«Тед Лассо» снова в игре! Что мы знаем о четвертом сезоне доброго спортивного хита

Apple TV выпустил минутный тизер четвертого сезона «Теда Лассо». Продолжение одного из самых душевных и жизнеутверждающих шоу современности стартует на стриминге 5 августа. В новых сериях оптимистичный тренер в исполнении Джейсона Судейкиса поработает с женской футбольной командой. Вспоминаем сюжет и историю создания всеми любимого спортивного драмеди, а также делимся информацией и мыслями о предстоящем сезоне.

О чем был сериал и за что его полюбили зрители

В начале истории неисправимый оптимист Тед Лассо (Джейсон Судейкис) переехал из США в Великобританию, чтобы тренировать местную футбольную команду из Премьер-лиги. Жизнерадостный американец со смешными усами ничего не смыслил в правилах игры, но это не помешало ему стать образцовым наставником для восходящих звезд клуба «Ричмонд». Отсутствие необходимого спортивного бэкграунда добродушный тренер компенсировал неиссякаемым оптимизмом и высокой эмпатией. Своих подопечных он учил сохранять позитивный настрой в любой ситуации и призывал не унывать даже после поражений. Его обаянию не смогла противиться расчетливая владелица «Ричмонда» Ребекка (Ханна Уоддингэм), которая изначально планировала развалить клуб в отместку бывшему мужу.

На протяжении трех сезонов Лассо и его немногословный американский коллега Бирд (Брендан Хант) работали над сплочением разрозненной футбольной команды и вдохновляли спортсменов на победы. В конце первого сезона в тренерский состав вошел бывший экипировщик клуба Нейт (Ник Мохаммед), чья неуверенность в себе с новой должностью быстро переросла в звездную болезнь. К этому моменту Ребекка пересмотрела план мести бывшему мужу и искренне болела за успех «Ричмонда».

Отдельная сюжетная линия была посвящена теркам брутального капитана команды Роя Кента (Бретт Голдстин) и амбициозного нападающего Джейми Тартта (Фил Данстер), которые некоторое время конкурировали не только за лидерство в группе, но и за сердце эффектной пиарщицы Кили (Джуно Темпл).

Кроме позитивного главного героя, за добродушную атмосферу в коллективе отвечали тоскующий по родине молодой игрок из Нигерии Сэм Обисанья (Тохиб Джимо), жизнерадостный мексиканский форвард Дани Рохас (Кристо Фернандес) и услужливый директор по футбольным операциям Лесли Хиггинс (Джереми Свифт). Ансамбль харизматичных героев на первом плане разбавляли фактурные эпизодические персонажи: троица вечно околачивающихся у барной стойки фанатов «Ричмонда», бойкая хозяйка паба, репортер издания The Independent.

«Тед Лассо» вышел в разгар пандемии коронавируса и мгновенно стал сериалом эпохи. Духоподъемная история о чутком наставнике и его игроках нашла отклик у футбольных фанатов и покорила сердца тех, кто не интересуется спортом. Для многих зрителей драмеди стало настоящим спасением в непростые ковидные времена. Терапевтический эффект от просмотра обеспечили ламповая атмосфера, легкий юмор и обаятельные персонажи. При этом шоу старалось быть предельно честным и не скатывалось в сахарную сентиментальность: авторы не игнорировали сложные темы и раскрывали героев через личные кризисы и проблемы ментального здоровья. За три сезона «Тед Лассо» получил множество премий — дважды становился лучшим комедийным сериалом по версии «Эмми», а также принес Судейкису, Голдстину и Уоддингэм престижные актерские награды.

Кто занимался созданием сериала и кто работал над новым сезоном

Душевная комедия о чутком футбольном тренере выросла из серии рекламных роликов, транслируемых на американском канале NBC Sports в рамках продвижения Английской Премьер-лиги в 2013 году. Тогда Джейсон Судейкис впервые появился в образе непутевого американского тренера, который абсолютно не разбирался в правилах европейского футбола, но при этом возглавлял английский клуб. Комический герой настолько понравился зрителям, что полноценный сериал о нем стал лишь вопросом времени.

В октябре 2019 года Apple TV заказал первый сезон. Джейсон Судейкис не только вернулся к роли тренера, но и выступил одним из соавторов проекта. В разработке идеи также участвовал его давний друг и коллега Брендан Хант, который сыграл коуча Бирда. Еще до шоу приятели часто рубились в FIFA и воображали себя тренерами вымышленных команд. Шутка про американца во главе английского клуба родилась во время их совместной работы в импровизационном театре Boom Chicago. Эта идея впоследствии легла в основу рекламы и сериала.

Над проектом также работали создатель «Клиники» Билл Лоуренс и автор «Как я встретил вашу маму» Джо Келли. Шоураннеры стремились к максимальной аутентичности, поэтому в качестве экспертов наняли британцев с «семейной историей боления за футбольный клуб». На раннем этапе творческого процесса к авторской группе присоединился английский комик Бретт Голдстин. Изначально его пригласили помочь доработать сценарий, но он сразу загорелся идеей сыграть Роя Кента и легко получил заветную роль.

В создании шоу также участвовали талантливые сценаристки Джейн Бекер («Никто этого не хочет»), Фиби Уолш («Жизнь и Бет»), Джэми Ли («Чед Пауэрс») и Кили Хэзелл. Они отвечали за женскую оптику и помогли создать таких ярких героинь, как Ребекка и Кили.

Постановкой матчей в сериале занимался экс-футболист Касали Касаль. Соперников «Ричмонда» сыграли бывшие игроки клубов Английской Премьер-лиги и низших дивизионов. В качестве камео на экране засветились легенды спорта в диапазоне от французского футболиста Тьерри Анри до тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Вторую серию первого сезона снял Зак Брафф, который по чистой случайности оказался в Великобритании, когда начались съемки. Режиссерами следующих эпизодов выступили Том Маршалл («Молокососы», «Ирландцы в Лондоне»), Деклан Лауни («Отец Тед», «Малыш Мун»), М. Дж. Делани («Фрэнк из Ирландии», «Король гольфа»), Эллиот Хегарти («Непутевая учеба», «Соперники»), Эрика Дантон («Академия Вампиров», «Плохая обезьяна») и Дестини Экарага («Конец ***го мира», «Ривьера»).

В четвертом сезоне творческая команда почти не изменилась. Над продолжением работали авторы, которые стояли у истоков проекта: Судейкис, Хант, Келли, Голдстин и Лоуренс. Женский взгляд привнесли Сара Уокер, Фиби Уолш и Джулия Линдон. К числу исполнительных продюсеров присоединился Джек Бёрдитт, работавший над комедийными хитами «Фрейзер», «Студия 30», «Никто этого не хочет».

Производством сериала занималась Warner Bros. Television в сотрудничестве с Universal Television и продюсерской компанией Билла Лоуренса Doozer Production.

Кто из актеров вернется в продолжении, а кто появится впервые

В четвертом сезоне задействованы почти все ключевые актеры из оригинального состава. Кроме главной звезды сериала Джейсона Судейкиса, к своим ролям вернутся Ханна Уоддингэм (Ребекка Уэлтон), Джуно Темпл (Кили Джонс), Бретт Голдстин (Рой Кент), Брендан Хант (Уиллис Бирд) и Джереми Свифт (Лесли Хиггинс).

В касте продолжения не заявлены Фил Данстер (Джейми Тартт) и Ник Мохаммед (Нейт Шелли), но не исключено, что они могут появиться в качестве приглашенных звезд. А вот рассчитывать на возвращение золотого состава «Ричмонда», кажется, не приходится. В тизере к четвертому сезону на поле показали исключительно девушек-спортсменок. Зато в новых сериях зрители точно увидят уже знакомую троицу вечно зависающих в пабе оболтусов. Судя по их мимолетному появлению в тизере, после приобретения акций «Ричмонда» ребята сменили имидж и теперь носят классические костюмы.

В четвертом сезоне также ожидается много новых лиц. Звезда «Сексуального просвещения» Таня Рейнольдс сыграет тренера, которая будет работать вместе с Лассо и Бирдом. Еще один новичок каста — Грант Фили, он сменил Гаса Тернера в роли сына Теда. К актерскому составу также присоединились Джуд Мак («Эти храбрые девочки»), Фэй Марсей («Переходный возраст»), Эйслинг Шарки («Мир Юрского периода: Господство»), Эбби Херн («Моя леди Джейн») и Трейси Ульман («Трейси принимает вызов»). Подробностей об их персонажах пока нет.

Как закончился третий сезон и о чем будет четвертый

К концу третьего сезона футбольный клуб «Ричмонд» окончательно избавился от ярлыка аутсайдера, выиграл решающий матч с «Вест Хэм» и занял второе место в Премьер-лиге. После чемпионата Тед ушел с поста тренера и вернулся в Канзас, чтобы быть ближе к сыну. Бирд остался в Лондоне. Рой стал главным тренером клуба. Ребекка продала часть акций «Ричмонда» болельщикам. Кили предложила Ребекке создать женскую футбольную команду.

Третий сезон должен был стать последним, но официально так и не был объявлен заключительным. Несмотря на высокие рейтинги, Судейкис до конца придерживался изначального плана на трехсезонную арку. В марте 2023 года он заявил, что финал третьего сезона завершит историю, которую хотела рассказать команда сериала. При этом авторы шоу оставили пространство для маневра и не исключали возможности продолжения. Будущее проекта зависело от подходящей идеи.

Разговоры о четвертом сезоне начались в 2024 году. В интервью Collider Билл Лоуренс подчеркнул, что судьба сериала в руках Судейкиса: «Что бы Джейсон ни захотел сделать и какое бы решение ни принял, мы все его поддержим».

В марте 2025-го в подкасте New Heights, который ведут игроки американского футбола Джейсон и Трэвис Келси, Судейкис анонсировал возвращение проекта и подтвердил популярную фанатскую теорию о том, что Лассо будет тренировать женскую команду.

Съемки четвертого сезона стартовали в июле 2025 года. Вскоре появилось первое фото с площадки, на котором Лассо, Ребекка, Кили и Хиггинс сидят в закусочной. Тогда же был опубликован официальный синопсис: «Тед возвращается в Ричмонд, чтобы принять самое сложное на данный момент решение в своей жизни — стать тренером женской футбольной команды второго дивизиона. В течение сезона Тед и его команда учатся действовать на опережение, не упуская ни единого шанса».

Других подробностей сюжета нет. Известно, что события стартуют в Канзасе, после чего Тед вернется в Лондон. В десятисекундном проморолике к новым сериям показали, как тренер Бирд внимательно изучает книгу о женском футболе. Минутный тизер подтвердил теорию, что немногословный американец будет помогать старому другу менторить новую команду. Полюбившийся зрителям броманс усача и бородача разбавит девушка-тренер в исполнении Тани Рейнольдс, которая на одном из первых кадров к четвертому сезону стоит на поле рядом с Лассо.

Вполне возможно, что авторы продолжат развивать сюжетные линии, которые не получили логического завершения в финале 2023 года. По крайней мере, ничто не мешает сценаристам вновь свести Роя и Кили. Надежду на воссоединение самой яркой парочки сериала подогревают сцены из дебютного тизера, в которых бывшие возлюбленные многозначительно обмениваются взглядами и пытаются выбраться из автомобиля.

В новых сериях перед авторами проекта стоит важная задача: они должны убедительно обосновать решение Теда вновь перебраться в Лондон. В финале третьего сезона герой сделал выбор в пользу семьи и вернулся в родной Канзас, чтобы больше времени проводить с сыном. Фанаты предполагают, что на этот раз Генри переедет в Англию вместе с отцом. В минутном промо также можно заметить бывшую жену Теда, Мишель.

Личная жизнь Ребекки — еще одна интрига сезона. В тизере мельком показали нидерландского актера Маттео ван дер Грейна, с героем которого владелица «Ричмонда» познакомилась во время поездки в Амстердам в третьем сезоне.

Как в интернете реагируют на новость о продолжении сериала

Мнения фанатов о предстоящем сезоне разделились. Пока одни радостно предвкушают скорую встречу с любимыми героями и возлагают большие надежды на возвращение проекта, другие сомневаются в целесообразности продолжения и опасаются, что новый сценарий может испортить наследие сериала.

Судя по комментариям в интернете, консервативная часть аудитории не готова к изменениям в гендерной динамике проекта. Некоторые пользователи открыто критикуют идею сделать новый сезон о женской команде и упрекают авторов в насаждении фемповестки. Более прогрессивная публика воспринимает смену вектора как возможность развеять стереотипы и предубеждения о женском футболе. Сторонники woke-культуры верят, что авторы шоу не упустят шанс привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются спортсменки, — от сексизма и гендерного неравенства до бодишейминга и объективации.

В любом случае, большинство сходится во мнении, что сегодня мир, как никогда, нуждается в «Теде Лассо». Оправдает ли новый сезон ожидания фанатов, узнаем совсем скоро. Продолжение шоу стартует 5 августа на Apple TV. Новые эпизоды будут выходить каждую среду до 7 октября. Всего их будет десять.

Автор: Юлия Салихова