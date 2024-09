Давай по новой: зачем режиссеры делают ремейки своих фильмов

Еще один пример. В начале 2010-х Зия Энгер снимала дебютный фильм Always All Ways, Anne Marie в компании друзей и родственников. После череды отказов от кинофестивалей Энгер перестала отправлять заявки, никуда не выложили картину и просто «убрала ее в стол». Двенадцать лет спустя постановщица рискнула переосмыслить травмирующий для каждого начинающего кинематографиста опыт. My First Film — отчасти ремейк Always All Ways, Anne Marie и одновременно история о злополучных съемках, на которых все пошло не так.