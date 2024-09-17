Мы побывали на съемках «Этерны». Поздравили королеву и посмотрели шоу. Рассказываем!

У одного из вагончиков поправляют костюм высокому юноше с большими печальными глазами. В мире Этерны это Ричард Окделл, а в нашем — актер Иван Трушин. Для Ивана, на момент съемок учившегося в Щепкинском театральном училище, это первая большая роль в кино. «Я долго ждал проекта такого масштаба, потому что в училище часто играл в исторических постановках. Например, Генриха V в пьесе Уильяма Шекспира. И роль не совсем удалась, у меня появился незакрытый гештальт. Вот теперь закрываю», — смеется актер. У него, кстати, есть кое-что общее с Ричардом — шрам на руке, как у персонажа.