Все фильмы Дени Вильнёва — от худшего к лучшему

Хотя для многих фамилия Вильнёва связана с громкими фантастическими хитами вроде «Прибытия», продолжения «Бегущего по лезвию» и дилогии «Дюна», начинал он с совершенно других картин — драматических фильмов, снятых еще не в Голливуде, а в родной Канаде. В этом рейтинге мы попытались оценить все его полнометражные работы (короткие метры и участия в киноальманахах сюда не вошли), в том числе чтобы понять, можно ли (и как?) сравнивать дорогостоящие блокбастеры и более камерные работы без визуальных эффектов. В комментариях к тексту вы можете рассказать, как бы вы расставили работы режиссера от худшей к лучшей.

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