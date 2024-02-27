Где смотреть короткометражные фильмы, номинированные на «Оскар»

Церемония вручения премии «Оскар» состоится уже в ночь с 10 на 11 марта. Если в основные номинации попадают более-менее известные фильмы, то проекты в короткометражных категориях часто остаются в тени. Рассказываем, какие короткие метры, претендующие на «Оскар», уже можно посмотреть.

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Лучший документальный короткометражный фильм

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О чем: Афроамериканский парикмахер Арло Вашингтон основал некоммерческий фонд People Trust, чтобы помогать членам своего сообщества. Он помогает получить кредит на медицинскую помощь, открытие бизнеса, аренду жилья и при потере работы. На сайте People Trust также есть материалы по финансовому образованию и о том, как сформировать сбережения для детей.

Кто снял: Режиссеры Джон Хоффман и Кристин Тернер хотели не просто осветить проблему расового неравенства, а варианты ее решения на примере конкретного героя. На съемки ушел год, за который авторам удалось набрать 400 часов материала про самого Вашингтона и тех, кто обращается за помощью в фонд. Одна героиня, например, рассказывает, что не может найти работу, потому что ей негде принять душ, другая управляет тремя бизнесами, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

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О чем: Все происходит на островах Тайваня, Цзиньмэнь, которые находятся рядом с побережьем Китая. Первый кадр — застрявший в песках танк. Сам фильм — размышление автора об отношениях Тайваня, Китая и США, о прошлом острова и его туманном будущем. Например, автор рассказывает, как тайваньцы верили, что с помощью сил США смогут вернуть Китай и освободить материк от коммунистов. В фильме отрывки из хроники чередуются с туристическими заметками о том, как режиссер вместе с родителями посещал острова.

Кто снял: Режиссер С. Лео Цзян сам вырос на Тайване. Ранее он занимался документальной программой фестиваля «Сандэнс», а затем перешел в режиссуру. В «Острове посреди» он соединил историю своей семьи (например, отца, прошедшего военную службу) и самого острова.

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О чем: Лос-Анджелес — один из последних городов, бесплатно предоставляющий ученикам госшкол музыкальные инструменты для занятий. Всего этих инструментов порядка 80 000, их поддерживает в хорошем состоянии мастерская, работающая с 1959 года. Этот фильм о четырех специалистах, трудящихся в мастерской: Дане Аткинсон (занимается струнными инструментами), Дуэйне Майклсе (деревянные духовые), Пэти Морено (медные духовые инструменты) и Стиве Багманяне, руководителе мастерской, который начинал с ремонта фортепиано.

Кто снял: Режиссеры — Бен Праудфут (обладатель «Оскара» за короткометражный докфильм «Королева баскетбола») и Крис Бауэрс, композитор, написавший музыку к фильмам «Король Ричард», «Цвет пурпурный» и «Зеленая книга». Их совместный короткий метр «Концерт — это беседа» номинировали на «Оскар» в 2021-м. «Мастерская» уже получила награду Critics' Choice Documentary Awards.

Не выложены в общий доступ или недоступны в России

«Бабушка и бабуля». Шон Ван снял фильм о своих бабушках по отцовской и материнской линиям. На момент съемок им было 93 и 84 года. Героини танцуют, вспоминают прожитое и радуются жизни. Бабушки появятся на церемонии вручения премии вместе с внуком, а образы для ковровой дорожки им подбирает художница по костюмам Ширли Курата, номинированная в прошлом году за фильм «Всё везде и сразу». «Бабушка и бабуля» доступны на Disney+.

«Азбука запрета на книги» — режиссерский дебют 84-летней Шилы Невинс. В нем дети и авторы литературы рассуждает о запретах на книги и о том, что дети имеют право знать об устройстве сложного мира (фильм снят на фоне волны запрета книг в США, например о проблеме расизма). Невинс — бывшая руководительница HBO Documentary Films, где она проработала 38 лет и затем перешла в MTV Documentary Films. Фильм доступен на Paramount+, а также до конца февраля на YouTube в США.

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Девяносто пять чувств»

Где смотреть: платформа Documentary+, бесплатно

О чем: Пожилой мужчина вспоминает свою жизнь через пять органов восприятия мира — зрение, осязание, слух, вкус и обоняние. Только у героя осталось мало времени, чтобы насладиться этими чувствами. Он сидит в серой тюремной камере в ожидании смертной казни. Поэтому все его воспоминания, даже если они не очень приятные, кажутся особенно яркими. «Возможно, в следующей жизни у нас будет 95 чувств», — надеется герой.

Кто снял: Всего над проектом работало шесть студий анимации из США и Латинской Америки, а в самом фильме используется шесть разных стилей анимации под разные детские и юношеские воспоминания героя. Режиссеры — муж и жена Джаред и Джеруша Хесс («Наполеон Динамит»; Джаред также снимет фильм по игре Minecraft). Главного героя озвучил Тим Блейк Нельсон («Хранители», «Аллея кошмаров»). Это первый короткометражный мультфильм, созданный не в Disney/Pixar, который номинировали на американскую кино- и ТВ-премию Humanitas Prize. Ее вручают за сценарии, посвященные разным условиям жизни людей.

Не выложены в общий доступ или недоступны в России

«Наша униформа» — первый иранский короткометражный мультфильм, номинированный на «Оскар». Режиссер — Егане Могаддам. Героиня мультфильма вспоминает школу, разглядывая складки своей старой формы. «Наша униформа» была в программе российского Большого фестиваля мультфильмов, у нее тоже есть приз фестиваля в Анси.

«Письмо свинье» — работа израильского режиссера Таль Кантор. Переживший холокост мужчина читает письмо, которое он написал свинье, спасшей ему жизнь. Услышавшая его слова школьница погружается в мрачный сон, в котором она сталкивается с вопросами своей идентичности, коллективной травмы и крайностей человеческой натуры. Получил награду важного анимационного фестиваля в Анси.

«Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». На фронте во время Первой мировой войны почтовый голубь передает двум солдатам, играющим в шахматы друг против друга, их следующие шаги. Только солдаты не подозревают, что они на самом деле противники в войне. В числе сценаристов — Шон Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно.

«Толстокожий» — анимация в стиле иллюстраций детских книжек. Луиза вспоминает, как гостила летом в доме бабушки и дедушки, и переосмысляет детские травмы, когда тени ей казались похожими на монстров, а мир ощущался по-другому. Режиссер Стефани Клеман и сценарист Марк Риус рассуждают, как детская психика подавляет травмирующие воспоминания.

Лучший игровой короткометражный фильм

Не выложены в общий доступ или недоступны в России

«Чудесная история Генри Шугара» — фильм Уэса Андерсона, вторая (после «Бесподобного мистера Фокса») в его фильмографии экранизация Роальда Даля. Генри Шугар (Бенедикт Камбербэтч) хочет овладеть способностью видеть сквозь предметы и предсказывать будущее с помощью украденной книги. Фильм доступен на Netflix.

«После» — история о водителе (Дэвид Ойелоуо), который переживает гибель семьи. Справиться с горем ему помогает случайный пассажир. Фильм доступен на Netflix.

«Непобедимый». Последние двое суток из жизни 14-летнего подростка. Фильм основан на истории друга детства режиссера Винсента Рене-Лорти.

«Рыцарь удачи» — датская черная комедия про двух вдовцов, которые знакомятся в туалете. Вместе они пытаются пережить свои потери и стать друг для друга опорой. Доступен на сайте The New Yorker.

«Красный, белый, голубой». Рэйчел — мать-одиночка, работающая официанткой. Она пытается срочно сделать аборт, но живет в Арканзасе, где это запрещено. Поэтому вместе со своей дочерью Мэдди она едет в другой штат.

Автор: Елизавета Кузнецова