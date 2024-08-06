«Каос»: к каким древнегреческим мифам отсылает новый хит Netflix

История о музыканте, который отправился на тот свет, чтобы вернуть возлюбленную, знакома всем или почти всем. Однако Чарли Ковелл ее значительно осовременила. То, что Орфей (Киллиан Скотт) в «Каосе» стал поп-рок-звездой типа Эда Ширана, это, скорее, забавная деталь, обоснованная антуражем. А вот то, что он показан инфантильным эгоистом, от которого Эвридика (Аврора Перрино) и так хотела уйти, да только умерла, уже свежо. Хотя и не совсем беспочвенно. В мифе Орфей спустился в царство Аида и смог игрой на лире растопить сердце владыки мертвых. Тот согласился отпустить Эвридику, но лишь с одним условием: музыкант должен идти к выходу и ни в коем случае не оборачиваться, пока душа девушки, следуя за ним, не достигнет мира живых. Орфей удивился простоте задания, но в итоге не справился даже с ним и потерял Эвридику навсегда. Настоящий остолоп.