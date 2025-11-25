«Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Аниме о знакомстве с советской девушкой-бомбой

4 декабря (предпоказы в Москве, Петербурге и других городах уже вовсю идут) в российский прокат выходит «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» — полнометражное продолжение хитового аниме-сериала о парне, который превращается в монстра и сражается с демонами во имя вкусной еды и плотских утех. Рассказываем, куда разворачивается сюжет и при чем здесь СССР.

Что было в предыдущем сезоне

Беспризорник Дэндзи жил буквально в грязи: ютился в будке, ел хлебные крошки и работал на мафию, стараясь выплатить огромные долги умершего отца. Его единственным другом был Почита — милый собакоподобный демон-бензопила, с которым они делили быт и работу. Однажды якудза решили избавиться от пацана и отдали его на растерзание демону-зомби, а тело просто выкинули в мусорку. В безвыходной ситуации на помощь пришел Почита — он заменил другу сердце. После слияния Дэндзи обнаружил, что, если дернуть за стартер в груди, он превращается в несокрушимого Человека-бензопилу.

Парень растерзал обидчиков и внезапно трудоустроился в отряд загадочной Макимы, готовой воплотить все мечты героя за хорошую работу. Они, правда, низменные: вкусно поесть, потрогать грудь, поцеловаться и, если уж сильно повезет, заняться сексом. На этой мощнейшей мотивации Дэндзи стал сражаться с монстрами. Помогают ему в этом новообретенные друзья-коллеги — неугомонная демон крови Пауэр и задумчивый охотник Аки. Вместе они уже одолели нескольких демонов и Человека-катану, а вот главного (пока что) антагониста Демона Огнестрела еще даже не показали, хотя неоднократно упоминали.

О чем это После предыдущего задания у Пауэр выросли новые рога, потому что она выпила много крови, поэтому Макима на время забирает ее и дает Дэндзи нового напарника — демона-акулу Бима. Также начальница зовет парня на свидание, и они устраивают день кино, где он только убеждается в своих чувствах к девушке. Юноша решает, что лучшей наградой за успешную работу по сбору частиц Демона Огнестрела будут их официальные отношения. Уверенность Дэндзи дает трещину после знакомства с милой Резе, с которой они вынуждены были ютиться в телефонной будке, пока на улице шел дождь. Пока Пауэр на процедурах, а Аки пытается сработаться с демоном-ангелом (вот такой вот парадокс), главный герой все больше времени проводит с новой знакомой. Девушка даже берет Дэндзи в школу ночью и учит его плавать. Однако наивный пацан даже не подозревает, что за милым личиком скрывается коварный демон-бомба, которому нужно сердце Человека-бензопилы.

Кто это сделал

В основе «Истории Резе» лежит одноименная манга Тацуки Фудзимото. Если быть точнее, то одна арка, охватывающая чуть больше четырнадцати глав — с конца 38-й по 52-ю. Из-под пера популярного автора также вышел «Огненный удар», где постоянно горящий заживо и в то же время регенерирующий герой ищет мести, а потом и свое место в мире. Помимо этого Фудзимото неравнодушен к ваншотам, которые выпускает даже параллельно со своими сериями. Например, его «Оглянись» и сборники, что он рисовал с 17 до 26 лет, тоже получили экранизации, причем антологию выпустили буквально в этом месяце. Но самой популярной работой мангаки является, конечно, «Человек бензопила». Произведение до сих пор продолжает выходить в онлайн-журнале Shonen Jump+, а его бумажный тираж из 22 томов-танкобонов не так давно превысил 31 миллион копий.

За создание полнометражного продолжения отвечает известная студия MAPPA, которая экранизировала много современных хитов вроде «Магической битвы», «Адского рая» и «Дорохэдоро». Также на счету компании финал «Атаки титанов». В режиссерском кресле — Тацуя Ёсихара, работавший над первым сезоном тайтла, а также над культовым «Черным клевером» и неплохим «Мечом и жезлом Вистории». Сценаристом вновь выступил Хироси Сэко, чей послужной список полон хитов — от «Дандадана» и «Гачиакуты» до «Моб Психо 100» и «Саги о Винланде».

Как это выглядит

В 2022 году «Человек-бензопила» был громкой новинкой, получившей высокие зрительские оценки и хорошую прессу, но на внутреннем рынке тайтл показал себя хуже, чем рассчитывали создатели. Продажи манги и мерча не взлетели должным образом, поэтому по окончании 12-го эпизода, явно намекающего на дальнейшее развитие истории, моментальное продление не случилось.

Лишь через год студия анонсировала продолжение в формате полнометражного фильма. От «Истории Резе» напрямую зависит будущее тайтла, и студия это прекрасно понимает. Предварительно можно сказать, что ожидания оправдались. Визуально лента выглядит роскошно. Всё в лучших традициях MAPPA и Тацуки Фудзимото: красочное безумие с морем ультранасилия и комедии. Можно благодарить авторов хотя бы за то, что они показали демона, который до смерти не хочет работать и устает даже от поедания мороженого. Но, главное, яркими сражениями вперемешку с философскими рассуждениями персонажей теперь можно насладиться на большом экране.

Сюжетная арку Резе фанаты очень любят, поэтому авторы едва ли не покадрово перенесли материал Фудзимото на экран, сохранив фирменный стиль автора и его подтексты (лейтмотивом стала басня Эзопа «Мышь полевая и мышь городская»). Разбавив действо задорной музыкой («Iris Out» в исполнении Кэнси Ёнэдзу), многочисленными отсылками и яркими красками, MAPPA получила очередной качественный тайтл в свою копилку, который явно достоин продления. В каком еще произведении можно услышать колыбельную на русском языке от советского демона и увидеть реверансы «Атаке титанов», «Старикам тут не место» и «Акульему торнадо»?

Конечно, в плане визуала до ufotable и ее «Истребителя демонов» дотянуться трудно (еще ни у кого не получилось так безупречно и бесшовно совместить два стиля анимации), но «История Резе» не сильно ему не уступает. Иногда 3D-графика выбивается из общей картины, но это не портит впечатления от полнометражки. Мировой бокс-офис превысил отметку в 157 млн долларов, из которых треть приходится на домашний прокат. Цифры очень приличные, учитывая что, по некоторым данным, бюджет картины — всего 4,1 млн долларов.

Что говорят критики и зрители

На Rotten Tomatoes у «Истории Резе» 95% одобрения критиков. Рецензент из The Hollywood Reporter пишет, что низкий уровень напряжения в первой половине фильма благотворно влияет на эмоциональный накал во второй, а ошеломляющая анимация, энергичная музыка и оглушительные звуковые эффекты создают захватывающий, почти психоделический опыт. В издании TheWrap фильм называют «приятной смесью гиперсерьезности, гиперглупости и гиперкинетического экшена», где степень каждого аспекта возросла в сравнении с сериалом.

Однако не все разделяют восторги. В The Guardian уверены, что успех таких фильмов говорит о том, что есть аудитория, чьи желания «пока не удовлетворяются голливудскими писаками». К тому же нацелены они на мужчин, что якобы доказывает более порнографичный образ Резе в демонической форме. Так, по мнению автора, режиссер потакает тем, «кто, возможно, чувствовал себя обиженным противоположным полом».

Большая часть аудитории осталась довольна — 8.5 на IMDb и 8.3 на Кинопоиске среди тех, кто уже успел посмотреть ленту (в Японии она вышла в сентябре, а до мирового проката доехала в конце октября). На сайте MAL оценки и вовсе космические — 9.2/10. На данный момент тайтл занимает второе место в топе лучших аниме, обгоняя культовую классику вроде «Стального алхимика», «Врат Штейна», «Гинтамы» и «Атаки титанов». Выше него сейчас только «Провожающая в последний путь Фрирен».

Вердикт

В «Истории Резе» авторы создали идеальный баланс комедии, романтики, экшен-слэшера и размышлений на важные темы. При желании, конечно, можно докопаться и поругать мешанину в финальной битве, где порой непонятно, кто, кого и чем ударил, но кислотный взрыв красок, приятное послевкусие от сражения и великолепный по драматургии финал перекрывают рваный монтаж и неровную динамику. Единственный заметный минус — в «Истории Резе» катастрофически мало Пауэр. Макима уводит ее в начале фильма, а возвращается героиня лишь в сцене после титров. Однако эту несправедливость легко исправить во втором сезоне, который, хочется верить, все же получит зеленый свет.

Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)