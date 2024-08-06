«Каос»: к каким древнегреческим мифам отсылает новый хит Netflix

На Netflix вышел сериал «Каос» — иронический пересказ древнегреческих мифов, напоминающий одновременно «Наследников» и «Американских богов». В нем Зевс (Джефф Голдблюм) разгуливает по Олимпу в солнцезащитных очках, Посейдон (Клифф Кёртис) прохлаждается на яхте, а островом Крит управляет президент Минос (Стэнли Таунсенд). Создательница сериала Чарли Ковелл (шоураннер хитового «Конца ***ного мира») вплела в сюжет множество остроумных отсылок к античным легендам, порой не самым известным. В этом материале мы разберем как очевидные аллюзии, так и едва заметные детали.
Пророчество о Каосе
Центральная сюжетная линия сериала построена вокруг пророчества о падении олимпийской семьи и воцарении того самого Каоса (то есть хаоса). Оно доводит до паранойи и без того подозрительного Зевса, дает надежду прикованному к скале Прометею (Стивен Диллэйн) и подталкивает смертных к бунту против богов. Это, по сути, одна большая отсылка, ведь в древнегреческих сюжетах, куда ни плюнь, везде встречаются предсказания. И в мифе о Персее, и в поэмах Гомера, и в трагедиях Софокла всегда какой-нибудь оракул что-нибудь предрекает, а герои либо следуют указаниям, либо пытаются обмануть судьбу, но тем самым лишь воплощают пророчество в жизнь. Вот и в сериале все усилия Зевса оказываются тщетными.
Почему Дионис
Чарли Ковелл показывает в основном высших богов Олимпа — Зевса, его братьев Посейдона и Аида (Дэвид Тьюлис), а также жену-сестру Геру (Джанет Мактир). Из младших же появляется только Дионис (Набхан Ризван), покровитель виноделия. Но почему именно он? Возможных причин несколько. Во-первых, Дионис — один из немногих обитателей Олимпа, что рожден смертным (его матерью была земная женщина Семела) и лишь позже награжден божественным статусом. А во-вторых, из всех богов он был самым «народным». Чтить его полагалось не кровавыми жертвоприношениями или строгими обрядами, а пышными пирами и оргиями. К VIII–VII векам до н. э. культ Диониса распространился по всей Греции, и властям полисов даже приходилось принимать меры, чтобы сдерживать тотальный разгул. Так что олимпийский мажор, каким его показали в сериале, исторически ближе к людям, чем большинство его собратьев.
Главная задача молодого бога в «Каосе» — заслужить уважение равнодушного отца — тоже возникла не на пустом месте. В мифах любимчиками Зевса считались Геракл и Афина, а аутсайдерами — Гефест и Арес. Дионис же был где-то посередине — рукопожатный, но не в фаворе. Прямо как в сериале.
Забавная деталь: в первом эпизоде персонаж ходит в рубашке с принтом картины Франсиско Гойи «Шабаш ведьм». На ней скрюченные женщины жертвуют младенцев черному козлу. Нюанс в том, что древние греки часто изображали Диониса именно в облике быка или козла. Однако после распространения христианства ни в чем не повинное рогатое животное стало символом Сатаны.
Вода жизни
Главная достопримечательность Олимпа в сериале — Меандр, кольцеобразный фонтан человеческих душ. Именно он служит источником вечной жизни богов. В реальности же меандром называют тот самый завиток из традиционного греческого орнамента, который можно увидеть на вазах, мозаиках, туниках и т. д. Он считается древнейшим символом воды и цикличности всего сущего.
Орфей и Эвридика
История о музыканте, который отправился на тот свет, чтобы вернуть возлюбленную, знакома всем или почти всем. Однако Чарли Ковелл ее значительно осовременила. То, что Орфей (Киллиан Скотт) в «Каосе» стал поп-рок-звездой типа Эда Ширана, это, скорее, забавная деталь, обоснованная антуражем. А вот то, что он показан инфантильным эгоистом, от которого Эвридика (Аврора Перрино) и так хотела уйти, да только умерла, уже свежо. Хотя и не совсем беспочвенно. В мифе Орфей спустился в царство Аида и смог игрой на лире растопить сердце владыки мертвых. Тот согласился отпустить Эвридику, но лишь с одним условием: музыкант должен идти к выходу и ни в коем случае не оборачиваться, пока душа девушки, следуя за ним, не достигнет мира живых. Орфей удивился простоте задания, но в итоге не справился даже с ним и потерял Эвридику навсегда. Настоящий остолоп.
Саму историю в сериале тоже несколько изменили. Во-первых, в мифах Дионис в судьбе Орфея никакого участия не принимал, а в «Каосе» именно он становится инициатором всего путешествия в мир мертвых. Во-вторых, теперь Эвридику отпускает не Аид, а его жена Персефона (Рэки Айола), причем лишь для того, чтобы насолить Зевсу. И, наконец, возлюбленная Орфея успешно возвращается в мир живых. Только он все равно ее теряет: еще в загробном царстве та сообщает мужу, что между ними все кончено. Каноничная концовка остроумно обыграна в финале. Эвридика уговаривает Орфея обернуться, чтобы тот посмотрел ей в глаза и принял факт их расставания.
Кто такой Кеней
В загробном царстве Эвридика встречает Кенея (Миша Батлер), с которым у них завязываются сперва дружеские, а после и романтические отношения. Этот персонаж тоже родом из мифа, причем относительно малоизвестного. Юную Кенею из племени лапифов похитил и изнасиловал Посейдон. В качестве извинения он предложил исполнить любое ее желание, и опороченная дева захотела стать непобедимым мужчиной. После трансформации Кеней снискал славу могучего воина и даже принимал участие в походе аргонавтов. В сериале мы впервые встречаем героя в момент его смерти, которая отличается от той, что была в мифах. В «Каосе» он погиб от стрел амазонок, а в оригинале юношу забили деревьями кентавры, ведь поразить железом героя было невозможно.
Тайна загробного царства
Главный сюжетный поворот первого сезона заключается в том, что обещанное всем смертным перерождение — ложь. Но для знатоков мифологии это едва ли стало большим сюрпризом, ведь реинкарнация никогда не была центральной концепцией в античных верованиях. Она допускалась, однако лишь для самых-самых избранных — великих героев и безупречных праведников, допущенных в древнегреческий рай Элизиум. И то опционально: не хочешь — не перерождайся. Всех остальных отправляли на луга асфоделей (к ним отсылает порт Асфодель, куда причаливает лодка с душами в сериале), а самых несносных скидывали в Тартар.
Ариадна и минотавр
Радикальнее всего в «Каосе» переписали знаменитый миф о минотавре. В сериале Ариадна (Лейла Фарзад), дочь президента Миноса, выясняет, что страшное чудовище из лабиринта — это ее брат-близнец Главк, который, как все считали, умер еще младенцем. Правитель Крита приказал изобретателю Дедалу (Мэт Фрэйзер) заточить того в темнице, так как опасался предсказанной ему гибели от руки первенца. Но судьбу обмануть не удается, и убийцей Миноса становится сама Ариадна.
В мифе же (по крайней мере, в наиболее известной его версии) минотавра звали Астерион, и он появился на свет в результате связи царицы Пасифаи, жены Миноса, с Посейдоном, принявшим облик быка. Родившегося полузверя заточили в лабиринте, который сконструировал гениальный Дедал, и скармливали ему пленников, пока монстра не убил Тесей (в сериале он появляется в качестве телохранителя Ариадны, но в развязке не участвует). Главком же звали совершенно другого сына Пасифаи, уже от самого Миноса, и никакого отношения к минотавру, кроме родства по матери, он не имел. Ариадна отца тоже не убивала. Тот погиб уже после истории с лабиринтом от рук правителя Сицилии, царя Кокала. А вот то, что в финале «Каоса» в дочь Миноса влюбляется Дионис, — это, как ни странно, вполне канонично. В некоторых мифах, после того как царевну бросает Тесей, на ней решает жениться бог виноделия.
Прочие отсылки
- Билли Пайпер играет Кассандру — троянку-предсказательницу, чьи предупреждения все время игнорируются. В мифах ее пророчествам никто не верил из-за проклятия Аполлона, которому она посмела отказать.
- Орфей и Эвридика живут на вилле Фракия. В мифах музыкант родом из Фракии.
- Менеджера Орфея зовут Калли — это Каллиопа, муза-покровительница певцов.
- Орфей покупает в ларьке сигареты «20 бореев». Борей — бог северного ветра.
- Эвридику сбивает насмерть фургон с надписью Serpent Solutions. В мифе она умерла от укуса змеи.
- Прометей напоминает Зевсу, что в детстве у него была собачка Гестия, которую убил его отец. В мифах Гестия была старшей сестрой Зевса, проглоченной Кроносом.
- В баре «Пещера» работает одноглазый вышибала Поли — это Полифем, самый известный циклоп в греческой мифологии. Он появлялся, например, в «Одиссее» Гомера и как раз жил в пещере.
- Дионис веселится в клубе Panopeus. Панопея — древний город, в окрестностях которого, по преданию, Прометей вылепил из глины первых людей.
- Мойры носят свои канонические имена — Клото, Лахезис и Атропос.
- В некоторых сценах Клото вяжет. В мифах она плетет человеческую судьбу.
- Фурии тоже носят мифические имена — Тисифона, Алекто и Мегера. Правда, само слово «фурия» римское. В соответствии с греческой традицией их следовало назвать эриниями.
- Доведя мужчину до самоубийства, фурии вычеркивают из списка имя «Терей». Это герой одноименной и особенно кровавой трагедии Софокла.
- Серия «Пророчества» (вымышленного сериала внутри сериала), которую фурии показывают Ариадне, называется «Нить» — отсылка к знаменитому клубку, который царевна в мифе подарила Тесею, чтобы тот сумел выбраться из лабиринта.
- Несчастного мужчину, которого Харон выкидывает из лодки, сжирает Сцилла — морское чудовище из греческой мифологии.
- В сериале дважды появляется гранат. Его покупает Эвридика незадолго до гибели, а Зевс в видении ранит палец, пытаясь его нарезать. В древнегреческой культуре плод граната считался символом супружества. В контексте «Каоса» это можно трактовать как намек на то, что брак обоих персонажей трещит по швам.
Автор: Дмитрий Шепелев