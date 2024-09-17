Мы побывали на съемках «Этерны». Поздравили королеву и посмотрели шоу. Рассказываем!

Прошлым летом стартовали съемки шестисерийного мистического фэнтези «Этерна» — сериала Кинопоиска и «Блэк Принц Продакшнс» по мотивам книжного цикла романов Веры Камши. Съемочная группа объездила Дагестан, побывала в Узбекистане, а мы застали ее в Санкт-Петербурге. Рассказываем, как ради съемок провели ночь в музее.
Под закатным солнцем мужчины в костюмах средневековых вельмож молчаливо ждут во внутреннем дворике Этнографического музея. Картина для Питера не то чтобы удивительная, но сегодня особый случай. Ночью команда под предводительством режиссера Сергея Трофимова, шоураннера Евгения Баранова и креативного продюсера Никиты Сугакова откроют внутри музея портал в Кэртиану.
Для тех, кто не был знаком с миром «Этерны», рассказываем: это фэнтези, где действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, отчасти напоминающем Европу эпохи Возрождения. Центральное государство мира «Этерны» — Талиг (подробнее ознакомиться с миром можно тут). Столица королевства — город Оллария, а правит Талигом король Фердинанд Оллар (Михаил Тройник). Ему служат четыре крупнейшие семьи: Окделлы, Эпинэ, Алва и Придды. Окделлы и Эпинэ поднимают восстание против короля, желая вернуть на трон законного наследника — Альдо Ракана (Антон Рогачёв).
Сегодня как раз снимают сцену, действие которой разворачивается в Талиге. Юрий Чурсин, хладнокровный полководец Рокэ Алва, окидывает площадку гордым взглядом старожила (он и Валентина Ляпина — немногие, кто перекочевал из пилотного проекта в полноценный сезон). Аристократически статный, с герцогской цепью через плечо, он невозмутимо обдувает себя крохотным розовым вентилятором. В Этнографическом музее духота: за окном — летняя жара, не спадающая даже ночью, внутри — более ста человек массовки.
Съемки проходят в Мраморном зале, где совсем недавно из другой экранизации Маргарита — Юлия Снигирь встречала гостей на балу Сатаны. Теперь гостей здесь принимает королева Катарина Оллар (Любовь Константинова) — она главная героиня сцены празднования ее дня рождения с костюмированным представлением. Площадку выбрали с монархическим размахом: зал, построенный в 1900-х по просьбе Николая II, отделан розовым карельским мрамором, а по периметру расположились великаны-колонны под 15 метров и весом в 24 тонны. Как отмечает Евгений Сидихин, играющий угрюмого кардинала Сильвестра, в таком пространстве чувствуешь себя маленькой букашкой.
Другие почетные гости королевы — подхалимы из совета ее мужа-короля: герцоги Жоан-Эразм Колиньяр (Александр Рапопорт) и Вальтер Придд (Валерий Кухарешин), а еще граф-интриган Август Штанцлер (Геннадий Смирнов). Они толпятся у дальнего края зала, где на возвышении расположился королевский трон под роскошным шатром. По бокам вдоль стен — трибуны для многочисленных и менее почетных гостей, а в центре — площадка для праздничного представления.
Знатные гости тоже охлаждаются мини-вентиляторами в ожидании королевы. Но вот в зале появляется именинница — Катарина, которую играет Любовь Константинова. Объемное тяжелое платье подчеркивает ее хрупкость, королеве даже помогают дойти до трона — в настолько пышной юбке это сделать непросто. «Платье сложной конструкции, особенно складки на юбке, похожие на органные трубы. Верхний слой состоит из жаккарда, внутри хлопковый бархат, а между ними вставлены трубки и клинья из пены, чтобы держались объем и форма цветка», — рассказывает художница по костюмам Наталья Белоусова. В таком образе и правда чувствуешь себя королевой, добавляет Константинова, иначе говоришь и двигаешься, меняется пластика тела.
На выходе из Мраморного зала в не менее масштабном холле (тоже мраморном) томится в ожидании многочисленная массовка: дамы в длинных платьях обмахиваются веерами, мужчины в шляпах с причудливыми перьями залипают в телефоны. Холл буквально работает порталом между мирами. Попадая из него на улицу, во внутренний двор с актерскими вагончиками, возвращаешься из Кэртианы в Северную столицу.
У одного из вагончиков поправляют костюм высокому юноше с большими печальными глазами. В мире Этерны это Ричард Окделл, а в нашем — актер Иван Трушин. Для Ивана, на момент съемок учившегося в Щепкинском театральном училище, это первая большая роль в кино. «Я долго ждал проекта такого масштаба, потому что в училище часто играл в исторических постановках. Например, Генриха V в пьесе Уильяма Шекспира. И роль не совсем удалась, у меня появился незакрытый гештальт. Вот теперь закрываю», — смеется актер. У него, кстати, есть кое-что общее с Ричардом — шрам на руке, как у персонажа.
Для съемок Иван осваивал фехтование и верховую езду, а во время подготовки к роли пересматривал фильмографию Леонардо ДиКаприо. «Его органика, то, какой он в кино и в реальной жизни, помогает мне как актеру понимать, как быть в кадре, чтобы не терять обаяния», — добавляет Трушин.
Актер немного лукавит — магнетизма ему хватает. Дамы из массовки провожают его взглядом, королева приосанивается, когда юный Окделл обменивается с ней взглядом, а Алва горделиво поглядывает, как Ричард имитирует бой на шпаге возле него (Ричард — оруженосец Алвы).
Внезапно начинается суматоха: потеряли короля Фердинанда, а уже время мотора. «Где Михаил Тройник? Кто видел короля?» — раздается из разных раций. Снаружи музея ведутся поиски: в актерском вагончике нет, в грим-вагончике тоже, значит, потерялся между мирами. Сергей Трофимов хмурится, но на площадке как по волшебству материализуется Тройник с кукольными светлыми кудряшками и бородкой. Перед съемками актер гулял по залу Рембрандта в Эрмитаже, чтобы напитаться атмосферой его полотен и привнести ее в своего героя.
К трону Михаил направляется в черном колете с золотистыми и цветными вставками, в коротких брюках-кюлотах, кремовых чулках и кроссовках. Королевские туфли — на небольшом каблуке, поэтому снижают скорость перемещения. Переобуваясь для кадра, Тройник параллельно рассказывает про своего героя. Фердинанд, по словам актера, — мнительный король, который обременен властью. Цокая каблуками, Михаил доходит до трона и в компании королевы и Рокэ Алвы тоже устраивается под мини-вентилятором.
Режиссер командует «мотор!» — и начинается представление в духе средневекового площадного театра. На сцене перед троном собираются актеры в эклектичных костюмах с высокими воротниками с черепами и зубами, с развевающимися цветными веревками, с надетым поверх костюма «скелетом» и масками на лицах. Постановку придумал Антон Адасинский (он, кстати, сыграет в сериале Магнуса Клемента), создатель легендарного авангардного театра DEREVO. Вместе с Натальей Белоусовой они придумали костюмы для балаганных артистов. «Референсами стали культуры Парагвая и Мексики. Вот эти кости — ребра, позвонки, кости на ногах — у нас стилизованные и утрированные. В целом мы опирались на изображения богов из мезоамериканских цивилизаций», — рассказывает художница по костюмам. Сюда же, по словам Адасинского, добавили красок итальянской комедии дель арте.
В постановке участвуют труппа Адасинского и актеры из петербургского «Упсала-цирка», которые исполняют акробатические номера (на более опасных сценах работают каскадеры). Герои, как объясняет постановщик, — древние архетипы: крылатый Голод (у него воротник с зубами), извивающийся Огонь, покосившаяся Хворь и Смерть (а у нее воротник с черепами). В центре над ними возвышается Создатель — человек в белом одеянии, на ходулях, в маске и с копьем. Он держит четыре ленты, с которыми вокруг него ходят четыре невзгоды человечества. «Это олицетворение борьбы добра и зла», — говорит Адасинский о представлении.
На сцене Создатель борется с четырьмя демонами, как их называет рассказчик, на трибунах гогочет толпа, к которой запрыгивают актеры, а на возвышении чинно смотрят представление король с королевой и их свита. Демоны уворачиваются от копья Создателя, делают кувырки, бьют в барабаны, пока в кульминации Создатель не совершает головокружительное сальто (все еще с копьем и на ходулях!). Что происходит дальше — секрет, который мы сохраним до премьеры сериала.
Увы, портал в Этерну недолговременный. Под утро он закрывается, караван киношных трейлеров уезжает, и музей снова становится музеем, а не королевским дворцом. Михаил Тройник переобувается в адидасы, снимая белокурый парик. Участник постановки спускается с ходуль. Но этот волшебный портал откроется снова — погрузиться в мир «Этерны» можно будет уже в 2025 году, когда сериал выйдет на Кинопоиске.
Автор: Лиза Кузнецова