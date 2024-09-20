Плесень, подростковая готика и японские дизайнеры: как выглядят герои дилогии «Битлджус»

У Этвуд также была возможность с нуля создать гардероб новых ярких персонажей. Дженна Ортега, которая прославилась главной ролью в сериале «Уэнсдэй», сыграла Астрид, дочь Лидии, унаследовавшую от матери непростой характер и дар общаться с призраками. В ее облике художница хотела отразить одновременно гнев и меланхолию героини: «Мы выбрали стиль гранж для героини Дженны. Астрид не хочет быть рядом с матерью и ее странным миром. Ей больше нравятся старые фильмы и музыка, поэтому я хотела, чтобы это считывалось в ее нарядах. Героиня не заморочена на одежде. Для ее хеллоуинского наряда Марии Кюри я выбрала ткань, которая могла смотреться как радиоактивная — очень легкую, переливающуюся в темноте. Я знала, что она в этом наряде будет много двигаться, поэтому материя должна была быть эффектной в динамике. Это прозрачный нейлон с металлическим отливом, из которого было не так просто сшить платье». На свидание героиня примеряет очень девчачий образ — платье из винтажного шифона с мелкими подсолнухами, которое годами лежало у художницы на складе. Этвуд скомбинировала его с джинсовой курткой и ботинками. Согласно задумке художницы по гриму Астрид должна была выглядеть так, как будто вообще не носит косметику. Максимум немного консилера и бальзам для губ. Единственный момент — надо было придать ее волосам как можно более неряшливый вид.