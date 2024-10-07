«Дикий робот»: один из главных претендентов на «Оскар-2025»

В зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел анимационный фильм «Дикий робот». Новая работа DreamWorks Animation и режиссера Криса Сандерса («Как приручить дракона») неплохо показала себя в прокате, полюбилась зрителям и критикам, которые всерьез прогнозируют мультфильму оскаровскую номинацию. Рассказываем, на что похож «Дикий робот» и почему его не стоит пропускать.

О чем это

Робота Роззум-7134 (сокращенно — Роз), разработку компании Universal Dynamics, во время шторма выносит на остров, на котором нет ни одного человека. Цель машины — найти клиента и сделать его довольным, но найти пользователя среди животных оказывается непросто. Тогда Роз быстро учит универсальный язык, на котором разговаривают бобры, медведи, опоссумы и прочие звери, а вскоре находит гусенка-сироту.

Робот решает заменить ему маму, то есть принимается кормить и лелеять ребенка, а также учит его плавать и летать, чтобы осенью тот смог отправиться в зимнюю миграцию со своим видом. Роль второго родителя берет на себя хитрый лис Финк, который сперва планировал гусенка съесть, но постепенно проникся к нему теплыми чувствами.

Кто это сделал

Это экранизация одноименного романа Питера Брауна, известного по ряду детских книг с картинками и по серии про Дикого робота (в нее сейчас входит три части). Режиссером и сценаристом выступил Крис Сандерс, который трижды номинировался на «Оскар» — за «Лили и Стича», «Как приручить дракона» и «Семейку Крудс».

«Дикий робот» стал последним проектом DreamWorks Animation, который полностью создан в кампусе студии в Глендейле. Следующие анимационные фильмы и сериалы DreamWorks будут в значительной степени полагаться на подрядчиков из сторонних студий.

Как это выглядит

Главный недостаток «Дикого робота» — его предсказуемость. Тот, кто видел в своей жизни хотя бы несколько американских мейнстримных мультфильмов, без труда угадает, куда будет поворачивать история и чем все закончится. Сюжетно «Дикий робот» способен разочаровать, но это компенсируют трогательные герои и солидный актерский состав на озвучке.

Разумеется, больше всего запоминаются Лупита Нионго, которой удается изобразить механистический голос, становящийся все более живым по ходу действия, и Педро Паскаль, будто рожденный для роли хитрого лиса. Но и герои второго плана получились забавными и трогательными — от вечно недовольного бобра (Мэтт Берри) до грозного сокола, тренера по полетам (Винг Реймз).

Некоторую банальность сюжета сглаживают даже не столько персонажи, сколько действительно неординарный визуальный стиль. «Дикий робот» продолжает последние эксперименты DreamWorks: трехмерные персонажи часто двигаются на фоне слегка размытых 2D-фонов, раскрашенных вручную (подобное можно было увидеть в сиквеле «Кота в сапогах» и «Плохих парнях»). А еще Сандерс и команда ориентировались на классические диснеевские мультфильмы вроде «Бэмби» и работы Хаяо Миядзаки, и эти референсы выглядят свежо и идут «Дикому роботу» на пользу. Многие кадры хочется остановить и подробно рассмотреть, они лишены привычного мейнстримного лоска и больше напоминаю концепт-арты и даже самостоятельные картины, как если бы «Стального гиганта» добавили на картины Клода Моне.

Что пишут критики и как фильм оценивают зрители

На Rotten Tomatoes у «Дикого робота» 98% положительных рецензий.

Variety хвалит новый визуальный подход к компьютерной анимации. IndieWire считает, что у Сандерса получилось эмоциональное и ободряющее зрелище для детей. А The Hollywood Reporter особо отмечает запоминающихся персонажей и актеров озвучки. Многие издания сходятся в том, что у «Дикого робота» есть неплохие шансы на грядущем «Оскаре»: у режиссера уже есть три номинации за предыдущие работы, а прокатчик Universal всерьез настроен на участие в наградном сезоне.

Отрицательных рецензий на мультфильм практически нет. Wall Street Journal ругает мультфильм за слишком механистический гуманистический посыл, а несколько других изданий среди недостатков «Дикого робота» отмечают схематичного злодея и манипулятивный сценарий, призванный выдавить из зрителя слезу.

Зрители оценили мультфильм высоко — средний балл IMDb и Кинопоиске составляет 8.4. На обоих ресурсах сейчас «Дикий робот» выходит в топ-250 тайтлов. Кассовые сборы тоже говорят об успехе: по всему миру анимационный фильм собрал 197 млн долларов при бюджете в 78 миллионов, при этом прокат все еще продолжается, и DreamWorks рассчитывает на конечный результат в 300–350 млн долларов.

Вердикт

«Дикий робот» может всерьез претендовать на «Оскар» в грядущей гонке. Предсказуемый и понятный гуманистический сюжет здесь сочетается с более экспериментальной (разумеется, для мейнстримного сегмента) анимационной формой. Критики и зрители оценили новую работу DreamWorks, а значит, нас ждет новая франшиза (сиквел уже находится в работе). Станет ли этот мультфильм будущей классикой, пока сказать трудно, но у робота Роз есть все шансы стать для нового поколения зрителей таким же культовым образом, какими в свое время стали ВАЛЛ-И или Стальной гигант.

Автор: Марат Шабаев