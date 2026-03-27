«Можем себе позволить замахнуться на Толстого»: Сарик и Гевонд Андреасяны — о «Войне и мире» и стабильности репутации

Вспомните, как было у нас: в подростковом возрасте мы смотрели и «Путь Карлито», и «Основной инстинкт», и «Казино». И что же, разве мы все выросли маньяками и убийцами? В Оклахоме ребенок пришел в школу с ножом — это же единичный случай. Если бы кино влияло на людей, то таких случаев было бы больше. Поэтому не будем возлагать ответственность на кино. Сегодня разные чиновники всё хотят запретить. Я понимаю, что государство имеет право быть идеологом и какие-то вещи контролировать. Но вопрос ведь не только в запретах, а в понимании, что можно, а что нельзя. Эйзенштейна, как известно, правил Сталин и делал это очень глубоко, потому что серьезно увлекался искусством и понимал его значение. А сейчас доходит до абсурда: если вы запретили мне показывать, допустим, труп, то в любом зарубежном сериале этот труп легко можно увидеть. Получается, мы себе перекрываем кислород, но не можем сделать это на мировом уровне. Мы не можем делать смелый и честный контент, а весь мир может. Зритель же не знает законодательства, но видит: в российском кино всё нельзя, из-за этого оно неинтересно, зато как интересно голливудское. Иногда это доходит до странных вещей: начинают вырезать поцелуи или какие-то сцены из классики. Когда из картин Никиты Сергеевича Михалкова, в частности из «Сибирского цирюльника», что-то убирают, это уже выглядит не как борьба за ценности, а как глупость и необразованность.