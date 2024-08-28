Не смотрите «Кольца власти»? Мы сделали это за вас. Вот рекап пяти серий

5-я серия

Овайн Артур

«Каменные чертоги»

Семь колец для гномов готовы. Вопреки возражениям сына, король Дурин тут же использует кольцо для поисков новых источников света и добивается успеха. Диса, которая пару серий назад уговаривала мужа передать предложение Келебримбора отцу, внезапно тоже начинает сомневаться. Ее тревога усиливается, когда король вводит новый налог, который нужно будет платить с каждой сделки на рынке.

Старого Дурина стремительно поглощает жадность, он предлагает шесть оставшихся колец другим гномьим правителям в обмен на половину их состояния. Также он собирается нарушить собственный запрет и начать добывать золото на самых нижних уровнях, несмотря на таящееся там зло.

Тем временем Аннатар пытается уговорить Келебримбора выковать кольца и для людей, на что кузнец отвечает решительным отказом. Тогда хитрый злодей решает сделать все сам, и Келебримбор впервые подвергает сомнению мотивы «посланца Валар». Еще больше подкрепляет его сомнение появление молодого Дурина, который рассказывает, как сильно изменилось поведение отца после получения магического артефакта. Кузнец озвучивает свои сомнения Аннатару, но тот предъявляет ответное обвинение, якобы Келебримбор осквернил гномьи кольца, солгав Гил-Галаду. И теперь, чтобы восстановить равновесие, нужно срочно выковать еще девять украшений для людей.

Гил-Галад видит во сне причиненные Сауроном разрушения. Вернувшийся в Линдон Элронд предупреждает его о приближающейся армии орков. Тем временем Адар предлагает Галадриэль объединить силы эльфов и орков против общего врага — Саурона.

Получивший корону Фаразон начинает чистки. Все, кто сохранил верность к Мириэль, лишились звания и должности, и не в последнюю очередь благодаря действиям Эариен (Эма Хорват). Отец и дочь обмениваются парочкой резких слов, а Валандиль (Алекс Таррант) прямо говорит девушке, что она их всех предала.

Фаразон объявляет церковь Валар вне закона. Кемен (Леон Уодэм) убивает Валандиля, Элендиль оказывается за решеткой. А Фаразон тем временем поддается искушению испытать палантир самостоятельно.