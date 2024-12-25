Огненная экранизация: как «Мастер и Маргарита» разбил булгаковское проклятие и стал главным фильмом 2024 года

К покупателям опционов на тексты Булгакова у наследников лишь одно условие: ничего не добавлять к первоисточнику. Сокращения и перестановки эпизодов допускаются, но собственное творчество сценаристов, дописывающих за Булгаковым сцены и сюжетные линии, всякий раз вызывают у Шиловского очень эмоциональный протест. «У Лебедева была политическая линия, — вспоминает он. — Там Ивана Бездомного сажают в психушку не потому, что он гонялся за Воландом, а потому, что он отказался писать статью о репрессиях. А затем Мастер с Бездомным бегут из сумасшедшего дома. И так далее. Нормальному человеку такое в голову не придет!» По контракту с «Марс Медиа» Шиловский не имел права вето и не мог влиять на ход продакшена, но мог высказывать свое мнение, что он и сделал, разослав всем продюсерам возмущенные письма.

Версией Локшина наследник тоже остался недоволен. Рабочее название фильма было вообще «Воланд» — оно подчеркивало, что это не буквальная адаптация, что фильм будет далек от буквы романа. «Мы показали Шиловскому сценарий, и он нас проклял», — вспоминает сценарист Роман Кантор.