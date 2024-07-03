«Ловушка» М. Найта Шьямалана: Хичкок для всей семьи

В мировой прокат вышел камерный (как и многие последние фильмы этого режиссера) триллер с Джошем Хартнеттом и Ариэль Джой Донохью; как бы «Молчание ягнят» на концерте Тейлор Свифт. О том, как Шьямалан снова смело и с улыбкой экспериментирует над законами жанра, рассказывает Павел Пугачёв.

Павел Пугачёв Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Купер (Джош Хартнетт) приходит с дочкой-подростком Райли (Ариэль Джой Донохью) на стадионный концерт новой поп-звездочки Леди Рэйвен (Салека Шьямалан). Обычный выходной день не предвещает никакой беды. Вечер немного омрачает встреча с мамой одной из одноклассниц дочери. Там какие-то девичьи разборки, зависть и буллинг, но замечательный папа со всем обязательно разберется. Правда. вскоре появятся проблемы посерьезнее: полиция и ФБР подозревают, что в толпе на концерте скрывается серийный убийца. Работать сверхурочно придется всем.

Дальше должно быть обязательное предупреждение о спойлерах, но вся интрига нового фильма М. Найта Шьямалана в том, что ее тут особо и нет. Ожидаемый шьямалановский твист происходит минуте на десятой, а вопрос «Как он отсюда выберется?» хочется адресовать прежде всего автору фильма. Развешанные по стенам ружья видны невооруженным взглядом, но как, когда и выстрелят ли они вообще — вот что на самом деле интересно.

Многое (возможно, даже слишком многое) о «Ловушке» скажет предложенный режиссером (традиционно работающим лучшим критиком своих фильмов) референс: «Молчание ягнят» на концерте Тейлор Свифт. Буквально неделю назад в прокат выкатился еще один триллер, претендующий на родство с шедевром Джонатана Демме, но Шьямалану неинтересна пересборка любимого кино. Да, тут тоже есть своя Кларисса Старлинг, тревожные крупные планы со взглядами в камеру и даже ягненок, но гений автора «Шестого чувства» и «Сплита» кроется в том, что его работы производят (или хотят произвести) такое впечатление, словно никакого другого кино прежде не было. Всё как в первый раз, хоть и смутно знакомо.

Шьямалан не ворует, Шьямалан играет. Но постмодернистское цитирование чуждо этому художнику, говорящему на одном языке даже не с Демме, а скорее, с Хичкоком. И, если настроиться на нужную волну (прекратив, например, задаваться вопросами вроде «А что, так можно было?»), то от этого фильма можно получить удовольствие, как от «В случае убийства набирайте „М“» — одного из неназванных, но вполне очевидных источников вдохновения.

Салека Шьямалан

Это во всех смыслах семейное кино. Роль суперзвезды сыграла старшая дочь режиссера, Салека Шьямалан (не путать с другой его дочерью, Ишаной, недавно дебютировавшей в режиссуре триллером «Смотрители»), известная также как R’n’B-исполнительница Saleka. Она сама написала все звучащие в фильме песни, и именно с нее все началось. Папа мечтал сделать нечто вроде Purple Rain Принса, поп-альбома и фильма-концерта с игровым обрамлением. Это, прямо скажем, не очень получилось. Выступления (выглядят они совсем как настоящие) все равно становятся фоном, да и вспомнить хоть одну песню на выходе из зала едва ли получится.

Зато вышел превосходный триллер — все-таки Шьямалан может создать саспенс просто из воздуха (в данном случае даже из крупного плана затылка). Можно смеяться над некоторыми сюжетными поворотами и словно бы намеренными глупостями (в мире этого фильма системы видеонаблюдения работают очень избирательно, чего уж говорить про охранников), но невозможно не сдаться перед тем, как это кино снято. Чего только стоит работа моднейшего («Претенденты», «Память») оператора-постановщика Сайомбху Мукдипрома, добивающегося совершенно сюрреалистического эффекта от фронтально снятых крупных планов.

Джош Хартнетт

Может показаться, что автор не вполне серьезен и едва ли не издевается (впрочем, такое ощущение возникает примерно от каждого фильма Шьямалана). В «Ловушке» находится место и юмору, и самоиронии (и без забавного камео, разумеется, не обойдется), и вкраплениям самых разных жанров. Шьямалан шутит, но при этом совершенно серьезен: в нагрузку к первоклассному развлечению идет месседж. Режиссер говорит о семье, любви, разнице между заботой и контролем. О природе популярности звезд — как сцены, так и криминальной хроники. Для одного герметичного триллера этого было бы многовато, но «Ловушка» — нечто большее.

Как и в болливудском масала-фильме (на родстве «Ловушки» с современным кино Индии настаивает Салека Шьямалан), режиссер не боится переборщить со специями: главное, чтобы были задействованы все чувства. Шьямалан так умеет. И самое ценное в этой работе то, что сопереживаем мы всем участникам этого мероприятия: и примерному семьянину, и опасному серийному убийце, и даже девушке на сцене. В общем, не берите сверхурочных и не работайте в выходные. Это может и убить.