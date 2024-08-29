«Ребел-Ридж»: умный экшен-триллер в духе «Рэмбо» и Крэйга Залера

На Netflix состоялся релиз экшен-триллера «Ребел-Ридж», который получил 95% на Rotten Tomatoes и точно попадет во многие жанровые топы года. Марат Шабаев остался в восторге от очередной блестящей работы Джереми Солнье, который с каждым новым фильмом становится только лучше.

Марат Шабаев Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Крохотный американский городок Шелби-Спрингс где-то в луизианской глубинке. Мускулистый немногословный мужчина Терри Ричмонд (Аарон Пьер из «Подземной железной дороги») бешено крутит педали своего велосипеда, чтобы успеть внести залог за своего брата, которого приняли за хранение наркотиков. Но до места назначения он доедет без денег — его нагло гопстопнут местные копы (Эмори Коэн из «ОА» и Дэвид Денман из «Офиса»). Невозмутимый Ричмонд попытается вернуть изъятые под надуманным предлогом доллары, но тут за подчиненных станет горой шериф (Дон Джонсон). А когда загадочный мужчина при содействии неравнодушной судейской чиновницы (Аннасофия Робб) начнет копать глубже, то узнает, что полицейский произвол буквально прописан в городском бюджете. Но кто кого должен бояться — коррумпированные жестокие копы или экс-морпех с мутным прошлым и натянутой улыбкой, — еще надо подумать.

Аарон Пьер

«Ребел-Ридж» (топоним, которые при желании можно перевести на русский как «хребет Мятежников») — триумфальное возвращение Джереми Солнье, американского независимого режиссера, который за копейки снимает бойкие тестостероновые экшен-триллеры. Он дебютировал в 2007-м комедийным слэшером «Убийственная вечеринка», но по-настоящему выстрелил в 2013-м — «Руинами прошлого», тягучим revenge-триллером про неопрятного бродягу, который мстит за смерть близких. Снятый за 400 000 краудфандинговых долларов фильм победил на «Двухнедельнике режиссеров» в Каннах и сделал инди-звездой исполнителя главной роли Мэйкона Блэра (в 2017-м его режиссерский дебют «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» покорит «Сандэнс»). После этого Солнье снял герметичный триллер «Зеленая комната» (2015), где провинциальная панк-группа во главе Антоном Ельчиным отбивается в гримерке лесного рок-клуба от оскорбленной банды неонацистов. Потом был отмороженный слоубёрнер «Придержи тьму» (2018) про мистическую Аляску, диких волков и жестокий фатум и несколько серий третьего сезона «Настоящего детектива» (2019). А дальше долгий пятилетний продакшен «Ребел-Ридж» (сначала мешала пандемия, затем из проекта ушел Джон Боейга, который должен был сыграть главного героя). И наконец-то сейчас фильм дошел до зрителя — сразу на Netflix, как и предыдущая полнометражка Солнье.

Сразу спешим порадовать старых фанатов режиссера: вынужденный простой автора не испортил, а кажется, только укрепил в мрачной жанровой твердости. Набор референсов очевиден, и это ни в коем случае не «Джон Уик». Копайте глубже — «Полуночная жара» с Сидни Пуатье (чернокожий служитель закона в провинциальном городке), «Рэмбо: Первая кровь» (ветеран войны против зарвавшихся копов) и прочая голливудская жанровая классика 1960–1980-х. Но «Ребел-Ридж», к счастью, не стилизация (никакой эстетской пленки, а кристально чистая цифра!) или, не дай бог, постмодернистское попурри, а самостоятельное кино про здесь и сейчас; скажем, это самый убедительный прогноз того, что случится, если популярный лозунг «defund the police» претворится в жизнь. Тогда, по версии Солнье, Америка может откатиться куда-то к временам покорения фронтира.

Дон Джонсон (слева)

Вообще, «Ребел-Ридж» можно легко прочитать и как мутировавший неовестерн: тут характерное название-топоним, крайняя условность коллизии «преступник против закона» (обе эти категории здесь крайне условны и не сильно друг от друга отличаются). Сам режиссер ярлыками и стереотипами не разбрасывается, и даже сценарий, намекающий на расовое прочтение конфликта (не зря ведь главный герой — чернокожий, а Дону Джонсону не впервой играть шерифа-расиста), к финалу выкидывает пару шуток (панчлайнами становится «Серпико» как имя нарицательное), которые прямолинейно черно-белую оптику сбивают одним щелчком.

Но все же жанрово это старорежимный и мастерский экшен-триллер, каких сейчас почти никто не делает (редкие исключения — «Противостояние в Спэрроу-Крик» и вся фильмография С. Крэйга Залера). Солнье делает упор не на акробатику и пульсирующий неон, а на густой саспенс, настолько насыщенный, что в нем будет стоять не только ложка, а целый арсенал полицейского участка. «Ребел-Ридж» снят так, что оторваться от экрана невозможно, здесь нет мелодраматических сцен-передышек или разговоров-пустышек между главным героем и его помощницей.

Аннасофия Робб

Диалоги звучат либо сугубо функциональные, либо те, от которых по телу бегут мурашки (от каждого слова главного героя исходит настолько явная угроза, что копы боятся даже безоружного бродягу). Все подчинено суровой логике выживания: Аарон Пьер, сверкая выразительными глазами и потными бицепсами, постоянно бежит наперегонки с полицией; останавливаться и думать ему просто некогда, как и зрителю. Зато на финальных титрах можно проморгаться и попытаться вспомнить, когда в последний раз выходил двухчасовой суровый криминальный триллер, в котором нет ни затасканных звезд первого величины, ни наспех пришитой романтики, ни утомительной акробатики. А давно видели экшен с напряженным мочиловом, но без единого (!) трупа? Вот вам и рекомендация.