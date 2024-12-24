Что нужно знать о церемонии вручения премии «Оскар-2025»

В США в самом разгаре наградной сезон. Американская киноакадемия уже опубликовала шорт-листы сразу в десяти категориях, официально запустив обратный отсчет до главного события года в мире кинематографа — 97-й церемонии вручения «Оскара». Мы собрали в одном материале основные факты, интриги и прогнозы на премию.

Цифры и даты

Дебюты, нововведения и изменения в правилах

Конан О’Брайен

Впервые церемония будет показана в прямом эфире на одном из стримингов — за раздачей «Оскаров» можно будет следить на Hulu.

«Оскар» в первый раз проведет популярный телеведущий, сценарист и комик Конан О’Брайен. Он заменит Джимми Киммела, который выступал хозяином двух последних церемоний.

Начиная с этой церемонии полнометражная картина может рассчитывать на попадание в номинацию «Лучший фильм» только в том случае, если у проекта был как минимум семидневный театральный прокат по меньшей мере на десяти из пятидесяти крупнейших американских рынков.

В 2025 году Киноакадемия в последний раз объявит победителей в 23 номинациях. С 2026 года к списку наград добавится новая категория — «Лучший кастинг».

Неожиданности шорт-листов

Queendom

В шорт-лист номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» не попал «Супермен: История Кристофера Рива». Ранее многие критики считали эту ленту главным претендентом на победу в категории.

Зато там есть фильм Queendom Агнии Галдановой, ученицы Марины Разбежкиной. Это кино о Гене Марвине из Магадана, который перевоплощается в художницу-перформансистку Джену Марвин.

Новая картина Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» не попала даже в шорт-листы номинаций «Лучший звук», «Лучшие грим и прически» и «Лучшие визуальные эффекты». Напомним, что «Дорога ярости», предыдущая часть «Безумного Макса», удостоилась десяти номинаций на «Оскар» и завоевала шесть наград, в том числе за лучшие грим и прически и лучший звук.

Обладатель Гран-при жюри Каннского фестиваля — фильм режиссера Паяла Кападиа «Все, что нам кажется светом» — не попал в шорт-лист категории «Лучший международный фильм». Вместо этого Индия предпочла номинировать картину «Потерянные невесты». При этом критики считают, что у фильма Кападиа есть все шансы побороться за победу в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм».

Главные интриги номинаций

17 января Киноакадемия объявит номинантов на «Оскар». Вот главные интриги номинаций.

Номинируют ли Юру Борисова как лучшего актера второго плана? «Анора» Шона Бэйкера — один из самых нашумевших фильмов этого года, а игра Борисова заслужила уважение критиков по всему миру. Недавняя номинация на «Золотой глобус» тому подтверждение. Однако многие критики сомневаются, что Борисов получит номинацию на «Оскар»: даже если не брать в расчет политический контекст, решающую роль может сыграть сравнительная малоизвестность актера за пределами России при высокой конкуренции в номинации.

Юра Борисов в фильме «Анора»

Попадут ли в число номинантов Дени Вильнёв и Ридли Скотт? Вторая часть «Дюны» — один из главных фильмов года, но против режиссера может сыграть его намерение снять триквел. После первой «Дюны» Киноакадемия уже прокатила Вильнёва мимо номинации и теперь может последовать примеру «Золотого глобуса», повторив этот номер. Зато после выхода третьей части по совокупности заслуг именно Вильнёв станет ключевым претендентом на победу.

С Ридли Скоттом ситуация несколько иная. Киноакадемия в принципе игнорирует одного из самых прославленных режиссеров современности. За свою продолжительную карьеру Скотт лишь трижды номинировался на «Оскар» и все три раза проиграл. В начале наградного сезона постановщик назывался главным претендентом на победу, но после прохладного приема второго «Гладиатора» и опять же после озвученных планов на триквел акции сэра Ридли упали настолько, что большинство критиков не верят даже в номинацию.

За какой фильм номинируют Себастиана Стэна? У актера выдался крайне удачный год, и многие критики уверены, что Стэн обязан получить номинацию за лучшую мужскую роль. Вопрос лишь в том, за какой фильм. В 2024-м звезда выдала два впечатляющих перфоманса, перевоплотившись в молодого Трампа в «Ученике» и сыграв актера с нейрофиброматозом в «Другом человеке».

Сколько номинаций в итоге получит «Эмилия Перес»? Картина Жака Одиара уже наделала шума, шесть раз попав в шорт-листы «Оскара». Большинство критиков склоняется к тому, что фильму вполне по силам замахнуться даже на двузначное число номинаций.

«Эмилия Перес»

Заметят ли академики «Субстанцию»? Боди-хоррор Корали Фаржа получил приз за сценарий в Каннах и неплохо выступил в прокате, заработав около 80 млн долларов при бюджете в 18 миллионов. «Субстанция» стала одним из самых обсуждаемых фильмов 2024 года. Зрители и критики сходятся во мнениях, что сама Фаржа заслужила номинацию как лучший режиссер, а исполнительница главной роли Деми Мур — как лучшая актриса. К сожалению, Киноакадемия порой игнорирует все, что имеет хотя бы отдаленное отношение к хоррору. Возможно, продолжительный сарафан вокруг «Субстанции» заставит академиков переменить свое мнение.

Главные интриги премии

Появится ли номинация за лучшую каскадерскую работу? Одним из самых обсуждаемых событий 96-й церемонии стало выступление Райана Гослинга и Эмили Блант. Звезды экшен-боевика «Каскадеры» отчитали Киноакадемию за то, что та продолжает игнорировать труд каскадеров. Прежде академики уже отвечали на похожие претензии со стороны кастинг-директоров, в результате представители этой профессии будут получать «Оскар» с 2026 года. Теперь индустрия рассчитывает, что следом премия признает каскадеров и постановщиков трюков. Никакой номинации в этом году не будет, но, может, ее введение анонсируют на церемонии?

Райан Гослинг в фильме «Каскадеры»

Возьмет ли второй «Гладиатор» хотя бы один «Оскар»? Первый «Гладиатор» стал настоящим триумфатором церемонии, удостоившись двенадцати номинаций и завоевав пять наград, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Сиквелу явно не видать такого признания в главных категориях, но блокбастер способен побороться за победу в технических категориях вроде «Лучшего звука» или «Лучших визуальных эффектов».

«Гладиатор 2»

Получит ли Дайан Уоррен свой долгожданный «Оскар»? Дайан Уоррен — одна из самых популярных композиторов, ее песни регулярно попадают в рейтинги хитов и украшают популярные голливудские фильмы. Более того, композиции Уоррен 15 раз номинировались в категории «Лучшая оригинальная песня», но еще ни разу не побеждали. В 2022-м Киноакадемия отчасти признала заслуги Уоррен, наградив ее почетным «Оскаром», но в очередной раз композитора прокатили с победой в категории. В этом году у Уоррен есть все шансы получить шестнадцатую номинацию: написанная ею к фильму «Батальон 6888» песня «The Journey» вошла в шорт-лист.

Шансы и предсказания

Лучшая операторская работа. Любимцем журналистов остается оператор «Дюны» Грег Фрейзер. Но вот незадача: он уже получил «Оскар» за первую «Дюну». Единственным сиквелом, когда-либо побеждавшим в этой категории, стал «Бегущий по лезвию 2049» (кстати, еще одна работа Вильнёва), однако в том случае Академия не номинировала сам оригинал. В случае, если Фрейзеру не удастся попасть в историю, самые высокие шансы на победу будут у оператора «Бруталиста» Лу Кроули. Другие претенденты — Стефан Фонтен («Конклав») и Эдвард Лахман («Мария»).

«Дюна 2»

Лучший анимационный фильм. В этой номинации основная борьба развернется между сиквелом «Головоломки», настоящим анимационным джаггернаутом, заработавшим более 1,5 млрд долларов в прокате, и «Диким роботом», картиной, не столь успешной в бокс-офисе, но завоевавшей больше признания у критиков (на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» ленты составляет 97%, а у второй «Головоломки» — 91%). Пока в прогнозах критиков лидирует «Робот».

«Дикий робот»

Лучший международный фильм. Здесь фаворитом прессы является хит Netflix «Эмилия Перес» — картину Жака Одиара выдвинула Франция. Другими претендентами считаются «Я все еще здесь» (Бразилия), «Девушка с иглой» (Дания) и «Семя священного инжира» (Германия).

Лучший адаптированный сценарий. По предварительным прогнозам, основная борьба в категории развернется между Жаком Одиаром («Эмилия Перес»), Питером Строаном («Конклав») и РаМеллом Россом и Джослин Барнс («Мальчишки из «Никеля“»).

Лучший оригинальный сценарий. Большинство экспертов единогласно считают, что победителем станет Шон Бэйкер за сценарий «Аноры».

«Анора»

Лучшая женская роль второго плана. Пожалуй, одна из самых конкурентных категорий. Часть критиков отдает первенство Зои Салдане за «Эмилию Перес». Самой титулованной кандидаткой считается Изабелла Росселлини — великая итальянка сыграла сестру Агнес, домоправительницу кардиналов в «Конклаве». А публика требует вручить статуэтку Ариане Гранде: популярная певица перевоплотилась в добрую волшебницу Глинду в «Злой».

Лучшая мужская роль второго плана. Самый популярный кандидат на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана — Дензел Вашингтон, сыгравший хитрого и коварного Макрина, владельца школы гладиаторов у Скотта. Однако многие критики склоняются к тому, что награду дадут более драматическим актерам. Например, Кирану Калкину из «Настоящей боли» Джесси Айзенберга, драме о холокосте и истории семьи польских евреев.

Лучшая мужская роль. Пока что фаворит критиков — Эдриан Броуди. Актерская игра в «Бруталисте» уже принесла ему награды трех кинофестивалей и номинацию на «Золотой глобус». Правда, последние несколько лет Академия раздавала премии за лучшую мужскую роль тем артистам, у кого еще не было заветной статуэтки, а Броуди уже получал приз за «Пианиста». Из тех, у кого «Оскара» нет, выделяется Колман Доминго. Он боролся за статуэтку на церемонии 2024 года («Растин»), а роль в фильме «Синг-Синг» уже принесла актеру две Gotham Awards. Критики отмечают, что нет «Оскара» и у Рэйфа Файнса — актер дважды номинировался Киноакадемией за роли в «Списке Шиндлера» и «Английском пациенте». «Конклав» вполне мог бы восстановить справедливость.

Эдриан Броуди в фильме «Бруталист»

Лучшая женская роль. Фаворитка критиков — звезда «Аноры» Майки Мэдисон. Актриса уже одержала около двух десятков побед на различных кинофестивалях и удостоилась номинаций на «Золотой глобус» и «Выбор критиков». Впрочем, есть и альтернативные мнения: некоторые считают, что за свое перевоплощение в трагическую оперную певицу Марию Каллас статуэтки заслуживает Анджелина Джоли. Не советуют сбрасывать со счетов и Марианн Жан-Батист, чья главная роль в «Суровой правде» принесла опытной британской актрисе с десяток побед на различных кинофестивалях. Хотя «Золотой глобус» обошел Жан-Батист стороной, в «Выборе критиков» Марианн соперничает за победу с Мэдисон, Джоли, Синтией Эриво и Деми Мур.

Майки Мэдисон в фильме «Анора»

Лучший режиссер. «Анора» считается лидером в большинстве главных номинаций, однако многие критики думают, что лучшим режиссером назовут Брэйди Корбета, чтобы хоть как-то отметить монументального «Бруталиста». Тем более что Корбет уже завоевал «Серебряного льва» Венеции и удостоился номинации на «Золотой глобус». Но конкуренция в номинации будет нешуточной: за победу могут побороться и Шон Бэйкер, и РаМелл Росс. Кроме того, критики ожидают, что Киноакадемия исправит одну из своих былых ошибок: несмотря на триумф недавней экранизации «На Западном фронте без перемен», постановщик картины Эдвард Бергер не был номинирован как лучший режиссер. Пресса уверена, что с «Конклавом», следующей работой Бергера, Академия такую промашку уже не допустит.

Лучший фильм. Судя по фестивальному сезону, основная борьба развернется между «Анорой» (победитель Канн-2024) и «Бруталистом», который завоевал сразу три награды в Венеции, хотя упустил «Золотого льва». Возможны и неожиданности: многие критики сейчас рассуждают о том, что Киноакадемия просто не может не отметить успех «Злой». Мюзикл Джона М. Чу произвел настоящий фурор в Америке и заработал в прокате более полумиллиарда долларов. Растут шансы и «Мальчишек из „Никеля“»: экранизация одноименного романа Колсона Уайтхеда стартовала в прокате только в середине декабря и уже удостоилась нескольких престижных номинаций, в том числе на «Золотой глобус» и «Выбор критиков», а еще вошла в список лучших фильмов года по версии Американского института киноискусства.

Этот материал обновится 18 января, когда будут объявлены номинанты во всех категориях.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Nigel Waldron / Getty Images