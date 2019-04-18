Супервайзер визуальных эффектов. Гость: Арман Яхин («Притяжение», «Спутник», «Метро»)

Профессий много, но прекраснее всех — «Кинопрофессии»! В этом подкасте Максим Матющенко и Дарья Сафронова обсуждают профессии из мира кино. Они встречаются с экспертами и представителями индустрии и задают им вопросы о рабочих буднях людей по ту сторону экрана.

Какие вообще бывают видеоэффекты? Чем занимается супервайзер визуальных эффектов? Обязательно ли присутствие VFX-супервайзера на площадке? И какое будущее у технологий DeepFake и The Volume?



Гость выпуска — Арман Яхин, генеральный продюсер студии визуальных эффектов Main Road Post, который работал над фильмами «Майор Гром: Чумной Доктор», «Вратарь Галактики», «Притяжение», «Вторжение», «Легенда о Коловрате» и «Спутник». Он рассказывает о процессе работы над фильмом с графическими эффектами и важности баланса сценарных и визуальных элементов.