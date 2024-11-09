Фильм Корали Фаржа «Субстанция» заслуженно стал одним из главных кинособытий в этом году и породил бурю обсуждений. Одни считают картину банальной перелицовкой приемов Дэвида Кроненберга, другие хвалят актуальность и смелость создателей. При этом все сходятся на том, что Деми Мур сыграла в фильме одну из лучших своих ролей.
Почему «Субстанция» — это феминистское кино? Зачем здесь так много отвратительных сцен? Так ли уж нужно обращать внимание на неправдоподобные детали? И что символизирует монстр в финале? В этом видеоэссе разбираемся в нашумевшем хорроре и пытаемся понять, о чем на самом деле фильм Корали Фаржа.
Василий Покровский
Автор сценария
Хотя в фильме угадываются отсылки к реальным личностям (скажем, в герое Денниса Куэйда видны черты продюсера Харви Вайнштейна), «Субстанция» работает, скорее, как притча. На метафоричность повествования указывает многое — от говорящей фамилии главной героини («Спаркл» в переводе с английского — это «искра» или, если хотите, «звезда») до условного мира. Город, в котором разворачиваются события фильма, недвусмысленно напоминает Лос-Анджелес, но его реальных примет в «Субстанции» не так уж и много. То же можно сказать и про время действия. Очевидно, что герои пользуются довольно продвинутыми технологиями, но вместе с тем популярность фитнес-шоу и крикливые костюмы как будто отсылают к 1980-м.
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Авторы: Василий Покровский, Григорий Игнатьев