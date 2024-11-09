Фильм Корали Фаржа «Субстанция» заслуженно стал одним из главных кинособытий в этом году и породил бурю обсуждений. Одни считают картину банальной перелицовкой приемов Дэвида Кроненберга, другие хвалят актуальность и смелость создателей. При этом все сходятся на том, что Деми Мур сыграла в фильме одну из лучших своих ролей.

Почему «Субстанция» — это феминистское кино? Зачем здесь так много отвратительных сцен? Так ли уж нужно обращать внимание на неправдоподобные детали? И что символизирует монстр в финале? В этом видеоэссе разбираемся в нашумевшем хорроре и пытаемся понять, о чем на самом деле фильм Корали Фаржа.

