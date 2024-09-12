Давай по новой: зачем режиссеры делают ремейки своих фильмов

Новая версия. «Человек, который слишком много знал» — один из самых успешных фильмов британского периода в карьере Хичкока. Постановщик решил переделать хит сразу после переезда в Голливуд. Ему казалось, что новая версия будет не только более масштабной и зрелищной, но и своевременной. В начале 1940-х, в разгар Второй мировой войны, шпионский сюжет о покушении выглядел уместно и актуально. Но вернуться к этой идее Хичкоку удалось лишь в середине 1950-х, когда он переживал лучший период в фильмографии и выдавал один шедевр за другим («Окно во двор», «Головокружение»). Сценарист Джон Майкл Хейс, которому Хичкок запретил смотреть оригинал, сменил Альпы на знойное Марокко, а дочь героев — на сына. Сумбурный и сухой черно-белый оригинал продолжительностью 75 минут превратился в двухчасовой красочный техниколор-триллер о заговорах, паранойе и герое, которому не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Главная причина предпочесть ремейк — это даже не имя Джеймса Стюарта в титрах, музы Хичкока, а мастерски срежиссированный эпизод покушения в концертном зале Альберт-холл. Неудивительно, что сам постановщик считал, будто первый фильм снял талантливый любитель, а второй — настоящий профессионал.