Лучшие зарубежные фильмы — 2024: выбор Кинопоиска

Инди-режиссер Шон Бэйкер снял современную сказку о Золушке на Брайтон-Бич. Богатенький Ваня (Марк Эйдельштейн) кутит в Нью-Йорке и назло родителям женится на стриптизерше Аноре (Майки Мэдисон). Рассерженная семья посылает за молодоженами армяно-русскую команду фиксеров (Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Юра Борисов), чтобы те аннулировали брак.

«Анора» — это и неоновый ромком, и до хохота смешная физическая комедия, и отрезвляющий похмельный трип. Прекрасная Майки Мэдисон, тонкая игра Юры Борисова, от которого не оторвать глаз, душевнейший Карен Карагулян — актер-талисман Бэйкера. В этой сказке нет хеппи-энда, вместо него — невероятный источник надежды и человеческой теплоты.

«Анора» победила в Каннах. Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус», Марк Эйдельштейн сыграет в продолжении сериала «Мистер и миссис Смит». Впереди (скрестим пальцы) следующие номинации и зарубежные проекты. Пожалуйста, пусть все фильмы будут такими, как «Анора».

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