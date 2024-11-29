«Оземпик», Дориан Грей и куриная ножка: 10 ключей к пониманию фильма «Субстанция»

Для подготовки к роли Маргарет Куолли проводила много времени, изображая Сью дома, что не очень-то нравилось ее мужу Джеку Антоноффу. Одной из самых сложных сцен для нее стал урок аэробики, который в фильме изображен предельно сексуализированно. Несмотря на то, что в реальной жизни Маргарет профессионально занималась танцами, такая форма раскрепощенности оказалась для нее непростой. В интервью The Sunday Times она призналась, что плакала во время репетиций: «Такой тип сексуальности мне совершенно не был близок». Актриса также рассказала, что в день съемок этой сцены она чувствовала сильное напряжение, поэтому ей даже пришлось выпить текилы, чтобы расслабиться.