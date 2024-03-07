Главные неудачники «Оскара-2024»: 12 отличных фильмов, которые не получили ни одной номинации

После объявления номинантов на премию «Оскар» в интернете начался традиционный скандал: в этом году пользователи активно обсуждали отсутствие в актерских категориях Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны») и Марго Робби, а в режиссерской — Греты Гервиг (обе — «Барби»). Куда реже в сети замечали тотальный игнор Киноакадемией не голливудских звезд, а десятков выдающихся фильмов.

Мы прошерстили прошлогодний каталог и выбрали 12 картин, которые с легкостью могли пополнить списки номинантов в основных категориях «Оскара».

Лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший оригинальный сценарий

Драма о братской любви и трагической судьбе семейства рестлеров фон Эрих прошла мимо осенних фестивалей и вышла в международный прокат прямо перед Рождеством. Отсутствие фестивальной шумихи и решение A24 продвигать на наградах другие проекты своего каталога («Прошлые жизни» и «Зона интересов») сильно ударили по фильму Шона Дуркина. В этом есть печальная ирония, ведь «Стальная хватка» — образцовый «оскарбейт». Неузнаваемый Зак Эфрон удивляет не только прической под горшок и идеальным прессом, но и прорывной ролью, которая объединяет маскулинную сдержанность и братскую теплоту. Ну и нельзя не отметить беспрецедентный для «оскарбейтов» случай: настоящая история фон Эрихов была настолько шокирующей и мрачной, что Дуркину пришлось при адаптации вырезать несколько смертей, иначе фильм бы попросту потерял... правдоподобность.

Лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий

Пускай Уэс Андерсон не остался в этом году без номинации на «Оскар» (за лучший короткометражный фильм с «Чудесной историей Генри Шугара»), живой классик все равно заслуживал большего. Вдохновленный ретрооткрытками «Город астероидов» отпугнул широкую аудиторию и преданных фанатов постановщика сконструированным, как матрешка, сюжетом и безэмоциональной подачей реплик, но вряд ли хоть один зритель скажет, что Андерсон разучился снимать. Его режиссура все так же креативна и продумана — взять хотя бы талант аккуратно расставлять и кинематографично передвигать дюжину актеров внутри кадра. Видимо, из-за бесконечных нейросетевых пародий об этом многие забыли. Впрочем, искусственному интеллекту явно не повторить причудливые сценарии Андерсона, особенно к «Городу астероидов», в котором за кукольными декорациями скрываются проницательные размышления о терапевтической и пугающей силе искусства.

Лучшая женская роль второго плана

Наградные шансы «Феррари» — проекта мечты и долгостроя Майкла Манна — заглохли сразу после начала международного проката. Байопик итальянского автоконструктора не собрал и половины своего 95-миллионного бюджета. После такой катастрофы хотелось верить, что до сезона наград доберется хотя бы Пенелопа Круc, которая сыграла первую жену Энцо, Лауру. Актриса мастерски перевоплотилась в женщину, переживающую непростой период: героиня одновременно горюет по умершему сыну и злится из-за измен мужа, втайне живущего со второй семьей. Крус не впервой играть ярость, но в «Феррари» актрисе часто приходилось буквально подавлять как гнев, так и другие эмоции, передавая это лишь поджатыми губами. Иронично, что по сюжету оскорбленная Лаура пытается выйти из тени Энцо. Практически то же самое удается сделать Крус, которая затмила Адама Драйвера.

Лучшая режиссура

Четвертая часть саги о мстящем киллере-отшельнике, который мечтает вновь скрыться от преследования коллег и вернуться на пенсию, стала одним из первых хитов прошлого года. Однако ни признание прессы, ни зрительская любовь, ни даже кассовые подвиги не превратили фильм в хотя бы возможного номинанта на премию «Оскар». «Джон Уик 4» легко мог претендовать на статуэтки в технических категориях, но Киноакадемия часто игнорирует боевики и представителей других «низких» жанров. Впрочем, в идеальном мире фильм был бы представлен и в основных номинациях: Чад Стахелски должен бы бороться за режиссерский «Оскар» наравне с Кристофером Ноланом и Мартином Скорсезе. Бывший каскадер с первого фильма франшизы доказал, что умеет не только ставить хореографию экшен-сцен, но и кинематографично их снимать. К четвертой части Стахелски приноровился к режиссерскому креслу настолько, что из подражателя великих гонконгских постановщиков превратился в полноценного продолжателя идей и наследника ган-фу. Никаких по-голливудски трясущихся камер и фейковых ударов — только отточенные движения каскадеров, креативные ракурсы камеры, расчетливый монтаж и холодное неоновое освещение.

Лучший международный фильм

Аки Каурисмяки не любит соперничество в кино. По крайней мере, так он объяснял решение отозвать в 1996 и 2006 годах свои фильмы, которые Финляндия отправила на соискание «Оскара». В 2023 году финны вновь выбрали картину именитого постановщика, но в этот раз Каурисмяки ничего не сказал против. «Опавшие листья» вошли в декабрьский шорт-лист 15 лучших международных фильмов, но почему-то не попали в итоговую пятерку. Это повод для возмущений и расстройств, ведь Каурисмяки в очередной раз снял маленький, но достойный признания шедевр, тихую и меланхоличную трагикомедию о влюбленных работягах и коварной судьбе, которая раз за разом их разлучает.

Лучший оригинальный сценарий

2023-й был годом корпоративного кино о том, как авантюристы и акулы бизнеса либо зарабатывают крупные суммы денег («Тетрис», «Обжигающе горячий»), либо их теряют («Плюшевый пузырь», «Дурные деньги»). Киноакадемия могла признать тренд сценарной номинацией драмы «Air: Большой прыжок» — возможно, самого народного фильма прошлогодней волны. Алекс Конвери настолько вдохновился сценой документального сериала «Последний танец» о сделке Майкла Джордана и Nike, что сразу понял: из малоизвестной истории получится голливудское кино о вере в себя и свои идеи. Правда, не обошлось без правок со стороны самого Джордана. Перед тем как благословить проект, лучший баскетболист в истории посоветовал добавить в сюжет нескольких важных людей, в том числе своих родителей, а еще попросил взять на роль матери Виолу Дэвис.

Лучшая мужская роль второго плана, лучший адаптированный сценарий

«Кто убил BlackBerry» — еще один важный представитель прошлогодней волны корпоративного кино, но он кардинально отличается от драмы «Air: Большой прыжок». Если у Бена Аффлека была жизнеутверждающая история о попытке просчитать успех и сыграть all-in, то у Мэтта Джонсона получилась кринж-комедия о внезапном взлете и стремительном падении компании, которая, тем не менее, умудрилась изменить мир. Создатели избежали голливудских клише байопиков и создали не столько хронику компании BlackBerry, сколько оду чудакам и аутсайдерам, которые всегда остаются верны себе и своим идеалам. Отдельного чествования заслуживает Гленн Хауэртон, сыгравший импульсивного и алчного бизнесмена Джима Балсилли. Для звезды сериала «В Филадельфии всегда солнечно» роль стала прорывной и, возможно, так и останется последней возможностью претендовать на «Оскар». Киноакадемии стоило бы присмотреться к Хауэртону как минимум потому, что даже сам Балсилли попал под чары актера: бизнесмен раскритиковал достоверность фильма, но признался, что его экранное воплощение получилось выдающимся.

Лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана

«Мы всем чужие» — первый за шесть лет полнометражный фильм Эндрю Хэя («45 лет») — с триумфом прошелся по осенним фестивалям и стабильно пополнил итоговые списки года. Казалось, драма про телесценариста, встретившего призраков своих давно погибших родителей, станет основным участником сезона наград, но картину по достоинству оценили лишь на родине, в Великобритании. Там фильм получил несколько номинаций от крупных премий, в основном за подвиги главных актеров. Игнор со стороны Киноакадемии в большей степени бьет по карьере Эндрю Скотта — недооцененного и вечно сидевшего на вторых планах актера, который наконец-то получил шанс выйти под свет софитов и выжал из редкой возможности максимум. В довесок вторую номинацию упустил Пол Мескал («Солнце мое»), в очередной раз снявшийся в душераздирающей драме о травмах детства.

Лучший адаптированный сценарий

«Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» Джуди Блум — один из важнейших романов американской литературы ХХ века. История об обращающейся к Господу девочке доходчиво рассказывала молодым читателям о сексе, религии, пубертате, семейных кризисах и в итоге воспитала не одно поколение книголюбов. Практически 50 лет Блум отказывалась продавать права на экранизацию романа, но не смогла устоять перед продюсером Джеймсом Л. Бруксом и постановщицей Келли Фрэмон («Почти семнадцать»). За смелость и талант убеждения дуэту стоит отдать должное. Как, конечно, и за достойную адаптацию сложного первоисточника — у Фрэмон получилась трогательная и сохраняющая дух оригинала комедия о взрослении, которая органично воспроизводит авторские размышления полувековой давности.

Лучший оригинальный сценарий

Германия отправила на соискание «Оскара» «Учительскую» — драму о молодой преподавательнице-идеалистке, которая портит атмосферу в школе, когда пытается найти воришку. Не прошедшее национальный отбор «Красное небо» Кристиана Петцольда вполне могло попытать счастья в других категориях — допустим, в сценарной. Схожим образом в этом году действует французская «Анатомия падения». «Красное небо» — комедия нравов и наблюдений о вынужденном совместном отдыхе нескольких едва знакомых людей, от высокомерного писателя до продавщицы мороженого. Историю про летние каникулы Петцольд выкручивает в злободневную сатиру на отчужденных эгоцентристов, которые так заняты собой, что не замечают ни окружающих людей, ни начавшийся вдали конец света. Забавно, что в 2023 году вышел близкий по духу триллер Сэма Эсмейла «Оставь мир позади», в котором тоже есть побег из мегаполиса, принудительное сожительство и незаметно подбирающийся апокалипсис.

Лучший анимационный фильм

В итоговой пятерке номинантов на лучший анимационный фильм не нашлось места новым приключениям нью-йоркских любителей пиццы. «Черепашкам-ниндзя» киноакадемики предпочли стандартный набор претендентов: фестивальные любимцы, Pixar, аниме именитого постановщика и кассовые хиты. Даже несмотря на присутствие «Паутины вселенных» — фильма, очевидно, вдохновившего комиксно-скетчевый визуальный стиль «Погрома мутантов», — отчасти вторичные «Черепашки-ниндзя» заслуживали своей номинации. Во-первых, потому что это на удивление смелое и честное кино про напористых подростков, которое может похвастаться не только поп-культурными отсылками, но и отторгающей рисовкой. Мультфильм выглядит так, будто тинейджеры смотрят на окружающий мир и видят лишь его уродство, граничащее с боди-хоррором. Во-вторых, «Погром мутантов» можно трактовать как метафору иммигрантского опыта: гиперопекающий отец защищает детей от нового мира, боится, что они либо потеряют свою идентичность, либо станут изгоями. Возможно, создателям стоило продвигать фильм именно через востребованный посыл, ведь киноакадемики обожают истории о столкновении и слиянии культур.

Лучшая режиссура

Прошлый фильм Дэвида Финчера, исторический байопик «Манк» по сценарию умершего отца Джека, получил аж десять номинаций на премию «Оскар» и выиграл в двух из них. «Убийца» же прошел мимо всевозможных наград. За три прошедших года Финчер не стал хуже снимать, просто новый фильм постановщика лишен остросоциального посыла, исторических трибьютов и сюжетной глубины. По сути, «Убийца» — это производственная черная комедия о киллере-перфекционисте, который после случайной ошибки вынужден выживать, попутно справляясь с экзистенциальным кризисом. Финчер, как всегда, искусно нагнетает саспенс, выдерживает нужный темп, чтобы не дать зрителю зевнуть, и к тому же вспоминает, как завораживающе снимать физическое насилие. Даже работая с очевидно второстепенным фильмом, постановщик вполне может посоревноваться с главными режиссерами года в своем ремесле. Лучше всего фильм и работу Финчера охарактеризовал писатель Брет Истон Эллис («Американский психопат»): «Это пустышка с лучшей режиссурой, которую я видел».

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Автор: Алихан Исрапилов