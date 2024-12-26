Лучшие зарубежные фильмы — 2024: выбор Кинопоиска

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В 2024-м мы становились лучшей версией себя. Возмущались и восхищались сиквелом «Джокера». Медитативно прибирались в туалетных комнатах и зависали в уютных финских барах. Пускали слезу после просмотра «Дикого робота» и играли в теннис. Редакция Кинопоиска и постоянные авторы выбрали 20 главных фильмов уходящего 2024 года.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны.
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Елизавета Кузнецова
редактор российского направления медиа Кинопоиска
Инди-режиссер Шон Бэйкер снял современную сказку о Золушке на Брайтон-Бич. Богатенький Ваня (Марк Эйдельштейн) кутит в Нью-Йорке и назло родителям женится на стриптизерше Аноре (Майки Мэдисон). Рассерженная семья посылает за молодоженами армяно-русскую команду фиксеров (Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Юра Борисов), чтобы те аннулировали брак.
«Анора» — это и неоновый ромком, и до хохота смешная физическая комедия, и отрезвляющий похмельный трип. Прекрасная Майки Мэдисон, тонкая игра Юры Борисова, от которого не оторвать глаз, душевнейший Карен Карагулян — актер-талисман Бэйкера. В этой сказке нет хеппи-энда, вместо него — невероятный источник надежды и человеческой теплоты.
«Анора» победила в Каннах. Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус», Марк Эйдельштейн сыграет в продолжении сериала «Мистер и миссис Смит». Впереди (скрестим пальцы) следующие номинации и зарубежные проекты. Пожалуйста, пусть все фильмы будут такими, как «Анора».
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Татьяна Симакова
управляющий редактор медиа Кинопоиска
Заслуженная военная документалистка (Кирстен Данст) в компании начинающей коллеги (Кейли Спейни) и двух репортеров (Вагнер Моура и Стивен Маккинли Хендерсон) едут через всю Северную Америку, раздираемую гражданской войной, чтобы запечатлеть падение режима диктатора-самодура. Идеальное постапокалиптическое роуд-муви — захватывающее, полное опасностей, снятое нарочито красиво, даже чересчур. Алекс Гарленд размышляет на злободневную тему: кому нужны высокие стандарты журналистики, когда мир катится к чертям?
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Ольга Белик
руководительница российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «КиноКотик»
«Вы хотите стать лучшей версией себя?» — эта фраза уже стала мемом, как и пузырек с ядовито-зеленым активатором, как и сама «Субстанция». Неожиданный хит российского и зарубежного проката, видный кандидат на «Золотой глобус» и, вероятно, на «Оскар», лидер сарафанного радио — как все это могло случиться с боди-хоррором? Ответ прост: это не совсем боди-хоррор. Под слоем фирменного кроненберговского жанра режиссер Корали Фаржа изящно замаскировала философскую и христианскую притчу из нескольких вечных тем. Это история про одержимость молодостью, объективацию, страх смерти, семь смертных грехов, конфликт между «быть» и «казаться» — дома, на работе, в соцсетях. И про черта в ступе. Этот фильм можно препарировать слой за слоем, словно луковицу, находя все новые грани и отсылки к другим культовым фильмам. И конечно же, зритель попадает в ловко расставленные ловушки — только ленивый не воскликнул: «Как же хорошо выглядит Деми Мур в свои 62 года»; и тут же вспомнил, что фильм, собственно, об этом.
Деми Мур здесь действительно выглядит хорошо — как актриса, мастер перевоплощения из глэм-дивы в Бабу-ягу (речь даже не о пластическом гриме, а о космической энергии). Их дуэт с Маргарет Куолли блестящий — и актерски, и от жира с вазелином. Это лучшее, что было на тему любви-ненависти, внешнего-внутреннего в этом году.
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Всеволод Коршунов
киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в МШК, автор Telegram-канала «Кабинет доктора К.»
Французский режиссер Робер Брессон сетовал на то, что кинематографисты недооценивают звук. Если объектив запирает реальность в клетке кадра, то звук раздвигает эти рамки, впускает в предкамерное пространство то, что изображению передать не под силу. Британский режиссер Джонатан Глейзер отвечает Брессону фильмом-экспериментом. Изображение здесь про одно, а звук — про другое. Но это не только аудиовизуальный контрапункт.
Действие фильма разворачивается у стен Освенцима, в доме его коменданта Рудольфа Хёсса. Это история фрау Хёсс, которую очень точно и тонко сыграла блистательная Сандра Хюллер. Она не хочет видеть того, что ее окружает, но не слышать она не может. Райский сад и высокий забор не спасают от выстрелов и криков, разъедающих, как кислота, тщательно выстроенную идиллию и скрупулезно задраенную душу.
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Один из самых эпатажных фильмов 2024 года. «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун («Оскар» за лучшую женскую роль!) с первого кадра вводят зрителя в особое состояние измененного сознания. За два с лишним часа хронометража нам предстоит увидеть экспресс-путешествие женщины к самой себе — от морального младенчества до психологической зрелости (центральной идее фильма только на руку, что новорожденному разуму сразу достается взрослое тело). В итоге получается практически история главной киногероини 2023 года — Барби. Но в оптике Лантимоса она приобретает резкость, бескомпромиссность и саундтрек в виде бесконечного звука лопнувшей струны. Что и делает просмотр оглушающим (буквально и фигурально) киновпечатлением.
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Лука Гуаданьино на пике своей формы. Фильм о маниакальных перфекционистах, которые настолько сильно боятся провала, что изматывают себя до последней капли пота и не обращают внимания на чувства других. Теннисные ракетки и спортивные переживания здесь фикция, настоящий матч-пойнт поджидает в обычной жизни.
Сценарий Джастина Куритцкеса обрамляет историю фреймом одного теннисного матча, выбивает землю из-под ног вместе с безумными выходками всей операторской группы. Смотреть и бессовестно кричать от режиссерской наглости и гомерической игры с жанрами. В комплекте — великий крысиный дуэт Джоша О’Коннора и Майка Фейста, неповторимая Зендея и главный саундтрек года.
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Премьера «Идеальных дней» Вима Вендерса, которые были задуманы как реклама нового дизайна городских туалетов в Токио, но затем переросли в полнометражный игровой фильм, состоялась в Каннах-2023. В Америке и России фильм вышел в начале 2024-го. Такая потерянность в годах рифмуется с тем, как ощущается время в самом фильме — его как будто нет. Каждый день ни свет ни заря уборщик Хираяма (Кодзи Якусё, получивший актерский приз в Каннах) просыпается, собирает свои щетки и ведерки и едет на старом фургончике драить дизайнерские туалеты. Зрителю до конца так и не становится понятно, что привело героя на эту должность: форма самобичевания или, наоборот, поиск дзена — абсолютного созерцательного принятия жизни.
Его работа, аскетичный быт и досуг (слушает аудиокассеты, фотографирует на пленочную камеру, изредка напивается в баре) могли бы вызвать усмешку: эх, широко жил партизан Боснюк. Но тут уже без шуток — у Вендерса получился фильм-икебана. Это увлекательная история о тихих радостях, которая будто олицетворяет все понятия японской культуры, знакомые нам в пересказах Пелевина и суши-ресторанов, — от ваби-саби до онигири. «Идеальные дни» остаются таким же душеспасительным вневременным кино что в 2023-м, что в 2024-м, что в 2025-м.
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Полина Самсонова
редактор новостей и соцсетей Кинопоиска, автор Telegram-канала «что такое контрапункт?»
Один из главных фильмов в этом году хотя бы потому, что ему удалось стать событием и привлечь внимание зрителей как минимум три раза: во время загадочной и жуткой промокампании (раз), мемным потенциалом образа Николаса Кейджа (два), возмутительным сюжетным поворотом (три). Меня, как и многих, «Собиратель душ» оставил в смешанных чувствах. С одной стороны, искренне восхищаюсь образами, которые заметит только внимательный зритель, и тонкостью некоторых сюжетных линий, прослеживаемых не в диалогах, а на уровне видеоряда. С другой — в некоторые моменты у меня возникало ощущение, что куски сценария были дописаны в спешке, чтобы соединить несовпадающие кусочки пазла. Но этим фильм и хорош — он вызывает такие противоречивые мнения, что его хочется пересматривать, обсуждать с друзьями и разбирать на цитаты. Ку-ку!
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Алик Кемалов
руководитель социальных сетей Кинопоиска
Эпичное продолжение первого фильма и одно из ярчайших кинособытий года. Глаз не успевает наслаждаться масштабом и красотой, поэтому фильм точно достоин повторного сеанса. А еще до этой картины я не видел потенциала в Тимоти Шаламе и считал его просто смазливым актером. Во второй «Дюне» мальчик повзрослел: в моменты, когда он отдает приказы огромной армии, ему веришь и сопереживаешь. Прекрасная работа.
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Странное, тревожное, обманывающее все ожидания кино: если первый «Джокер» радикально обновил супергеройский жанр, выведя на первый план выскочку-одиночку, который всегда будет против, то второй отказывается от всякого геройства и уходит в самое сердце тьмы. Новый «Джокер» внезапно едва ли не мюзикл (с несвойственным жанру надрывом и изломом) и одновременно безжалостное высказывание о поражении. Герой Хоакина Феникса (как и сам фильм) добровольно отказывается от своей маски, мифа, возложенных на него ожиданий в пользу гибели всерьез; по-триеровски мрачный финал не оставляет надежд на продолжение или спасение. Фильм (как и герой) был обруган и растоптан, но есть и те, кого он поразил в самое сердце, а невероятная игра Леди Гага доказывает, что (как минимум в этом случае) поражение от победы не так-то просто отличить.
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Кто мог подумать, что в 2024 году еще можно кого-то удивить историей о роботе? Механическая помощница Роз попадает на удаленные от цивилизации земли и в результате череды случайностей становится мамой для гусенка Брайтбилла, а также находит верного товарища — лиса Финка. Роз знает, что с наступлением зимы ей придется попрощаться с гусенком и вернуться на фабрику, но с каждым днем она все сильнее меняет свою программу и все крепче привязывается к животному миру. Режиссер Крис Сандерс, подаривший нам «Как приручить дракона» и «Лило и Стича», создал нежный и чуткий мультфильм, секрет которого прост: каждый может найти что-то свое в картине. Это история, которая рассказывает одновременно о материнстве, дружбе, взрослении, вере в добро в злом мире и о том, как учиться искать собственный путь, если чувствуешь, что не вписываешься и теряешь ориентиры.
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Сиквел собственного хита 36-летней давности очень-очень-очень редко бывает хорошей идеей. Но здесь вместо усталого упражнения в стиле Тим Бёртон демонстрирует, что по-прежнему полон энергии и фантазии. Дисфункциональное семейство Дитц лишилось (проклятые акулы!) неуклюжего патриарха, зато приросло свежей кровью в лице Уэнсдэй-Ортеги; для загробного же мира несколько десятилетий и вовсе не в счет. Песни, пляски, похороны, плюс безупречно готическая Моника Беллуччи, изысканно мерзкий Джастин Теру и всегда уместный Уиллем Дефо. Да, это фан-сервис, но фан-сервис, сделанный с любовью до гроба.
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Кристина Ятковская
редактор книжной рубрики Кинопоиска, художница, автор Telegram-канала «небольшой ятковски»
«Головоломка 2» тронула меня до глубины души, я проплакала половину мультфильма. В ней чувствуется какая-то подлинная психотерапевтическая база — для взрослых, полных тревог, с этой самоубийственной установкой «я недостаточно хорош». Я люблю первую часть, но вторая просто нокаутировала меня своей мудростью и сочувствием. Этот просмотр оказался каким-то даже целительным. Отдельное спасибо скучающей по-французски Адель Экзаркопулос и незабываемому появлению Ностальгии — однозначно любимая эмоция.
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Ксения Реутова
журналистка, кинокритик
Самый необычный хоррор года, история о двух подростках из американской провинции, одержимых телесериалом под названием The Pink Opaque (примерный вариант перевода — «Розовая муть»). Буквально каждый кадр этого залитого неоновым светом фильма внушает чувства беспокойства, неуютности и тревоги, объяснить которые рационально никак не получается. Так виртуозно в похожие игры с публикой раньше мог играть разве что Дэвид Линч, еще один поклонник странных сериалов. Главная задача Джейн Шёнбрун, небинарной персоны, — дать представление о гендерной дисфории с помощью кинематографических средств, без разъяснений и терминов. Но фильм прекрасно работает и на других уровнях; он об одиночестве, взрослении, непонятости и о жизни настолько бесцветной и беспросветной, что сбежать от нее можно лишь в экран телевизора.
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Играет грустная финская песня про Ансу и Холаппу. Она — сотрудница супермаркета, уволенная за то, что взяла просроченный сэндвич, он — сварщик, уволенный за пьянство. Однажды они встретятся в караоке-баре, но бумажка с номером телефона потеряется. Он будет пить, а она не любит пьяниц, а потом его и вовсе собьет поезд. Но разве это проблема для героев Каурисмяки, когда история про то, что даже в самые темные времена есть место свету и любви?
«Опавшие листья» стали для меня настоящим подарком в этом году — таким, который и шесть лет прождать не жалко. И хочется обратиться к Аки диалогом из его собственного фильма:
— Встретимся снова?
— А вам хочется?
— Очень!
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Выдающаяся high-concept-комедия, фантазия по мотивам старого мема, в которой норвежец Кристоффер Боргли высмеивает жажду быстрой славы, культуру отмены и эпоху быстро гаснущих интернет-селебрити. Карикатурный зануда Пол Мэттьюс вдруг ни с того ни с сего становится непрошеным гостем чужих сновидений. И теперь он знаменит! Но капризная слава совсем скоро от него отворачивается. «Герой наших снов» смешивает отсылки к культовым ужастикам, сюр в духе Чарли Кауфмана, кринж-юмор Нэйтана Филдера, а в центре этого палимпсеста — гениальный Николас Кейдж, благодаря игре которого лузер Мэттьюс превращается в трагическую фигуру. Один из лучших релизов А24 за последние годы.
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Аня Афиногенова
менеджер проектов редакции Кинопоиска
Одно из главных киновпечатлений за последние несколько лет. Никогда такого не видела раньше и смутно понимаю, как такое вообще можно придумать. Причудливая, но гармоничная смесь криминальной драмы, латиноамериканской теленовеллы и абсурдного мюзикла. При этом «Эмилия Перес» умудряется оставаться очень зрительским фильмом! Невероятные перформансы Зои Салданы и Карлы Гаскон, которые я кусками продолжаю пересматривать и переслушивать. Удивительнейший фильм, желаю ему всех побед на «Оскарах».
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Василий Степанов
главный редактор журнала «Сеанс»
Если при просмотре «Ребел-Ридж» вам вспоминается не только «Рэмбо», но и фильмы о раздражающих велосипедах, вы на правильном пути. Помните, как, например, приходит конец велику в финале «Суперзвезды» Дюмона? Это прямо конец света. Крыша едет не спеша, но падает громко. Так же, как и в триллере Солнье, который больше играет не мускулами, а желваками. Не грозите незнакомому велосипедисту, не выясняйте отношения на трассе. Даже если сила вроде бы на вашей стороне. Вспомните, с чего закрутился древнегреческий «Эдип» — тоже со случая на дороге. Один достойный джентльмен переехал ногу другому достойному джентльмену, а дальше пошло-поехало. Злой рок доделал дело, в Фивах — мор, все расстроены.
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Александр Омолоев
старший редактор новостной службы Кинопоиска
Предыстория грозной военачальницы вышла спустя почти 10 лет после «Дороги ярости», поэтому предсказуемо и, наверное, заслуженно вызвала куда более слабый отклик. Но от этого «Фуриоса» не перестала быть самым броским, энергичным, изобретательным боевиком 2024 года. Да, Джордж Миллер не слишком ловко балансирует между постапокалиптическим вестерном, в котором орда байкеров-психопатов с вождем по имени Дементус бьется с молодыми альбиносами Несмертного Джо, и горькой притчей о том, как австралийская пустыня потихоньку забирает у Фуриосы все, включая ее саму. Но как только машины и мотоциклы набирают скорость, начинают скрежетать металлом и изрыгать пламя, забываешь обо всех проблемах — как миллеровских, так и собственных. На другой такой фильм 79-летнему австралийцу после провала «Фуриосы», по всей видимости, денег уже не дадут, и зря. Так снимать все-таки не умеет больше никто.
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Павел Мальцев
руководитель новостной службы соцсетей Кинопоиска, автор Telegram-канала «Незвездный мальчик»
Лучшая часть трилогии Тая Уэста и Миа Гот. Если «Х» — средний слэшер, проседающий под тяжестью шаблонов жанра, а «Пэрл» — чересчур пижонский техниколоровский жест, то «Максин ХХХ» — наиболее осмысленное зрелище, где всё на своем месте. Классическая прожарка Голливуда — кровавая, сексуальная и очень смешная. С калейдоскопом отсылок, энергией любимого эксплуатационного кино и прочими постмодернистскими штучками на радость прожженным киноманам.
«Хардкор» Пола Шредера, «Подставное тело» Брайана Де Пальмы, джалло Дарио Ардженто, Бастер Китон, дом Нормана Бейтса, «Огни святого Эльма», все «Хеллоуины» и «Техасские резни бензопилой» мира — большое синефильское спасибо Таю Уэсту за то, что собрал все это великолепие в один завораживающий пастиш. Как верно подмечено в самом фильме, эталонное B-movie with A-ideas.
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Иллюстратор: Александр Черепанов