10 главных ролей Ани Тейлор-Джой: от «Ведьмы» Эггерса до «Фуриосы» Миллера

Если даже после «Хода королевы» кто-то сомневался в актерском диапазоне Ани Тейлор-Джой, в «Эмме.» она доказывает, что у ее таланта нет никаких жанровых и культурных границ. Аня — не самый очевидный кандидат для экранизации классического романа Джейн Остин, учитывая, что английский — даже не родной для нее язык. И все же в нежных декорациях обеспеченной Англии XIX века она сидит как влитая: в ее движениях вдруг появляется аристократическая тонкость, в речи — классическое британское остроумие. Фильм Отем де Уайлд, в общем-то, теряется между крайностями. Он то хочет быть модным переосмыслением классики в клиповой эстетике, то вдруг преклоняется перед классическим текстом и идет по стопам телефильмов с BBC. И именно Тейлор-Джой скрепляет эти противоречия: в ее игре чувствуется и современная ирония, и старомодный такт.