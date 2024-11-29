«Оземпик», Дориан Грей и куриная ножка: 10 ключей к пониманию фильма «Субстанция»

На Кинопоиске вышла «Субстанция» — один из самых обсуждаемых зарубежных фильмов этого года. Разговоры о ней не затихают аж с каннской премьеры, где фильм Корали Фаржа получил приз за лучший сценарий. Помогаем разобраться с хитросплетениях сюжета этого провокационного боди-хоррора.
О чем это
Элизабет Спаркл (Деми Мур) — позабытая голливудская звезда, которая ведет фитнес-шоу на ТВ. Ее противный босс Харви (Деннис Куэйд) увольняет Спаркл, потому что та стала «страшной и старой». Раздавленная женщина обращается в загадочную компанию, которая выпускает препарат «Субстанция». Благодаря ему Элизабет на две недели в месяц может превращаться в более совершенную и молодую Сью (Маргарет Куолли). Ключ к успеху — сохранение баланса, который женщины нарушают все чаще.
Почему Фаржа решила это снять
Француженка вдохновлялась собственным жизненным опытом. Всю жизнь ей казалось, что она недостаточно хороша. С годами требовательность и неприязнь к себе и своей внешности только усиливались, а после 40 лет появилось ощущение, что жизнь вот-вот закончится. Все это заставило задуматься о стремлении женщин соответствовать нереалистичным стандартам красоты любой ценой и о том, как эти попытки приводят к разрушению личности.
О чем были ее прошлые фильмы
В своей ранней короткометражке «Реальность+» Фаржа рассказывает о технологии, которая позволяет людям видеть себя и окружающих в идеализированном облике. Однако использовать эту возможность можно лишь в течение 12 часов в сутки. Когда вышел ее полный метр «Выжившая», поклонники боди-хорроров, особенно женского пола, почувствовали, что в жанре появился многообещающий новичок. По сюжету фильма главную героиню сталкивают со скалы. Ее тело пронзает дерево, но она выживает и с веткой, торчащей из живота, отправляется мстить обидчикам.
Для режиссера тема насилия имеет две стороны. С одной — женщины сталкиваются с внешним насилием, явной и легко распознаваемой агрессией. С другой — существует скрытое, внутреннее насилие, которое возникает под влиянием укоренившихся моделей поведения в обществе. Социум навязывает женщине, какой она должна быть, и если она не соответствует этим ожиданиям, то начинает ненавидеть себя. Появляется ощущение, что с ней что-то не так, хотя на самом деле проблема кроется в самих нормах.
До «Выжившей» Фаржа не считала себя феминисткой: «Вероятно, я всегда была ей, просто не придавала этому значения. Фильм помог мне осознать, кто я как режиссер. Именно после его выхода я почувствовала, что хочу глубже исследовать темы, связанные с насилием и ролью женщины в современном мире».
Правда ли, что это фильм про «Оземпик»
Не совсем. Сценарий «Субстанции» был придуман еще пять лет назад, когда этот препарат не приобрел такой популярности среди худеющих знаменитостей. Фаржа объясняет это так: «Во Франции, как и во всем мире, существует множество медицинских препаратов для подавления аппетита и снижения веса. Раньше женщины могли даже принимать амфетамины, чтобы сохранять стройность. Сегодня ради худобы люди пьют непонятные порошки, таблетки и чаи. „Оземпик“ — лишь новая версия того, что существует с незапамятных времен. Тот факт, что мое кино вызвало такой резонанс, обнадеживает. Но и одновременно пугает тем, насколько проблема привлекательности остается болезненно актуальной».
Что значит определение феминистский боди-хоррор
Боди-хоррор — поджанр фильмов ужасов. Он пробуждает у зрителей отвращение и страх, демонстрируя физические искажения, которые нарушают естественные формы и функции тела. Это могут быть мутации, разложения, захват паразитами или насильственные трансформации, подчеркивающие уязвимость человека и его тела.
Королем жанра считается Дэвид Кроненберг с культовыми «Мухой», «Видеодромом» и «Экзистенцией». Одним из знаковых фильмов является и «Нечто» Джона Карпентера о поглощающем все живое монстре, принимающем облик последней жертвы.
Феминистский боди-хоррор, в свою очередь, исследует женское тело, сексуальность и идентичность через призму телесности. Такие фильмы могут обращаться к специфическим женским процессам — менструации, беременности, родам — и раскрывать связанные с этим страхи и тревоги. Этот поджанр часто служит критикой патриархальных представлений о женском теле и исследует влияние общественных норм на него.
Одной из самых известных создательниц фильмов этого направления является Жюлия Дюкурно. Ее дебютный фильм «Сырое» рассказывает о молодой вегетарианке, которая, поступив в ветеринарную школу, начинает испытывать неконтролируемую тягу к человеческой плоти. Этот фильм исследует проблемы взросления и сексуальности через телесную перспективу. Вторая работа Дюкурно, «Титан», получила главный приз Каннского кинофестиваля в 2021 году. Этот фильм, шокирующий и одновременно нежный, рассказывает о травмированной девушке, жаждущей отцовской любви. Она испытывает сексуальное влечение к автомобилям и в итоге беременеет от машины.
Есть и менее очевидные представители жанра, где явные физические трансформации отсутствуют, но история все равно рассказывается через женское тело. Например, в триллере «Глотай» героиня Хейли Беннетт узнает о своей беременности. На фоне стресса и отсутствия поддержки со стороны близких у нее развивается компульсивная тяга к глотанию несъедобных и опасных предметов.
Корали Фаржа идеально вписывается в жанр, поднимая его на новый уровень дискомфорта. Здесь все работает на создание ощущения физического и эмоционального ужаса: кровь, незаживающая рана, мутирующие зрачки, жуткие деформации. «Субстанция» болезненно и анатомически исследует, как женское тело, утратив упругость и молодость, становится невидимым, нежеланным и ненужным в глазах общества.
«Для женщин-режиссеров боди-хоррор может стать мощным инструментом самовыражения. С раннего возраста я чувствовала себя чужой в привычных для девочек мирах. Меня всегда привлекали „мальчишеские“ игрушки и фильмы, а не куклы или игры в готовку. Это сформировало мое понимание того, как я могу заявлять о себе в общественном пространстве и находить способы самовыражения. Однако добиться того, чтобы мой голос был услышан, особенно как жанровый режиссер во Франции, оказалось непросто», — объясняет Фаржа.
Какие визуальные отсылки к классике можно здесь заметить
Ядовито-кислотный цвет препарата в фильме напоминает сыворотку из классического хоррора Стюарта Гордона «Реаниматор». В нем ученый с маниакальной одержимостью изобрел вещество, способное оживлять мертвых. Однако его эксперименты приводят к ужасающим последствиям.
Ковер с оранжевыми узорами в коридоре и красная уборная — очевидная отсылка к «Сиянию» Стэнли Кубрика. А в финале звучит симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», которую многие знают по другому фильму Кубрика — «2001 год: Космическая одиссея».
Сью можно рассматривать как внутренний голос Элизабет. Поскольку героиня Деми Мур испытывает глубокую ненависть, она хочет причинить боль не только себе, но и своей молодой версии. Элизабет пытается превратить ее жизнь в хаос, мусорит в квартире и поглощает огромное количество еды. В одной из самых запоминающихся сцен Спаркл съедает курицу, а позже Сью достает из своего пупка куриную ножку. Этот эпизод явно отсылает к «Видеодрому» Дэвида Кроненберга, где Макс Ренн достает пистолет из своего живота. Другая аллюзия к «Видеодрому» — крупный план экрана с губами героини Куолли; это явная параллель с образом Дебби Харри, чьи губы были показаны на таком же экране у Кроненберга.
Художник по протезам Пьер-Оливье Персен признался, что при создании финального образа мутанта черпал вдохновение из «Мухи». В культовом фильме герой Джеффа Голдблюма постепенно превращается в ужасное существо: сначала у него появляются странные волосы на спине, затем отваливается ноготь, а позже деформируется и все лицо. Постепенный процесс трансформации используется и в «Субстанции», где зрителю не сразу раскрываются масштабы финального преображения.
К «Мухе» есть и более очевидная отсылка. Во время встречи Элизабет с боссом, жадно поглощающим креветки, в бокале тонет муха. Некоторые воспринимают это как предзнаменование скорой гибели Спаркл, но можно предложить и другое толкование. Корали Фаржа символически убивает насекомое, подчеркивая, что она рассказывает эту историю с женской точки зрения. Таким образом, «Субстанция», хоть и вдохновлена культовым хоррором, идет своим собственным путем, предлагая переосмысление жанра через женскую перспективу.
«Субстанция» вдохновлена и романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» о стремлении к вечной молодости и гедонизму. В книге портрет служит зеркалом для Дориана, отражая его моральное разложение, пока сам он сохраняет внешнюю красоту. Этот мотив перекликается с образом гигантской картины Элизабет в гостиной.
Связь становится очевидной, когда Спаркл в гневе разбивает стекло портрета. Это напоминает финал романа, где Дориан уничтожает картину, мгновенно превращается в старика и умирает. С этого момента начинается и физическое старение героини.
Кем еще вдохновлялась Корали Фаржа
Помимо Кроненберга, одним из главных источников вдохновения для Корали Фаржа стала Дженнифер Кент. Ее ключевые работы — «Бабадук» и «Соловей». Первый фильм — хоррор, исследующий подавленные эмоции и непрожитое горе, второй — суровый вестерн о торжестве женского начала над мужскими пороками.
Что символизирует такая белая ванная
Каждая локация в фильме имеет символическое значение. Например, длинный оранжевый коридор на телеканале олицетворяет жизненный путь Элизабет: она начинает свое путешествие в одном конце и завершает в другом.
Фаржа лично продумывала дизайн квартиры Спаркл. Она стремилась сделать пространство вневременным, сочетая старомодные и футуристические элементы, чтобы зритель мог представить его в любой эпохе. Ей было важно подчеркнуть, что эта история могла произойти в любое время: и сегодня, и полвека назад, и в далеком будущем. Квартира наполнена символизмом, и ее центральным элементом стало большое окно, соединяющее внутренний и внешний миры Элизабет. С появлением Сью окно начинает отражать будущее, которое уже не принадлежит самой Спаркл.
Белая ванная комната — пространство всех трансформаций героини — превращается в своеобразный кокон, где Элизабет оказывается наедине с собой. Абстрактный интерьер напоминает экспериментальную камеру, полностью оторванную от реальности. Это усиливает чувство изоляции героини.
Похожи ли актрисы на своих героинь в реальной жизни
Фаржа была шокирована тем, что Мур согласилась на эту роль. В интервью журналу People режиссер призналась: «Когда всплыло ее имя, я сказала: „Забудь. Она никогда не захочет делать что-то подобное. Давайте не будем терять время“». Но после раздумий отправила ей сценарий.
Для Мур эта роль оказалась почти автобиографичной. В своих мемуарах она рассказывала, как в начале карьеры сталкивалась с давлением со стороны продюсеров, что привело к расстройству пищевого поведения и глубокой неприязни к своему телу. Впоследствии актриса страдала от алкогольной и наркотической зависимостей. В 2021 году весь интернет бурно обсуждал неудачную пластическую операцию Мур на показе Fendi. Так что этот проект стал для нее возможностью переосмыслить свое отношение к внешности и исследовать темы, связанные с общественным восприятием красоты и возраста.
Имя для героини Мур Фаржа придумала не случайно. Фамилия «Спаркл» символизирует сияние, переживание того самого мгновения счастья, когда ты находишься в центре внимания. А имя «Элизабет» вызывает ассоциации с великими дивами прошлого, такими как Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис (чье полное имя — Рут Элизабет Дэвис), Элизабет Монтгомери, а также с культовыми персонажами вроде Элизабет Беннетт из «Гордости и предубеждения».
Одной из самых сложных сцен для Деми Мур стал эпизод, в котором ее героиня готовится к свиданию и бесконечно поправляет макияж. В кульминации Элизабет, переполненная отвращением к своему отражению, начинает бить себя и размазывать косметику. На съемку этой сцены потребовалось 15 дублей, и к финалу актриса больше не могла продолжать: уже не героиня, а сама актриса начала испытывать к себе неприязнь. Вмешалась команда гримеров, остановив режиссера.
Пьер-Оливье Персен вспоминает: «Я переживал, что она может навредить себе, и сделал то, чего раньше никогда не позволял себе на съемках. Резко сказала Корали: „Хватит. Ты больше не можешь это снимать, иначе у нее пойдет сыпь по всему лицу“».
Для подготовки к роли Маргарет Куолли проводила много времени, изображая Сью дома, что не очень-то нравилось ее мужу Джеку Антоноффу. Одной из самых сложных сцен для нее стал урок аэробики, который в фильме изображен предельно сексуализированно. Несмотря на то, что в реальной жизни Маргарет профессионально занималась танцами, такая форма раскрепощенности оказалась для нее непростой. В интервью The Sunday Times она призналась, что плакала во время репетиций: «Такой тип сексуальности мне совершенно не был близок». Актриса также рассказала, что в день съемок этой сцены она чувствовала сильное напряжение, поэтому ей даже пришлось выпить текилы, чтобы расслабиться.
Как это понимать, что обе героини — единое целое
Связь между Элизабет и Сью может показаться запутанной. Сью буквально происходит от Элизабет, которую называют «матрицей». Они едины в физическом смысле, но у них разные сознания. Некоторым зрителям кажется нелогичным, что Элизабет продолжает принимать «Субстанцию», ведь она не может пережить жизнь Сью. Однако для Спаркл это логично: ее цель — не быть кем-то другим, а выглядеть как кто-то другой.
Разделение сознания между Элизабет и Сью придает фильму дополнительной глубины. Их взаимоотношения отражают борьбу между внешним и внутренним «я». Эта динамика делает историю универсальной, показывая, как человек может быть себе худшим врагом. То, с какой неприязнью Элизабет и Сью смотрят друг на друга, символизирует не только внутренний конфликт, но и то, как сексизм и эйджизм глубоко укоренились среди женщин. Их взаимодействие можно рассмотреть и как сложные, порой токсичные отношения между матерями и дочерьми.
Эта динамика подчеркивает важный социальный месседж: женщины в обществе глубоко взаимосвязаны, но укорененная мизогиния усиливает их разобщенность и отчуждение.
Как трактовать финал фильма
Из-за нарушения правил использования «Субстанции» тело Сью начинает разрушаться: у нее выпадают зубы, отходят ногти, из нее выходит монстр — причудливая смесь черт Сью и Элизабет, которые наконец-то слились в единую сущность.
Финальная трансформация интуитивно ощущается как момент освобождения для героини. Иронично, что, когда Элизабет становится полностью деформированной и чудовищной, ей впервые безразлично, как она выглядит. Это единственный раз, когда она смотрится в зеркало и ей нравится отражение. Теперь героиня может уверенно появиться на сцене новогоднего шоу.
Жестокая реакция публики становится зеркалом общества. Мы осуждаем и отвергаем тех, кто осмеливается выходить за рамки установленных норм, даже если эти нормы несправедливы. Фаржа доводит идею до абсурда и в сцене на «Аллее славы» демонстрирует, что облегчение для героини наступает, когда ее тело, ставшее источником душевной боли, наконец-то исчезает.
«Я сказала все, что хотела, и счастлива, что меня никто не ограничивал. Этот фильм — о насилии и контроле, о том, как нас постоянно учат быть деликатнее, нежнее, утонченнее. Раньше девушки стягивали себя корсетами, сегодня символ женственности — обтягивающая одежда. Мне было важно выпустить наружу все сдавленное, расстегнуть это, снять, освободиться. Я хотела взорваться и разбить эту систему вдребезги — жестко и бескомпромиссно. Чтобы встряхнуть людей, нужны не косметические изменения, а землетрясения, цунами. Мы должны перестать ограничиваться точечным обсуждением проблем и сосредоточиться на коренном изменении основ нашего общества», — подводит итог Корали Фаржа.
Автор: Кира Голубева