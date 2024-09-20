Плесень, подростковая готика и японские дизайнеры: как выглядят герои дилогии «Битлджус»

«Битлджус Битлджус» покоряет мировой прокат. Сиквел готической комедии Тима Бёртона уже собрал 267 млн долларов (при бюджете в 100 миллионов). Это хороший повод, чтобы вспомнить, как выглядели макабрические герои в первой части и что случилось с ними в продолжении. О том, какое переосмысление получили канонические образы и есть ли шансы у новых персонажей застолбить статус любимчиков на грядущих хеллоуинских вечеринках, рассказывает киножурналист и историк кинокостюма Катерина Крупнова.
«Битлджус» (1988)
Вторая полнометражная работа Тима Бёртона получила признание со стороны критиков («Оскар» за лучший грим и три премии «Сатурн») и зрителей (сборы 74 миллиона при бюджете в 11 миллионов). «Битлджус» оставил свой след в поп-культуре благодаря целому ряду фриковатых персонажей, ставших идеальными референсами для хеллоуинских перевоплощений. Самым любимым, конечно же, оказался заглавный герой — биоэкзорцист из загробного мира (фееричный Майкл Китон). Битлджуса вызывает недавно погибшая в автокатастрофе пара Мейтленд (Алек Болдуин и Джина Дэвис), чтобы прогнать из своего идиллического дома новых обитателей — семью Дитц, а именно успешного девелопера Чарльза (Джеффри Джонс), его жену-скульпторшу Делию (Кэтрин О’Хара) и юную дочь-готку Лидию (Вайнона Райдер), способную видеть призраков.
Японский кутюр для Делии
Тим Бёртон, который тогда делал свои первые шаги в кино, был скромен в притязаниях и ограничен в бюджете, а продюсеры не подозревали, что из проекта чудаковатого молодого автора получится настоящий хит. Поэтому когда художница по костюмам Эджи Джерард Роджерс (Бёртон работал с ней над полнометражным дебютом «Большое приключение Пи-Ви») привела режиссера в знаменитый лос-анджелесский магазин Maxfield Blue, тот опешил, увидев цены. Однако Роджерс, которая придумала легендарное бикини принцессы Леи для фильма «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая», точно знала, что делала.
Именно в этом магазине был куплен гардероб для Делии, чья эксцентричная натура отлично смотрелась в авангардных костюмах от японских дизайнеров (Иссэй Миякэ, Мицухиро Мацуда и Рей Кавакубо из модного дома Comme de Garcons). Тут же Роджерс приобрела оранжевый свитер крупной вязки с орнаментом, который сначала Чарльз носит по прямому назначению в своем кабинете, а потом его жена надевает на кухне верх ногами как брюки с подтяжками. Этот трюк находчивая Эджи заставила провернуть актеров еще в примерочной магазина.
Плесень для Битлджуса
Культовый черно-белый полосатый костюм впервые появился на эскизе Тима Бёртона. Однако художники во главе с Роджерс долго не могли найти подходящую ткань. В итоге им пришлось самостоятельно изготавливать пошивочный текстиль, соединив полоски белой и черной материи. Они сделали сразу несколько экземпляров, потому что в фильме костюм претерпевал метаморфозы и демонстрировал разные степени изношенности.
Майкл Китон рассказывал в интервью, что принимал активное участие в работе над образом и получил от режиссера полную творческую свободу: «Я пришел к гримерше Ве Нилл и сказал, что хочу, чтобы на моем лице была плесень, а волосы выглядели так, будто я засунул пальцы в розетку». Актер хотел быть абсолютно непохожим на самого себя и потребовал вдобавок сломанный нос и гнилые зубы. В итоге для создания эффекта сломанного носа в ход пошли накладки, имитирующие распухшие губы.
Ве Нилл тщательно подбирала подходящий тон лица, чтобы Битлджус выглядел как мультипликационный персонаж. Она взяла очень бледный оттенок желтого, а чтобы сделать круги у глаз, использовала темно-коричневую и фиолетовую краски, причем не смешивала их, а накладывала одну на другую. «Я послала ассистента в магазин за зеленой пеной, которую используют для имитации мха. Мы прилепили немного мха на волосы, чтобы создать эффект, будто бы он вылез из-под камня. Я использовала зеленую пену по периметру роста волос и на шее», — вспоминает Ве Нилл. Художница по волосам Иоланда Туссинг выкрасила парик Китона в бледно-лаймовый цвет. Когда приготовления были закончены, Китон достиг запланированного макабрического эффекта и мгновенно перевоплотился в безумного Битлджуса, мерзкого, но не лишенного обаяния зловредного призрака, образ которого из года в год тиражируется на костюмированных хеллоуинских вечеринках по всему миру.
Кстати, после «Битлджуса» Нил стала любимым гримером Бёртона и получила второй «Оскар» за их совместную работу «Эд Вуд».
Типичные американцы
Чета Мейтленд, которая пробуждает злой дух Битлджуса, одета весьма консервативно по сравнению с другими эксцентричными персонажами фильма. Адам выглядит как типичный хороший американский парень в бежевых брюках и клетчатой черно-белой рубашке поверх оранжевой футболки. Барбара же, как образцовая жена-домохозяйка, носит платья преимущественно розовых оттенков с цветочным принтом, вдохновленные известным брендом Laura Ashley.
Хотя на съемочной площадке в распоряжении Роджерс был внушительный костюмный цех с арендованными швейными машинами, на которых ее команда сделала множество нарядов для фильма, свадебное платье для героини Джины Дэвис она сразу решила купить в знаменитом лос-анджелесском магазине Brenda’s Bridal. Художница хотела, чтобы оно было вопиющим и дурацким, поэтому кропотливо изучала каталоги и подобрала подвенечный наряд Барбары, который отвечает всем канонам свадебной моды 1980-х.
Викторианская готика
Лидия в исполнении Вайноны Райдер — меланхоличная девочка-готка, которая предпочитает образы total black: платья, шляпы, вуали, плащ и неизменный фотоаппарат. Художница рассказывала: «Никто не знал, что с ней делать. В то время девочки-тинейджеры изображались сделанными из конфет, пирожных и сластей всевозможных, носили неоновый спандекс. Лидия стала глотком свежего воздуха — от шокирующего красного платья до школьной формы».
По воспоминаниям Роджерс, когда они начали снимать «Битлджуса», Вайнона была настолько юной, что на примерках ее сопровождали родители. Так что все вместе они отправились в винтажный магазин American Rag и стали перебирать вешалки. Вайнона примеряла предлагаемые наряды, а родители стояли в стороне и изумленно наблюдали за процессом.
Кроваво-красное свадебное платье Лидии для бракосочетания с Битлджусом — идея самой Роджерс. Еще выбирая свадебный наряд для Джины Дэвис в каталоге Brenda’s Bridal, она приметила понравившуюся модель и предложила Бёртону сделать реплику в красном цвете для Лидии. Тим с улыбкой согласился. Они называли этот стилизованный наряд с высоким горлом и пышной тюлевой юбкой платьем для Quinceañera.
В финальной сцене зажигательного танца в воздухе под композицию Гарри Белафонте «Jump In The Line (Shake Senora)» актриса захотела надеть свою школьную форму с нижней юбкой; этот наряд стал одним из самых запоминающихся в фильме. К слову, Дженна Ортега, сыгравшая в сиквеле Астрид, дочь Лидии, в рамках промотура картины скосплеила образ своей экранной матери. Актриса появилась в кастомном ансамбле Thom Browne из белой рубашки, темно-синего кардигана и юбки в клетку, с сумочкой кросс-боди OZIAS Paris, имитирующей знаменитый справочник для недавно упокоившихся из фильма.
«Битлджус Битлджус» (2024)
Спустя 36 лет Бёртон возвращается в свой фирменный мир, но уже с другой командой. За гардероб старых и новых персонажей сиквела отвечала легендарная Коллин Этвуд, четырехкратная лауреатка премии «Оскар» («Чикаго», «Мемуары гейши», «Алиса в Стране чудес» и «Фантастические твари и где они обитают»). Она впервые поработала с режиссером на съемках фильма «Эдвард Руки-ножницы» и с тех пор стала постоянной участницей его творческой группы.
Этвуд хотела сделать реверанс в адрес костюмов из первого фильма — готического ассортимента тюлевых нарядов и панковской полоски, но при этом обеспечить их актуальность для сегодняшнего зрителя. Художница сосредоточилась на современных силуэтах, однако придала им легкий флер 1980-х. Она создала 75% одежды для главных героев (Битлджус, Лидия и Делия), а также обновила разные винтажные вещи, придав им более современный вид.
Старый новый Битлджус
По словам Этвуд, Битлджус не мог не появиться в своем фирменном полосатом костюме. Другой вопрос, сколько времени герои должны провести в привычных образах. Этвуд хотела придать каноническому черно-белому костюму современный твист. И хотя принт с полоской остался прежним (в качестве пошивочной ткани использовали итальянский шелк и атлас), силуэт стал более щеголеватым. При этом Майкл Китон хотел себя почувствовать более дряхлым, поэтому костюмы пришлось состарить. Кстати, самый любимый образ актера — бордовый свадебный смокинг — на этот раз сшили из другой шерстяной ткани, сохранив изначальную идею, что он должен был выглядеть как костюм, взятый напрокат. Есть в гардеробе Битлджуса и абсолютная новинка — теплый серый дедушкин кардиган, который герой носит поверх рубашки с бабочкой, изображая семейного психотерапевта. По признанию главной художницы по гриму и прическам Кристины Бланделл, она находилась под большим прессингом фанатов. Поэтому внешний вид Битлджуса был воспроизведен с максимальной точностью по отношению к оригиналу.
Кстати, когда в 2019 году Кэтрин О’Хара представляла номер из сценической адаптации «Битлджуса» на церемонии вручения наград «Тони», на ней было платье — оптическая иллюзия из коллекции Marc Jacobs весны 2013 года, отсылающее к полосатому костюму главного трикстера фильма.
Девочка-готка повзрослела
Этвуд стремилась отразить в новых образах Лидии ее юношескую склонность к объемным тюлевым нарядам, но адаптировать их под 2024-й. «Мы использовали пару жакетов Elena Dawson, лондонского дизайнера, потому что они готичные, но при этом современные», — рассказывает художница. Для первого появления Лидии в качестве ведущей телевизионного шоу Этвуд легко могла подобрать кутюрный наряд Simone Rocha или Alexander McQueen, однако нашла радость в изготовлении чего-то своего, переработав винтажное черное платье из 1980-х, которое намеренно выглядит как дешевый косплей хоррор-героини. В целом гардероб Лидии выдержан в викторианском стиле — тонкая талия, высокие воротники. «У Вайноны очень чувствительная кожа. Поэтому нам пришлось использовать кашемир и другие люксовые ткани, чтобы ей было комфортно», — делится закадровыми секретами Этвуд.
Главная художница по гриму и прическам Кристина Бланделл считает, что фанаты ее бы распяли, если бы Лидия не выглядела как повзрослевшая девочка-готка, поэтому было решено придерживаться схожей стилистики. Макияж героини смотрится так, будто она наложила его несколько часов назад, что отражает ее характер. Жизнь Лидии слишком сумасшедшая, чтобы она безупречно выглядела и постоянно поправляла мейк. Прическа тоже является оммажем первой части — та же самая длинная челка и темные волосы, но уже в более трендовом каскадном исполнении. Кстати, Райдер особо не выходила из образа женщины в черном, снявшись в рекламной кампании осенне-зимней коллекции 2024 Jimmy Choo.
Артистическая натура
Придумывая новый гардероб для Делии, Этвуд обратилась к ее артистической натуре: чем чрезмернее, тем лучше. «Она художница, и мы опирались на это. Из всех персонажей она очевиднее всего сохранила связь с 1980-ми, поэтому мы решили, что она просто осталась в этой стилистике», — отмечает Этвуд.
Для Кэтрин О’Хары подготовили шесть париков цвета бледной меди, актриса же была готова вернуться к ярко-рыжему оттенку своей героини из первой части, так что пришлось срочно всю ночь эти парики перекрашивать.
Юная бунтарка
У Этвуд также была возможность с нуля создать гардероб новых ярких персонажей. Дженна Ортега, которая прославилась главной ролью в сериале «Уэнсдэй», сыграла Астрид, дочь Лидии, унаследовавшую от матери непростой характер и дар общаться с призраками. В ее облике художница хотела отразить одновременно гнев и меланхолию героини: «Мы выбрали стиль гранж для героини Дженны. Астрид не хочет быть рядом с матерью и ее странным миром. Ей больше нравятся старые фильмы и музыка, поэтому я хотела, чтобы это считывалось в ее нарядах. Героиня не заморочена на одежде. Для ее хеллоуинского наряда Марии Кюри я выбрала ткань, которая могла смотреться как радиоактивная — очень легкую, переливающуюся в темноте. Я знала, что она в этом наряде будет много двигаться, поэтому материя должна была быть эффектной в динамике. Это прозрачный нейлон с металлическим отливом, из которого было не так просто сшить платье». На свидание героиня примеряет очень девчачий образ — платье из винтажного шифона с мелкими подсолнухами, которое годами лежало у художницы на складе. Этвуд скомбинировала его с джинсовой курткой и ботинками. Согласно задумке художницы по гриму Астрид должна была выглядеть так, как будто вообще не носит косметику. Максимум немного консилера и бальзам для губ. Единственный момент — надо было придать ее волосам как можно более неряшливый вид.
Женщина-вамп
На роль убийственно прекрасной Долорес, пожирательницы душ и по совместительству бывшей жены Битлджуса, Тим Бёртон пригласил Монику Беллуччи. Иронично-романтичную черно-белую сцену, где на итальянском языке рассказывается история их знакомства и свадьбы, можно со всей уверенностью назвать своеобразным объяснением Бёртона в любви своей новой партнерше и музе. Очень эффектно выглядит и первое появление Долорес — она собирает себя по частям при помощи степлера и оказывается в соблазнительном неглиже, а затем выбирает корсетное свадебное платье, которое окрашивает в черный. Долорес хочет отомстить экс-супругу и преследует его на протяжении всей ленты. К слову, ее наряд Этвуд относит к числу своих самых любимых творений в этом фильме.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: TCD / Prod.DB / «Легион-Медиа», Christopher Polk / Getty Images for CDG, Cinema Publishers Collection / «Легион-Медиа», MediaPunch / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images for Warner Bros. Pictures, Bruce Glikas / WireImage / Getty Images, Warner Bros. / Plan B Entertainment / Tim Burton Productions / Album / «Легион-Медиа», Warner Bros. Pictures, Jenny Anderson / Getty Images for Tony Awards Productions