Все фильмы Шьямалана — от худшего к лучшему

К Кливленду (Пол Джаматти), робкому управдому с трагическим прошлым, из бассейна при жилищном комплексе выныривает наяда (Брайс Даллас Ховард) и сообщает, что она посланец Синего мира, а кто-то из кливлендовских жильцов пишет книгу, которая спасет человечество.

Шьямалановская версия «Русалочки», осмеянная дружно и, к сожалению, по делу. Режиссер здесь пытается бесшовно соединить реальность и магию и терпит сокрушительное поражение. История про эксцентричных соседей и их коммунальную взаимовыручку выглядит не душевно, как задумано, а фальшиво, и вся волшебная часть — путано и попросту глупо. Апофеоз кринжа — сцена, где несчастный Джаматти притворяется ребенком, чтобы послушать ценную сказку на ночь; того же Шьямалан впустую ждет от зрителя. Предвидя, вероятно, негативную прессу, режиссер поселил в дом еще и претенциозного критика, остроумно комментирующего собственную гибель. При этом самому себе постановщик умудрился выделить роль пророка и мученика.