«Никто к нам не приходит за тем, что уже было»: как делает визуальные эффекты студия Main Road Post

Тогда же команду заметил супервайзер Леонид Волосатов и пригласил рисовать имперский город в фантастике Бондарчука «Обитаемый остров» по Стругацким. Сам Волосатов когда-то занимался моделированием военных операций, в 1993-м возглавил департамент телерекламы агентства «Корпорация Я», которое сотрудничало с Art Pictures. Он участвовал в создании около 500 клипов, но супервайзером компьютерной графики стал случайно: его команда в срочном порядке рисовала взрывающийся в Кабуле самолет в «9-й роте», после чего Волосатова пригласили руководить эффектами в «Обитаемом острове» в 2008 году. Так в проекте появилась MRP; это было первое сотрудничество студии с Бондарчуком, с которым им предстояло не раз поработать.

«Сталинград» изначально был задуман как IMAX-прорыв для российского кино с декорациями из пенобетона на 4 млн долларов и прокатом в Китае. В картине было больше 230 планов с графикой, и она далась MRP большой кровью: пришлось докупать дополнительный массив для хранения данных на 100 ТБ, и пока часть команды работала над горящими красноармейцами и взмывающими в небо «Хенкелями» и «Яками», другая разламывала вагоны поезда для «Метро» Антона Мегердичева. Все остальные в то же время корпели над открывающим роликом об истории России для Олимпиады в Сочи 2014 года (его тоже режиссировал Файзиев). По итогу студия сделала восьмиминутный шоурил, демонстрирующий ее работу для «Сталинграда». «Мы прокляли все, потратили кучу времени и денег, но ролик все-таки доделали», — рассказал Арман о видео, которое попало в блог производителей программы Houdini и прославило MRP в мировых профессиональных кругах.

В том же году про студию написал автор визуальных эффектов к «Аватару», «Гарри Поттеру» и «Тихоокеанскому рубежу» Пьер Граш в книге о состоянии VFX-индустрии: «Про нас был амбициозный абзац, мол, небольшая студия на смешные по голливудским меркам бюджеты создает шедевры. Мы подумали, что вот оно, сейчас придет известность!» Вместо нее пришли «иностранные аферисты» — так Юлия Гюне называет иностранных клиентов, которые за тысячу долларов хотели сделать полноценную боевую сцену на несколько минут. «На почту приходили десятки писем, но ни одно из них не было дельным, кто-то просто хотел получить качество „Сталинграда“ за три копейки».