголы тоже менялись. В 1990-е в названиях чаще можно было встретить слова «умирать», «идти» и «видеть», в 2000-е они сменились на «быть», «любить» и «думать», а лидеры последнего десятилетии — «быть», «любить» и «хотеть».
Почему большинство своих проектов вы называете существительным мужского рода единственного числа?
Юрий Быков
Режиссер
Мне так проще. Я после третьей работы с таким названием понял, что это будет моя фишка. Но я здесь не одинок — есть российские режиссеры, которые используют этот же прием. Например, Андрей Звягинцев: «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан». Наверное, это связано с тщеславием, честно говоря. Чем короче и лаконичнее название, тем, наверное, больше самомнение у человека и меньше иронии. Я для себя определил, что это моя фишка, и я буду стараться любую картину называть коротко. Кстати говоря, «Спящие» и «Метод» как сериалы не мои названия, но так совпало, что все равно это одно слово.
Какие названия чаще повторяются?
Интересно, что из чуть более 5 300 изученных российских фильмов у 360 есть тезки. Среди них в базе Кинопоиска есть аж четыре картины «Грех» (криминальная драма 1992 года, картина с Александром Домогаровым 2007 года, биографическая драма Андрея Кончаловского 2019 года, также планировался проект с Алексеем Ягудиным). В сериалах среди тезок два рекордсмена — «Сын» и «Соседи». «Сын» — это мини-сериалы 2014 и 2018 годов, проект 2021 года с Дарьей Урсуляк и предстоящая драма Николая Хомерики. Комедийные шоу «Соседи» (все разные!) снимались в 2012 и 2014 годах, в 2018-м выходили на НТВ, в 2013-м также было заявлено шоу с Валентином Смирнитским. Среди других популярных названий-клонов — «Курортный роман», «Надежда», «Расплата» и «Не было бы счастья». В базе Кинопоиска по три сериала с таким названием.
Какова особенность нейминга сериалов для онлайн-кинотеатров?
Михаил Китаев
Продюсер, руководитель Плюс Студии
Название фильма/сериала/книги/шоу/игры, любого вида контента — бренд. Оно формируется чаще всего еще на уровне идеи и затем на уровне сценария. Это, по сути, односложный синопсис, триггер, который является эмоциональным ключом для связи зрителя с сюжетом, героями, жанром и простым отличием одного фильма от другого.
Никакой разницы между неймингом контента для онлайн-кинотеатров или для прокатного кино, на мой взгляд, нет. Это тонкий маркетинговый инструмент. К неймингу фильма подходят с той же ответственностью, что и к выбору имени собственного ребенка.
Ирина Сосновая
Шоураннер, продюсер, генеральный продюсер, Start
В нейминге важны два критерия: название сериала должно привлекать внимание и отражать суть проекта. Раньше был тренд на максимально короткие и емкие названия, в целом он сохраняется. Но сейчас, когда киносериалов становится все больше и делать из каждого из них событие все сложнее, важно, чтобы название выбивалось из привычного фрейма и цепляло. Название влияет на успешность проекта, поэтому страшно прогадать с неймингом, когда ты уже вложил очень много сил в проект.
Как название отражается на оценках фильмов и сериалов?
Вы правильно подумали: никак! Судя по нашим данным, название не влияет на оценки зрителей на Кинопоиске. Правда, по статистике Кинопоиска, фильмы с однословными названиями вызывают более активный отклик. Им поставили на 65% больше оценок, чем картинам с названиями средней длины (от двух до четырех слов), и в полтора раза больше, чем лентам с длинными названиями (от пяти слов). Скорее всего, это связано с тем, что в последнее время выходит больше фильмов с однословными названиями, а ожидаемые премьеры получают больше оценок. Среди сериалов такое соотношение: шоу с однословными названиями поставили на 60% больше оценок, чем со средними названиями, и на 90% больше, чем с длинными.
Знаете ли вы примеры, когда именно название повлияло на успех проекта?
Гавриил Гордеев
Продюсер по оригинальному контенту Okko
Название никогда не влияет на успех, но оно всегда помогает. В этом случае могу назвать «Чикатило». Это провокационное название, которое, возможно, привлекает негативной реакцией. Тебе хочется разобраться, про что там пытались снять. Добравшись через это название до сериала, зритель узнает, что это художественное произведение.
Евгений Никишов
Продюсер, режиссер
Из проектов, к которым я имею отношение, это «Полицейский с Рублевки». Это было очень точное название, из которого сразу было понятно, о чем сериал. Думаю, что на первом этапе оно помогло привлечь зрителей.
А как могли бы называться «Эпидемия» и «Самый лучший день»?
Мы выяснили у продюсеров и сценаристов рабочие варианты наименований их проектов. А еще показали синопсисы этих фильмов и сериалов нашей нейросети YaLM (она также отвечает за часть быстрых ответов в Поиске и реплики голосовой помощницы Алисы) и попросили придумать для них альтернативные названия. Вот что из этого получилось.
Сериалы
|Рабочие названия
|Названия нейросети
|«Пингвины моей мамы»
|«Быть комиком»
|«Большие и малые родители»
|«Иванько»
|«Дуры»
|«Иванько. История одной любви»
|«Мир! Дружба! Жвачка»
|«Итс май лайф», «Братство крыши», «История Саньки Рябинина, который не хотел взрослеть, да жизнь заставила»
|«Дневник детства: Санька»
|«Эпидемия»
|«Мор»
|«Остров невезения»
|«Трудные подростки»
|«Аутсайдеры», «Низшая лига», «Проектируемый проезд, 90210»
|«В спорте как в любви»
|«Нулевой пациент»
|«Элиста»
|«Экзотическая болезнь»
|«Просто представь, что мы знаем»
|«Кликбейт»
|«Битва за хайп»
|«Два холма»
|«Матриархат», «Тихие воды» и «Мир дикого будущего»
|«Три дня без женщины»
|«Почка»
|«Отдай мне мою почку!»
|«Новый русский стресс»
|«Содержанки»
|«Дикий, дикий люкс»
|«Код красоты»
|«Бригада»
|«Однажды в России»
|«Братишки»
|«Последний министр»
|«Министерство»
|«Не бойся перемен»
|«Вне себя»
|«Крейзи», «Глитч», «Настоящий псих»
|«А я и не знал...»
Фильмы
|Рабочие названия
|Названия нейросети
|«Серебряные коньки»
|«Холодное пламя»
|«Снег из песков»
|«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
|«Бетонка», «Чеснок», «Мотылек в поиске огня», «Несколько слов о Витьке», «Понторез», «Бумеранг»
|«Витька Чеснок в изгнании»
|«Последний богатырь»
|«Меч-кладенец»
|«Белый маг»
|«Неадекватные люди»
|«Ревность и пререкания»
|«Стерилизатор любви»
|«Самый лучший день»
|«Старый друг лучше»
|«По зову сердца»
Названия каких российских проектов вам нравятся?
Юрий Быков
Режиссер
Из российских мне очень нравится «Дневник его жены», для меня оно хрестоматийное. Из сериалов — «Оттепель».
Гавриил Гордеев
Продюсер по оригинальному контенту Okko
Из последнего понравился «Непослушник». В сериалах мне показалось офигенным «Мир! Дружба! Жвачка!». И привлекающее внимание «Исправление и наказание».
Михаил Китаев
Продюсер, руководитель Плюс Студии
Евгений Никишов
Продюсер, режиссер
«Нелюбовь», «Вампиры средней полосы», «Звоните ДиКаприо!», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Я худею».
Ирина Сосновая
Шоураннер, продюсер, генеральный продюсер, Start
Я люблю концептуальные названия. Из российских мой фаворит — «Звоните ДиКаприо!».
Олег Трофим
Режиссер
Мне лично нравятся сложносочиненные названия, когда в них заложены поэтический образ или намек на сюжет. Например, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Но продюсеры такое не любят, говорят, что зрителям сложно читать и фиксировать сложносочиненные названия, и те не влезают в короткую строчку под юзерпиком картины. Но, к примеру, название «Дурак» фильма Юрия Быкова, мне кажется, потрясающее. Это слово — ключ к восприятию дискурса, в который вводит нас автор. Если бы это была «История про дурака, который решил спасти мир», наверняка ощущение зрителем фильма было бы совсем иным.
Данные и инфографика: Кинопоиск
Интервью: Лиза Кузнецова
Иллюстратор: Анастасия Пожидаева