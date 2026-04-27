«Первая ракетка»: первый российский сериал про теннис. С Козловским!

На Wink стартовала «Первая ракетка» — спродюсированная Фёдором Бондарчуком драма о том, как подуставший тренер берется за воспитание взбалмошной, но перспективной теннисистки, чтобы вернуться в мир большого спорта. За тем, как Данила Козловский и Полина Гухман вешают баранку, наблюдал Никита Демченко.

О чем это

Семнадцатилетняя Катя Чернова (Полина Гухман) — дерзкая и крайне одаренная теннисистка. За ракетку она впервые взялась в 8 лет, но после смерти деда, оплачивавшего дорогостоящие тренировки, бросила всякие надежды на спортивную карьеру. С тех пор теннис для Кати не любимое дело, а лишь способ выживания. Чтобы тянуть семейство — младшего брата и финансово безграмотную мать, — она изо дня в день мотается на столичные частные корты, где, включая дурочку-новичка, играет на деньги с богатыми и, как правило, бросающими сальные взгляды любителями.

На одной из таких шабашек Чернову замечает Игорь Стрельников (Данила Козловский), некогда профессиональный спортсмен, а ныне подуставший от семейно-рабочей бытовухи тренер, неохотно гоняющий по спортплощадке свою дочь Алину (Валентина Малыгина) и детей влиятельных людей: способных, но не талантливых по-настоящему. А вот звериная энергия, с которой Катя лупит по мячу, так цепляет Игоря, что тот немедленно отставляет в сторону полюбившийся виски и тащит девушку в академию, где ей не рады ни другие спортсменки, ни директор Руслан (Александр Самойленко), трясущийся за элитный статус своего клуба.

Стрельникова, правда, предвзятость окружающих мало заботит. В Черновой он видит свой последний билет обратно в большой спорт, которым готов воспользоваться, даже если придется уволиться и, зарывшись в кредитах, открыть собственный кружок. Впрочем, для Кати вся эта авантюра тоже матч-пойнт: через год она может лишиться зрения, и тренировки с Игорем — единственный шанс заработать на дорогостоящую операцию.

Кто это сделал

Полина Гухман

Сценарий «Первой ракетки» — дело рук целого коллектива сценаристов: Андрея Мухортова, Дмитрия Зверькова и Константина Маньковского, втроем работавших над комедийным хитом «Психологини», а также Дмитрия Ефимовича, снявшего «Батю», и Данила Lumerz’а, который, видимо, после сериалов «Лэйт Найт Скул» и «Многогранники» в ответе за репрезентацию зумеров на экране.

Режиссерское кресло занял Евгений Корчагин, ранее снявший технотриллер («ON и Она», в котором Юлия Пересильд вступала в созависимые отношения с ИИ) и парочку комедий — многосерийных («Война семей», «Просто Михалыч») и полнометражных («Честный развод. Бенефис», «Говорит Земля!»). За траекторией полета теннисных мячей следил оператор «Сводишь с ума» Валерий Махмудов, а за достоверностью происходящего на корте — президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, выступившие консультантами на проекте.

За производство отвечала киностудия «Блэк Бокс Продакшн» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Антон Володькин и Александр Косарим.

Как это выглядит

Данила Козловский

«Первая ракетка» гордо носит статус первого российского сериала про большой теннис, и, чтобы блин не был комом, авторы не только пообщались с профессиональными спортсменами, но и явно провели ревизию всего внятного голливудского кино по теме: от «Битвы полов» до «Короля Ричарда». Самая очевидная ассоциация — нашумевшие «Претенденты» — возникает мгновенно, но если не брать в расчет эквилибристику камеры, охотно вглядывающейся в потные тела в коротких шортах, и попытку воспроизвести техно Резнора и Росса (это, надо сказать, удар ниже сетки), то на кринж-ромком Гуаданьино «Ракетка» мало чем походит.

В отличие от итальянца, команда Корчагина не тяготеет к гротеску, озорству и эвфемизмам, да и о сексуальном напряжении, учитывая, что главной героине 17, речи не идет. Здесь стоит оговориться и добавить «пока», ведь любовных треугольников (а то и фигур посложнее) вырисовывается целых два. К Кате, у которой есть безбашенный парень-мотоциклист (Валерий Степанов), явно неравнодушен сын Руслана (Олег Чугунов в роли беспечного мажора), встречающийся с Алиной. Стрельников, в свою очередь, пытается откреститься от навязчивой любовницы Яны (Елизавета Шакира, в одиночку отдувающаяся за эротическую составляющую) и удержать на плаву брак с беременной Викой (Светлана Иванова, уже игравшая в паре с Козловским в «Легенде № 17»). Наверняка все эти мелодраматические коллизии получат развитие, однако, даже несмотря на то что до откровенного «мыла» «Ракетка» не скатывается, вернуться обратно на корт хочется поскорее.

К счастью, на площадку, где действуют законы любой спортивной драмы об андердогах, пускают достаточно часто, и уже в первой серии можно понаблюдать за напряженными состязаниями на Кубке Москвы. И хотя до виртуозных кадров с позиции мяча, которыми нас избаловал упомянутый Гуаданьино, не доходит, невооруженным глазом видно, что на корте все причастные чувствуют себя более комфортно и уверенно. Данила Козловский, по которому мы изрядно соскучились, едва ли задействует все грани своего актерского таланта, но и роль наставника, уповающего на кураж и характер, того, кажется, не требует — этот образ, успешно опробованный еще на собственном «Тренере», артист решает играючи легко. Органикой берет и Полина Гухман, работающая «за себя и за Сашку». Получив главную без всяких скидок роль, молодая актриса отрывается на полную катушку: самоотверженно носится с ракеткой и, демонстрируя отрицательное обаяние, прибегает к крепкому словцу — аутентичность, которую точно оценят поклонники Александра Бублика.

Вердикт

Полина Гухман

На волне всплеска интереса к паделу, сквошу и прочим разновидностям элитного спорта (ну или как минимум к их эстетике) «первый сериал о большом теннисе» кажется беспроигрышным предложением. Это редкий сегодня проект, работающий не на топливе патриотического пафоса, а на драйве большого спорта — достаточном, чтобы захотеть к нему приобщиться. Но сказать, что авторам «Первой ракетки» удается взять этот гейм под ноль, нельзя — те же матчи могли бы быть более зрелищными, а заимствования менее явными. С другой стороны, окончательно судить еще рано — до тай-брейка еще полтора месяца, и у создателей, вероятно, припасена парочка крученых подач.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)