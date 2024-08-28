Не смотрите «Кольца власти»? Мы сделали это за вас. Вот рекап пяти серий

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» продолжается, и Кинопоиск кратко пересказывает основные события второго сезона, так что вы можете следить за новой экранизацией Толкина. Даже если решили бросить смотреть сам сериал!
Этот материал будет обновляться после выхода новых серий второго сезона.
5-я серия
«Каменные чертоги»
Семь колец для гномов готовы. Вопреки возражениям сына, король Дурин тут же использует кольцо для поисков новых источников света и добивается успеха. Диса, которая пару серий назад уговаривала мужа передать предложение Келебримбора отцу, внезапно тоже начинает сомневаться. Ее тревога усиливается, когда король вводит новый налог, который нужно будет платить с каждой сделки на рынке.
Старого Дурина стремительно поглощает жадность, он предлагает шесть оставшихся колец другим гномьим правителям в обмен на половину их состояния. Также он собирается нарушить собственный запрет и начать добывать золото на самых нижних уровнях, несмотря на таящееся там зло.
Тем временем Аннатар пытается уговорить Келебримбора выковать кольца и для людей, на что кузнец отвечает решительным отказом. Тогда хитрый злодей решает сделать все сам, и Келебримбор впервые подвергает сомнению мотивы «посланца Валар». Еще больше подкрепляет его сомнение появление молодого Дурина, который рассказывает, как сильно изменилось поведение отца после получения магического артефакта. Кузнец озвучивает свои сомнения Аннатару, но тот предъявляет ответное обвинение, якобы Келебримбор осквернил гномьи кольца, солгав Гил-Галаду. И теперь, чтобы восстановить равновесие, нужно срочно выковать еще девять украшений для людей.
Гил-Галад видит во сне причиненные Сауроном разрушения. Вернувшийся в Линдон Элронд предупреждает его о приближающейся армии орков. Тем временем Адар предлагает Галадриэль объединить силы эльфов и орков против общего врага — Саурона.
Получивший корону Фаразон начинает чистки. Все, кто сохранил верность к Мириэль, лишились звания и должности, и не в последнюю очередь благодаря действиям Эариен (Эма Хорват). Отец и дочь обмениваются парочкой резких слов, а Валандиль (Алекс Таррант) прямо говорит девушке, что она их всех предала.
Фаразон объявляет церковь Валар вне закона. Кемен (Леон Уодэм) убивает Валандиля, Элендиль оказывается за решеткой. А Фаразон тем временем поддается искушению испытать палантир самостоятельно.
4-я серия
«Древнейший»
Галадриэль недовольна, что во главе отряда стоит Элронд, но вынуждена смириться с этим. Эльфы направляются в Эрегион, однако выясняют, что мост, ведущий туда, разрушен. Отряду придется идти в обход. Кольцо предупреждает Галадриэль, что на южном пути их ждет опасность, но Элронд отказывается прислушиваться к советам и все равно выбирает этот маршрут.
Проходя через могильники, эльфы находят тела гонцов Гил-Галада. Напавшие на отряд убивают одного из эльфов, но остальным удается отразить угрозу. К Галадриэль приходят новые видения, в одном из них она видит плененного Элронда. Отряд замечает марширующую на Эрегион армию орков. Галадриэль отдает Элронду свое кольцо и отправляет остальных предупредить Гил-Галада о надвигающейся угрозе, а сама остается прикрывать тыл. Воительнице удается убить нескольких орков, но в конечном итоге она попадает в плен и предстает перед Адаром.
Незнакомец встречает Тома Бомбадила (Рори Киннир), самого старого жителя Средиземья. Том наблюдает за происходящим на континенте, но никогда не вмешивается. Незнакомец просит Тома обучить его лучше контролировать магию, но Бомбадил считает, что тот еще не готов. Он вспоминает другого волшебника, которого поглотила тьма, и Незнакомец понимает, что должен бросить вызов Темному Волшебнику и Саурону.
Нори и Поппи приходят в себя в пустыне, где их находит Мерримак (Гави Сингх Чера), полурослик из племени крепышей. Между Мерримаком и Поппи пробегает искра, и он приглашает девушек в свою деревню. Когда Нори упоминает погибшего в первом сезоне вождя мохноногов Садока Берроуза, деревенские вспоминают легенду о крепыше по имени Берроуз, который когда-то давно увел караван последователей на поиски обетованного дома среди зеленых холмов. Нори со слезами на глазах говорит, что мохноноги по-прежнему скитаются по Средиземью. Темный Волшебник посылает своих слуг на поимку мохноногов. Злодеи приезжают в деревню крепышей и требуют отдать им девушек, но полурослики отказываются подчиниться.
Исильдур, Арондир и Эстрид направляются на поиски Тео и находят его в лагере энтов. Энты оплакивают ущерб, причиненный их лесу орками, а некоторые из них винят в своих бедах и другие расы Средиземья. После того как Арондир обещает остановить орков, энты соглашаются освободить Тео и пойманных ими дикарей, среди которых есть и возлюбленный Эстрид.
3-я серия
«Орел и скипетр»
Все нуменорское войско считает Исильдура (Максим Болдри) погибшим, но его конь Берек чувствует, что хозяин жив. Элендиль (Ллойд Оуэн) отпускает скакуна на волю, и тот в конечном итоге находит своего наездника в логове гигантских пауков. Вместе им удается кое-как отбиться от хищников и вырваться на свободу.
Келебримбор приглашает Дурина (Овайн Артур) и Дису в Эрегион и предлагает в качестве помощи кольца, по одному для каждого гномьего короля в Средиземье. Кузнец обещает, что эти артефакты исцелят гору, но у его предложения есть цена — мифрил.
На месте недавней резни Исильдур находит единственную уцелевшую, девушку по имени Эстрид (Ниа Тоул). Вместе они направляются в сторону старой нуменорской колонии — Пеларгира. Однако по пути они попадают в засаду дикарей-прислужников Адара. Вовремя появившийся Арондир (Исмаэль Крус Кордова) убивает большую часть нападавших, однако уцелевшие успевают угнать Берека. Эльфийский следопыт скорбит по своей умершей возлюбленной. Бронвен (Назанин Бониади), похоже, так и не смогла оправиться от полученного в первом сезоне ранения. Он пытается как-то утешить Тео (Тайро Махафидин), но юноша не желает больше видеть Арондира.
Тем временем в Нуменоре полным ходом идет подготовка к коронации Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон). Эариен (Эма Хорват) рассказывает Фаразону (Тристан Гравелль) про палантир, давая ему столь желанный козырь против королевы. Во время коронации сестра Исильдура обвиняет Мириэль во владении хрустальным шаром. Начавшиеся беспорядки прерывает появление гигантского орла, и хотя он прилетел ради Мириэль, сторонники Фаразона трактуют его появление в свою пользу.
Исильдур рассказывает Эстрид, что мать утонула, спасая его, и с тех пор он всю жизнь пытается сделать что-то значимое, способное оправдать ее жертву. Вместе с Тео они направляются вызволять Берека из плена дикарей. Эстрид тем временем пытается свести со своей шеи клеймо Адара. Исильдуру удается незаметно увести коня. В этот момент на лагерь дикарей нападают неизвестные и уносят с собой Тео.
Младший Дурин все-таки проглатывает собственную гордость и извиняется перед отцом. Он передает королю предложение Келебримбора, но просит последовать собственному совету и не доверять эльфам. Гномы же соглашаются на условия Келебримбора. Создание гномьих Колец власти началось.
2-я серия
«Там, где звезды чудесны»
Извержение Ородруина вызывает землетрясение в Кхазад-Думе. Все световые люки оказываются завалены, и гномье царство погружается во тьму. Рудокопы пытаются проложить новые световые шахты, но «поющие с камнем» не могут найти ни одного безопасного маршрута. Диса пробует примирить старого короля с сыном, но оба Дурина слишком горды, чтобы извиниться.
Галадриэль видит во сне гибель Келебримбора. Она просит разрешения отправиться в Эрегион, но Гил-Галад не хочет отпускать ее в одиночку. Воительница предлагает Элронду отправиться вместе с ней, и тот соглашается только после вмешательства Кирдана, который призывает не отказываться от силы, если ее можно использовать во благо. Гил-Галад соглашается отправить Галадриэль в Эрегион, однако ставит во главе отряда Элронда. Неизвестные убивают гонцов Гил-Галада, которых король отправил к Келебримбору, чтобы предупредить его о личности Халбранда.
Келебримбор отказывается принимать Халбранда, а тот в ответ не хочет покидать Эрегион. Кузнец в конце концов сдается и спускается к незваному гостю. Саурон быстро опутывает его новыми сетями из лжи. Он заявляет, что его настоящее имя — Аннатар, Дары Приносящий, на самом деле он посланник Валар, прибывший в Средиземье, чтобы создать Кольца власти для людей. По его словам, это единственная возможность удержать континент от падения во тьму.
Незнакомец, Нори и Поппи продолжают идти на восток. Один из следопытов, наблюдавших за ними, возвращается к своему хозяину, Темному Волшебнику (Киран Хайндс), и обещает поймать мага, надавив на его слабое место — привязанность к мохноногам. Слуги злодея нагоняют троицу путников возле колодца. Незнакомец вызывает ураган, который уносит нападавших прочь, но немного переусердствует — буря уносит и Нори с Поппи.
1-я серия
«Владыки эльфов под небесным сводом»
Все начинается с затяжного флешбэка. На заре Второй эпохи Адар (Джозеф Моул в первом сезоне и Сэм Хэзелдайн во втором) и орки убили Саурона, пытавшегося укрепить свою власть после падения Моргота. Однако дух злодея выжил и много столетий спустя воплотился в теле Халбранда. Этот таинственный человек (Чарли Викерз) бесцельно бродил по Средиземью, а затем присоединился к группе беженцев из южных королевств, которые рассчитывали обрести новую жизнь за западным океаном. На корабль беженцев напал морской монстр, и так Халбранд оказался на том самом плоту, где его встречает Галадриэль в начале сериала.
В настоящее время Элронд (Роберт Арамайо) хватает только что выкованные Кольца власти и сбегает в Линдон. Галадриэль (Морвет Кларк) пускается в погоню, но дипломату удается добраться до Гил-Галада (Бенджамин Уокер). Галадриэль приходится признаться королю, что под личиной Халбранда все это время скрывался Саурон.
Элронд возражает против использования колец, считая, что они могут быть осквернены Сауроном. Галадриэль напоминает, что темный властелин не касался колец и даже не присутствовал при их создании. Последнее слово остается за королем, который решает пойти на риск. Гил-Галад требует отдать ему кольца, но Элронд предпочитает ослушаться своего повелителя и прыгает с обрыва в океан. Король отправляет гонца предупредить Келебримбора, что Халбранд — это на самом деле Саурон.
Эльф сбегает в Серую Гавань и обращается за советом к мудрому Кирдану Корабелу (Бен Дэниелс). Элронд считает, что кольца нужно уничтожить. «Уничтожь их, и эра эльфов в Средиземье подойдет к концу», предостерегает Корабел. Галадриэль находит Элронда в Серой Гавани и пытается убедить его вернуть кольца, но тот уже успел передать их Кирдану. Корабел отплывает от берега и пытается выбросить магические украшения за борт, но в последний момент меняет решение.
Эльфы уже готовятся покинуть Средиземье, когда Кирдан приходит к королю с кольцом на пальце. Несмотря на все возражения Элронда, Галадриэль и Гил-Галад тоже надевают кольца, и скверна мгновенно покидает эльфийские леса.
Халбранд говорит Адару, что Саурон вернулся в новом теле, и обещает втереться в доверие к эльфам, чтобы выяснить всё про его возвращение. Слуги Адара требуют поклясться в верности своему повелителю, и Халбранд обещает служить правителю Мордора до конца его дней. Затем он возвращается к Келебримбору.
В Мордоре Саурон намеренно сдается в плен оркам. Он пытается выторговать у Адара освобождение своих подданных, но падший эльф не намерен торговаться. Незнакомец (Дэниэл Вейман) и Нори (Маркелла Кавена) идут на восток. Следом увязывается Поппи (Меган Ричардс), но издалека за ними следит таинственная фигура.
Автор: Алексей Ионов