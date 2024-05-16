10 главных ролей Ани Тейлор-Джой: от «Ведьмы» Эггерса до «Фуриосы» Миллера

Аня Тейлор-Джой — одна из самых талантливых и многообещающих актрис своего поколения. Сложно представить, что ее карьера по-настоящему началась всего девять лет назад, в 2015 году: за это время она успела сыграть у Роберта Эггерса и Эдгара Райта, побыть звездой самого просматриваемого мини-сериала в истории Netflix, стать участницей «Людей Икс» и побороздить пустоши «Безумного Макса». Впереди — больше.
Аня Тейлор-Джой родилась в 1996 году в Майами, но никто из ее родителей американцем не является. Мать родилась в Замбии в семье британца и испанки. Отец — аргентинец тоже британского происхождения. Раннее детство Аня как раз провела в Аргентине, в Буэнос-Айресе, и только в шесть лет переехала в Лондон. Там испаноязычная девочка первое время даже отказывалась учить английский: верила, что так получится убедить родителей вернуться назад в Южную Америку.
В школе будущей актрисе приходилось тяжело из-за необычной внешности — Аня до сих пор вспоминает, как однажды одноклассники отметили ее в соцсетях под фотографией рыбы с широко посаженными глазами. Впрочем, девочка не дала буллингу победить себя: упорно занималась балетом до 15 лет, а в 17 ее заметила Сара Дукас, основательница модельного агентства Storm Management.
Дукас приметила Тейлор-Джой, когда та выгуливала собаку, и долго преследовала ее на автомобиле. Когда девушка попыталась убежать, думая, что у нее завелся сталкер, Дукас выкрикнула из окна: «Остановись, ты не пожалеешь!» Вопреки всем правилам безопасности, Аня остановилась — и не пожалела. Но зареклась больше так никогда не делать.
Вскоре она начала карьеру в кино, однако без неудач не обошлось. В кастинге на роль юной Малефисенты ее обогнала будущая звезда Fallout Элла Пернелл, а эпизодическую роль в «Академии вампиров» вырезали. Правда, учитывая провал фильма, вряд ли Аня об этом жалеет. Зато могла бы быть в одной картине с Данилой Козловским.
1630 год, Новая Англия. Семью главной героини, девушки Томасин, изгоняют из пуританской общины. Они селятся на краю леса, где у родителей рождается еще один ребенок, который вскоре таинственно исчезает. А вокруг дома начинают происходить странные вещи: судя по всему, рядом в лесу живет кто-то недружелюбный.
С этого фильма стартовали сразу две яркие карьеры: актрисы Ани Тейлор-Джой и режиссера Роберта Эггерса. В своем дебюте он уже показал, как мастерски умеет фиксировать дух мрачной сказки, передавать ощущение эпохи, когда на картах еще оставались белые пятна, а в темных уголках мира водились ведьмы и демоны, ведь их пока не успело уничтожить прагматичное научное сознание. При этом, как и многие старые сказки, с помощью мифологических образов «Ведьма» рассказывает очень понятную историю о сексуальном пробуждении девочки-подростка и ее сепарации от консервативной религиозной семьи.
Аня Тейлор-Джой — идеальный проводник в этот сюжет. В 18-летней на тот момент актрисе есть и невинность, и детская уязвимость, и даже животная хищность. Поэтому так хорошо работает финальная сцена, где окровавленная героиня — вроде бы абсолютно та же, но уже совершенно другая — безумным взглядом смотрит прямо в душу зрителю.
Ли Уэзерс (Кейт Мара) приезжает в лабораторию, где группа ученых занимается биоинженерией. Героине показывают опытный образец искусственно выведенного человека — Морган (Аня Тейлор-Джой), которая «родилась» всего пять лет назад, но уже выглядит как молодая девушка. Недавно она напала на человека, теперь к ней приставили психолога. Впрочем, это не помогает: Морган вновь выходит из-под контроля и начинает уничтожать ученых.
«Морган» Люка Скотта (сына Ридли Скотта) — не самый примечательный триллер: эдакий «Из машины», где глубокие рассуждения о границе человечности заменили на экшен-сцены и дешевые сюжетные повороты. Но он любопытен в контексте карьеры Тейлор-Джой тем, что сразу повернул ее образ на 180 градусов. В дебютной для себя «Ведьме» она играла жертву ужаса, в «Моргане» она, напротив, источник страха. Тейлор-Джой с ее немного инопланетной внешностью и обманчивой хрупкостью и правда убедительна в роли слэшерного злодея — жаль, что позже к злодейским образам актриса особенно не возвращалась.
Трех девушек, включая главную героиню Кейси (Аня Тейлор-Джой), похищает мужчина по имени Кевин (Джеймс Макэвой). Он запирает пленниц в подвале, куда иногда приходит и общается с ними, но всегда разными голосами и в совершенно непохожих образах. Оказывается, внутри Кевина живут 23 разные личности. И большинство из них хотят пробудить некую таинственную 24-ю личность, Зверя. Для этого им и нужны жертвы — ими как раз и станут пойманные девушки.
Конечно, «Сплит» — в первую очередь бенефис Джеймса Макэвоя, эксцентрично играющего человека со множественным расстройством личности. Может показаться, что роль Тейлор-Джой тут схематична: она классическая «королева крика», милая жертва, глазами которой зритель следит за разворачивающимся ужасом. Но все оказывается чуть сложнее. Кейси — травмированная, сложная девушка, в нужные моменты способная на хитрость и изобретательность. Ее отношения с Кевином становятся идейным центром фильма. Они оба пострадавшие люди, между которыми намного больше сходств, чем различий.
В богатом американском пригороде встречаются две подруги детства: Аманда (Оливия Кук) и Лили (Аня Тейлор-Джой). У первой проблемы с учебой и социализацией: девушка страдает редким психическим расстройством, из-за которого совершенно не чувствует эмоций. Вторая, напротив, очень чувствительна и отлично учится, но у нее проблемы дома: жестокий отчим планирует отправить в интернат. Аманда предлагает подруге необычное решение проблемы — убить отчима с помощью неловкого драгдилера Тима (одна из последних ролей Антона Ельчина).
«Чистокровные» помогли Тейлор-Джой избавиться от, казалось бы, неминуемого ярлыка той самой «королевы крика»: до этого все ее большие заметные работы были хоррорами. Оказалось, что в антураже цветастой американской субурбии она чувствует себя так же уверенно, как в мрачных лесах, заброшенных подвалах и жутких лабораториях. А смешить умеет не хуже, чем пугать: на двоих с Оливией Кук она разыгрывает холодную deadpan-комедию, где юмор часто неочевиден, но оттого лишь смешнее. При этом, как и большинство персонажей Тейлор-Джой, Лили не та, кем кажется на первый взгляд. Весь фильм мы думаем, что опасности стоит ждать, скорее, от ее подруги. Но персонажи в исполнении Ани любят удивлять.
После смерти матери девятилетняя Бет Хармон остается сиротой и оказывается в приюте. Там, как и принято в американских приютах 1950-х, детей учат жесткой дисциплине, а еще кормят транквилизаторами — чтобы были спокойнее. Хармон становится зависимой от препаратов. Но также в приюте она находит страсть всей жизни: уборщик Шайбель учит ее играть в шахматы. В конце концов Бет удочеряют, и она начинает свой путь к мировому чемпионству.
Бет Хармон — пока что самая сложная героиня Тейлор-Джой. Не только потому, что актрисе нужно было провести шахматистку сквозь года: Аня здесь одинаково потрясающе играет и юную сомневающуюся девушку, и уже зрелую амбициозную спортсменку. Но и потому, что сама героиня переполнена травмами: здесь и потеря матери, и алкоголизм, и наркотическая зависимость, и давление общественности, под взором которой моментально оказывается подающая надежды шахматистка. Такую сложную героиню легко было сыграть поверхностно, сдаться под тяжестью сценария.
Но Тейлор-Джой и сценарист Скотт Фрэнк не идут простым путем, не играют «на разрыв» и не заливают экран искусственными слезами. Бет Хармон — сильная, волевая девушка, которой невозможно не проникнуться даже в самые упадочные ее моменты, потому что за всем ее эгоцентризмом и деструктивностью мы всегда видим трудолюбие и желание найти свое счастье в болезненном мире. Абсолютно заслуженный «Золотой глобус» — пока что самая большая награда в карьере актрисы (но очевидно, что только пока что).
Юная дочь богатого помещика Эмма Вудхаус (Аня Тейлор-Джой) считает себя большим экспертом в человеческой психологии. Поэтому она, твердо решив, что всегда будет самостоятельной и никогда не выйдет замуж, одну за одной пристраивает своих подруг к видным женихам. Но когда Эмма пытается наладить личную жизнь своей новой подопечной Гарриет Смит, она знакомится с Джорджем Найтли, умным мужчиной, который единственный не боится спорить с самоуверенной девушкой. И кажется, влюбляется в нее.
Если даже после «Хода королевы» кто-то сомневался в актерском диапазоне Ани Тейлор-Джой, в «Эмме.» она доказывает, что у ее таланта нет никаких жанровых и культурных границ. Аня — не самый очевидный кандидат для экранизации классического романа Джейн Остин, учитывая, что английский — даже не родной для нее язык. И все же в нежных декорациях обеспеченной Англии XIX века она сидит как влитая: в ее движениях вдруг появляется аристократическая тонкость, в речи — классическое британское остроумие. Фильм Отем де Уайлд, в общем-то, теряется между крайностями. Он то хочет быть модным переосмыслением классики в клиповой эстетике, то вдруг преклоняется перед классическим текстом и идет по стопам телефильмов с BBC. И именно Тейлор-Джой скрепляет эти противоречия: в ее игре чувствуется и современная ирония, и старомодный такт.
Наивная Элли (Томасин Маккензи) переезжает из британской провинции в Лондон, чтобы учиться на дизайнера. Ей сложно дается жизнь в общежитии, поэтому она арендует ветхую комнату у милой пожилой женщины. Вдруг Элли просыпается ночью — и оказывается в гремящем стильном Лондоне 1960-х. Там она наблюдает за жизнью другой амбициозной девушки, Сэнди (Аня Тейлор-Джой), которая пытается пробиться в жестоком мире шоу-бизнеса. Вскоре Элли понимает, что это не совсем сны и Сэнди, вероятно, существовала в реальности. К тому же обеим девушкам грозит что-то опасное.
В экспрессивном хорроре Эдгара Райта Аня Тейлор-Джой поначалу играет практически нуарную роковую красотку, которая пробивает себе путь на вершину с помощью таланта и наглости. Но история о Золушке из 60-х быстро приобретает мрачный оборот: оказывается, жизнь перемалывает мечты даже самых смелых, а вчерашние принцы на белом коне оборачиваются манипуляторами и тиранами. Тейлор-Джой здесь блестяще перевоплощается из хищницы в жертву — и обратно.
IX век нашей эры. Сын скандинавского конунга Амлет (Александр Скарсгард) видит, как его отца убивает родной дядя, и кое-как спасается бегством. Он мечтает вернуться домой и отомстить, но сначала попадает к викингам, которые воспитывают его как воина-берсерка. Спустя годы Амлет узнаёт, что убийца его отца, Фьёлнир (Клас Банг), обосновался в Исландии. Чтобы попасть туда, он выдает себя за раба. На корабле герой знакомится со славянкой-колдуньей Ольгой (Аня Тейлор-Джой). Она решает помочь Амлету совершить его месть.
Роберт Эггерс и Аня Тейлор-Джой воссоединились еще для одной исторической картины — в этот раз совсем другого жанра. Вместо мрачного хоррора-слоубернера — брутальный боевик, в котором герои чаще общаются не словами, а на языке боли. Героиня Тейлор-Джой как раз единственный оплот нежности в этом жестоком мире: она показывает Амлету, что есть и другие цели в жизни, кроме мести. Но не думайте, что Оля — типичный любовный интерес героя боевика: она и сама в горящий дом войдет, и коня на скаку остановит, и заклинания нужные прочтет.
На частном острове собирается разношерстная компания людей: среди них влиятельный ресторанный критик, сдающая позиции кинозвезда и бизнесмены-мошенники. Все они прибыли в элитный ресторан знаменитого шеф-повара Джулиана Словика (Рэйф Файнс): он приготовил гостям эксклюзивный сет, в который входят как концептуальные блюда, так и, например, ритуальные самоубийства. Среди безумных поваров и испуганной элиты абсолютно чужой себя чувствует Марго Миллс (Аня Тейлор-Джой) — девушка из эскорта, которую как свою спутницу туда привез эксцентричный Тайлер (Николас Холт), главный фанат Словика.
«Меню» — остроумная социальная сатира, почти буквально экранизирующая лозунг «Ешь богатых». На фоне условных «Паразитов» или «Треугольника печали» картину Марка Майлода выделяет как раз фигура главной героини, единственного человека, который вообще никак не причастен к этому круговороту насилия и оказался там случайно. Если другие истории о богатых и бедных обычно приходят к неизбежной мысли о том, что все, в общем-то, хороши, то в «Меню» победители более очевидны. Мы болеем за Марго Миллс не потому, что она правильнее или умнее всех, а потому, что единственная абсолютно честна сама с собой: она не принимает ни правила поведения фальшивых эстетов, ни кровожадный ресентимент Словика, продавшего душу ради успеха.
И сложно представить в этой роли кого-то лучше, чем Тейлор-Джой. Она, с одной стороны, ужасно органична в образе человека, который радикально не вписывается в окружение (неудивительно, она и в жизни себя так чувствовала). С другой, в ней, как и в ее героине, всегда чувствуется обезоруживающая антипретенциозность. Несложно поверить, что она действительно бы предпочла вычурным блюдам обыкновенный сочный чизбургер.
Байкеры похищают маленькую Фуриосу из Зеленых Земель Тысячи Матерей. Мать пытается догнать преступников и вернуть дочь, но в итоге погибает. Повзрослев, Фуриоса (Аня Тейлор-Джой) все еще мечтает о мести своему обидчику, главе байкеров по прозвищу Дементус (Крис Хемсворт). В какой-то момент она попадает в Цитадель Несмертного Джо (Лейчи Халм) и становится напарницей водителя боевой фуры преторианца Джека (Том Бёрк).
В «Фуриосе» Аня Тейлор-Джой попадает в непростую ситуацию — подбирает роль за Шарлиз Терон, создавшей уже культовый образ в «Дороге ярости». На первый взгляд, выбор странный: актрисы совершенно не похожи внешне, они обычно играют очень разные типажи. И все же Джордж Миллер увидел в Тейлор-Джой ту самую суровую воительницу из Пустоши — и, разумеется, не ошибся. Актриса действительно тут раскрывается как образцовая звезда боевика: ранимость героини из начала фильма трансформируется в железную решимость Фуриосы из финала. Персонаж Тейлор-Джой произносит даже меньше реплик, чем Макс в «Дороге ярости», но заметить это сложно: вся сложная драма потерянной девушки передается взглядами, мимикой и движениями.
За девять лет Тейлор-Джой сыграла и озвучила роли более чем в 30 фильмах и сериалах. Она разноплановая актриса, одинаково успешно играющая и в хоррорах, и в адреналиновых боевиках, и в костюмных драмах, и в сложносочиненных драмах. Впереди у нее — больше интригующих проектов: например, хоррор The Gorge от автора «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» Скотта Дерриксона, а также новый фильм Ромена Гавраса («Афина», «Мир принадлежит тебе») под названием Sacrifice.
Автор: Ефим Гугнин
Фото: James Devaney / GC Images, Matt Winkelmeyer / Getty Images