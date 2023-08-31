«Лучший оператор»: за что именно номинируются «Бедные-несчастные», «Оппенгеймер» или «Маэстро»

Это четвертая картина Ван Хойтемы с Кристофером Ноланом, до этого были «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод». Очень разные фильмы! И этот же оператор снимал «007: СПЕКТР» в совершенно голливудском стандарте. Там все — и построение кадра, и свет — тщательно отработано до мелочей. «Оппенгеймер» выглядит совершенно иначе. Очевидно, авторы заранее договаривались о том, как они будут изобразительно решать эту историю. О том, например, что там наряду с черно-белыми кусками будут цветные сцены, которые при этом будут по-разному сделаны с точки зрения цветокоррекции и света. Благодаря этому большой студийный фильм часто уклоняется в сторону артхауса, байопик становится не совсем байопиком. Все благодаря некоторой небрежности. Она намеренная, потому что Хойтема и Нолан могли позволить себе построить любое изображение, которое им было нужно, и прошлые их работы это подтверждают. И бюджет, и уровень подготовки им позволяли двигаться в любом направлении. Бывает, что какие-то решения в фильмах — это попытка выйти из положения, потому что по-другому не получается. Здесь не то.