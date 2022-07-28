Любить, быть и думать. Кинопоиск исследовал популярные слова в названиях российских фильмов и сериалов с 1990-х годов

Фильмы с самым длинным названием

Это цикл исторических телефильмов, снятых автором «Гардемаринов» Светланой Дружининой. Другие части — тоже рекордсмены: «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора» и «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!» и так далее.

Мюзикл с «Квартетом И» по мотивам пьесы классика французского театра Эжена Лабиша «Милейший Селимар». В ней, чтобы спастись от банкротства, Селимар женится на глуповатой дальней родственнице.

Последний фильм Леонида Гайдая, в котором агенты КГБ и ЦРУ (Дмитрий Харатьян и Келли МакГрилл) следят за порядком, чтобы главы США и СССР провели переговоры.

Комедия 2005 года, вдохновленная чеховским рассказом. Здесь действие перенесено в современность, а главный герой Аркадий Беликов (Александр Семчев) — оперный певец, переехавший из столицы в провинцию учить детей пению.

Комедия про Санкт-Петербург 1990-х. Из-за наркоторговца Капитана актриса, диджей, бизнесмен и владелица клуба связываются с криминальным миром.

Фильмы с самым коротким названием — в один символ

Драма с Артуром Смольяниновым и Оксаной Акиньшиной, в которой главный герой, чтобы откосить от армии, оказывается в районной психбольнице.

Парадоксальный и все еще скандально смотрящийся фильм Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина.

Триллер про группу школьников, которые оказываются на территории безлюдного пионерского лагеря. Вскоре некоторые дети начинают бесследно исчезать.

Сериалы с самым длинным названием

Предстоящий комедийный сериал онлайн-кинотеатра Okko по сценарию Александра Цыпкина уже в топе по количеству слов в названии. В нем Елена Лядова снялась в роли адвоката, которая ищет непродолжительные отношения. Ее отбор проходят технократ-педант (Антон Филиппенко) и бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко).

Семейный телеситком о 38-летней матери-одиночке (Наталия Медведева), у которой трое детей, два бывших мужа, сварливая свекровь и сосед-воздыхатель.

Сериал снят по романам Дарьи Донцовой. Лариса Удовиченко играет миллионершу, которая помогает знакомым, замешанным в криминальных историях.

Продолжение сериала о четырех подругах, ищущих любовь в большом городе.

Комедия про карьеристку Машу, которая летит в Париж на сделку с крупным клиентом, но его уводят у нее из-под носа. Расстроенная Маша во время прогулки по городу покупает странные часы. Оказывается, они принадлежат французскому Деду Морозу, который в обмен на них готов исполнить любое желание.